/318 वर्षानंतर जालनाकरांनी अनुभवला अभूतपूर्व सोहळा, मुक्ताई पालखीचे ऐतिहासिक रिंगण

आषाढी वारीला सुरुवात झाली आहे. वैष्णवांचा मेळा विठुरायाच्या भेटीसाठी निघाला आहे. लाखो वारकरी ज्ञानोबा-तुकाराम असा गजर करत विठुरायाच्या दर्शनासाठी पंढरपुरला येतात. अनेक संतांच्या पालख्या विविध गावांतून पायी चालत पंढरपूरचा निघतात. जालन्यात 318 वर्षानंतर मुक्ताईंच्या पालखीचे ऐतिहासिक रिंगण पार पडले. यावेळी विद्यार्थ्यांनीही या सोहळ्यात सहभाग घेतला. टाळ-मृदुंगाच्या गजरात वातावरण भक्तिमय झाले होते.
तब्बल 318 वर्षांनंतर जालना शहरात श्री संत मुक्ताबाई पालखीचा ऐतिहासिक रिंगण सोहळा भक्तिमय वातावरणात पार पडला. टाळ-मृदंगाचा गजर, हरिनामाचा अखंड जयघोष आणि हजारो वारकऱ्यांच्या उपस्थिती हा अभूतपूर्व भक्ती सोहळा भक्तिरसाने भारावून गेला होता. जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने पहिल्यांदाच या रिंगण सोहळ्याचं आयोजन केलं होतं.
जालना शहरातील जे.ई.एस.महाविद्यालयाच्या मैदानावर हा रिंगण सोहळा आयोजित करण्यात आला होता. या रिंगण सोहळ्याला मराठा हजारो भाविकांनी हजेरी लावली.यावेळी हजारो भाविकांनी आदिशक्ती मुक्ताबाईंच्या पालखीचं दर्शन घेतलं. 318 वर्षांनंतर पहिल्यांदाच जालन्यात रिंगण सोहळा होणार असल्याने सकाळपासूनच शहरात उत्साह वातावरण होते. तसंच, हा दिमाखदार सोहळा डोळ्यात साठवण्यासाठी जालना शहर आणि जिल्ह्यातील भाविकांनी मैदानवर गर्दी केली होती. मुक्ताईच्या दर्शनासाठी भाविकांच्या मैदानाबाहेर लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या पहिल्यांदाच रिंगणाचा अनुभव घेतल्यानंतर जालनाकरांनी मनोमनच हात जोडले. यावेळी महिला, तरुण आणि ज्येष्ठ नागरिक आणि बालवारकऱ्यांचा उत्साह अधिक होता.
आषाढी वारी जवळ येत असल्याने विठुरायाच्या भक्तांमध्ये पंढरपूरला जाण्याची ओढ दिवसेंदिवस वाढताना दिसत आहे. विठ्ठल नामाच्या उत्साहात नागपुरातही दिंडी काढण्यात आली. शहरातील बडकस चौक येथे दिंडीचे रिंगण पार पडले. यावेळी वारकरी मोठ्या भक्तिभावाने विठुरायाचे नामस्मरण करत सहभागी .
टाळ-मृदंगाच्या निनादात आणि "विठ्ठल विठ्ठल जय हरी विठ्ठल"च्या गजरात परिसर भक्तिमय झाला होता. विविध भागांतून आलेल्या वारकऱ्यांनी रिंगण घालत विठ्ठलभक्तीचा अनोखा सोहळा अनुभवला.