मुक्ता बर्वेचं विधान चर्चेत; 46 वर्षांच्याही वयात अविवाहित

वैयक्तिक आयुष्यावर मुक्ता बर्वेची थेट प्रतिक्रिया…  

Updated: Nov 22, 2025, 04:55 PM IST
मुक्ता बर्वेचं विधान चर्चेत; 46 वर्षांच्याही वयात अविवाहित

मराठी मनोरंजनक्षेत्रातील सर्वात दमदार, लोकप्रिय आणि प्रेक्षकांच्या मनात कायमच अधिराज्य गाजवणारी अभिनेत्री म्हणजे मुक्ता बर्वे. रंगभूमीपासून ते टेलिव्हिजन आणि सिनेमा या तिन्हीही माध्यमांमध्ये आपल्या अभिनयाची जादू पसरवत तिने गेल्या 25 वर्षांत एक वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. ‘चाकोरीबाहेरचं काम’, ‘कौशल्यपूर्ण परफॉर्मन्स’ आणि ‘मोठ्या पडद्यावरची नैसर्गिकता’ ही मुक्ताची ओळख. मात्र तिच्या यशस्वी करिअरइतकाच तिच्या वैयक्तिक जीवनाबद्दलही चाहत्यांमध्ये नेहमीच उत्सुकता असते. वयाच्या ४६व्या वर्षीही ती अविवाहित आहे याबद्दल अनेकदा चर्चा रंगतात आणि तिला प्रश्नही विचारले जातात. नुकत्याच ‘सकाळ प्रीमियर’ला दिलेल्या मुलाखतीत मुक्ताने या प्रश्नाला प्रथमच खुल्या शब्दांत उत्तर दिलं. 'मी समाजमाध्यमात काम करते म्हणून मला काहीही विचारण्याचा अधिकार लोकांना मिळत नाही'

मुक्ता म्हणाली, 'लग्न का नाही केलं?’हा प्रश्न मी उत्तर देण्यासारखा समजत नाही. कोणी माझ्या समोर येऊन असं काही विचारतही नाही. कोणाच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल प्रश्न विचारण्याची गरजच नाही. आणि त्याचप्रमाणे, मला माझ्या खाजगी आयुष्याबद्दल उत्तर देण्याची अजिबात गरज वाटत नाही.' ती पुढे म्हणाली, 'मी माझं वैयक्तिक आयुष्य आणि काम हे दोन्ही वेगळं ठेवते. ते एकत्र करण्याची मला गरज वाटत नाही. जोपर्यंत त्याचा माझ्या दैनंदिन जगण्यावर परिणाम होत नाही, तोपर्यंत तो माझा पूर्णपणे वैयक्तिक निर्णय आहे आणि लोकांनीही त्याचा आदर करायला हवा.'

स्थळं आजही येतात… पण चर्चा व्हायला नको!

मुक्ताने या चर्चेचा मूड हलका करत हसत सांगितलं 'पूर्वी गंमत म्हणून विचारले जायचं कारण तेव्हा स्थळं यायची. आणि ती आजही येतात! पण यावर चर्चा करण्यासारखं काहीच नाही. वैयक्तिक आयुष्य हे नेहमीच खाजगी असतं आणि तसंच राहायला पाहिजे.'

करिअरमध्ये नवे टप्पे हिंदीकडे लक्ष

प्रोफेशनल फ्रंटवर मुक्ताचा प्रवास तब्बल दोन दशकांहून अधिक काळापासून तेजीत आहे. नुकताच तिचा ‘असंभव’ हा थरारपट प्रदर्शित झाला असून त्यात सचित पाटील आणि प्रिया बापटसोबत तिची दमदार भूमिका पाहायला मिळते. याशिवाय ती आता हिंदी सिनेमे आणि वेबसीरिजकडेही पाऊल टाकत आहे. 'मला नवीन भूमिका आणि नवीन माध्यम एक्स्प्लोर करायला आवडतं. हिंदीतही काही वेगळं करण्याची इच्छा आहे,' असं ती काही मुलाखतीत म्हणाली आहे.

चाहत्यांकडून प्रेम, आदर आणि उत्सुकता कायम

वैयक्तिक आयुष्याबद्दल शांत, ठाम आणि प्रायव्हसीला महत्त्व देणारी मुक्ता; आणि दुसरीकडे कामात मात्र अत्यंत धडाडीची आणि प्रयोगशील ही दोन बाजू तिच्या व्यक्तिमत्त्वाला अधिकच आकर्षक बनवतात. नव्या प्रोजेक्ट्समध्ये, नव्या भूमिकांमध्ये आणि कदाचित लवकरच हिंदी माध्यमातही मुक्ताला पाहण्यासाठी चाहते कायमच उत्सुक आहेत.

मुक्ता बर्वेने लग्न का केले नाही?
मुक्ताने सांगितलं की तिचं वैयक्तिक आयुष्य हे खाजगी आहे आणि त्याबद्दल सार्वजनिकपणे बोलण्याची गरज तिला वाटत नाही. हा तिचा वैयक्तिक निर्णय आहे.

मुक्ताच्या वैयक्तिक आयुष्यावरून तिला अजूनही स्थळं येतात का?
होय. स्वतः मुक्ताने सांगितल्याप्रमाणे तिला आजही स्थळं येतात, पण ती या गोष्टींची चर्चा होऊ द्यायला इच्छुक नाही.

सध्या मुक्ता बर्वे कोणत्या प्रोजेक्टमध्ये दिसत आहे?
मुक्ताचा अलीकडचा सिनेमा ‘असंभव’ नुकताच रिलीज झाला आहे. तसेच ती हिंदी वेबसीरिज आणि सिनेमांसाठीही ऑडिशन्स देत आहे.

