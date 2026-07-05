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318 वर्षानंतर जालनाकरांनी अनुभवला अभूतपूर्व सोहळा, मुक्ताई पालखीचे ऐतिहासिक रिंगण

तब्बल 318 वर्षांनंतर जालना शहरात श्री संत मुक्ताबाई पालखीचा ऐतिहासिक रिंगण सोहळा भक्तिमय वातावरणात पार पडला

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 05, 2026, 02:33 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 02:33 PM IST
318 वर्षानंतर जालनाकरांनी अनुभवला अभूतपूर्व सोहळा, मुक्ताई पालखीचे ऐतिहासिक रिंगण
Source: Bureau

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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318 वर्षानंतर जालनाकरांनी अनुभवला अभूतपूर्व सोहळा, मुक्ताई पालखीचे ऐतिहासिक रिंगण
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