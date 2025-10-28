चपटी, कोंबडी, बकरे आणि लक्ष्मी दर्शन... राष्ट्रावादी नेत्याच्या वक्तव्यामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळ

Maharashtra Politics: राष्ट्रवादीच्या नागपूर पक्ष कार्यालयात लावणी रंगल्याचं पाहायला मिळाले. दिवाळी मिलन कार्यक्रमात वाजले की बारा या गाण्यावर ठेका धरण्यात आला. शहराध्यक्ष आणि पदाधिका-यासमोरच कार्यालयातच लावणीचा कार्यक्रम रंगला. यामुळे राष्ट्रवादी पक्ष चर्चेत आला आहे. अशातच आता राष्ट्रावादी नेत्याच्या वक्तव्यामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळ उडाली आहे. चपटी, कोंबडी, बकरे आणि लक्ष्मी दर्शन... असे म्हणत महाराष्ट्राच्या निवडणुकींबाबत राष्ट्रवादीच्या आमदाराने वादग्रस्त वक्तव्य केले आहे.
लोकशाहीची पायमल्ली करणारे आणि जनतेचा अपमान करणारे विधान आमदार प्रकाश सोळंके यांनी पक्षाच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर बोलवण्यात आलेल्या बैठकीत केले आहे. माझ्या सगळ्या निवडणुका तुम्हीच लढवल्या आहेत निवडणुकीच्या शेवटच्या दोन दिवसात काय दारूगोळा लागतो हे तुम्हाला चांगलं माहिती आहे असे ते म्हणाले.
एवढ्यावरच ते थांबले नाहीत. चपटी, कोंबडी, बकरे आणि लक्ष्मी दर्शन देऊन तुम्ही माझ्या अनेक निवडणुका लढवल्या आहेत. तुम्ही लोक आता एक्सपर्ट झाला आहात त्यामुळे येणारी निवडणुकीत आपल्याला याचा वापर करावा लागेल. असं विधान सोळंके यांनी केल्याने संतापाची लाट उसळली आहे.
प्रकाश सोळंके यांनी यापूर्वी देखील अनेकदा वादग्रस्त वक्तव्य केली आहेत. मराठा समाजाचे असल्याने त्यांना महाराष्ट्र सरकारमध्ये मंत्रिपद नाकारण्यात आले. ओबीसी असते तर ते मंत्री झालो असते असे वादग्रस्त वक्तव्य त्यांनी केले होते. प्रकाश सोळंके हे बीड जिल्ह्यातील माजलगाव मतदार संघाचे आमदार आहेत.
