The Kerala Story 2 हिट की फ्लॉप? जाणून घ्या डे 7 चं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन !

मुंबई: काही दिवसांपासून चर्चेत असलेला The Kerala Story 2: Goes Beyond हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर आपला पहिला आठवडा पूर्ण करत आहे. वादाच्या पार्श्वभूमीवर प्रदर्शित झालेल्या या चित्रपटाकडे सुरुवातीला प्रेक्षकांचे लक्ष वेधले गेले असले, तरी कमाईच्या बाबतीत चित्रपटाला अपेक्षित यश मिळालेलं दिसत नाही. बॉक्स ऑफिसवरील आकडेवारीनुसार, पहिल्या भागाच्या तुलनेत या सिक्वेलला प्रेक्षकांचा प्रतिसाद खूपच मर्यादित मिळाल्याचं दिसून येत आहे. त्यामुळे पहिल्या भागाने निर्माण केलेली जादू या चित्रपटाला प्रेक्षकांवर करता आलेली नाही, हे आता हळूहळू स्पष्ट होत आहे.
मिळालेल्या रिपोर्ट्सनुसार, गुरुवारी म्हणजेच प्रदर्शनाच्या सातव्या दिवशी चित्रपटाच्या कमाईत काहीशी घसरण झाल्याचं दिसून आलं. सुरुवातीच्या अंदाजानुसार, सातव्या दिवशी चित्रपटाने सुमारे 2.19 ते 2.4 कोटी रुपयांची कमाई केली. या कमाईनंतर चित्रपटाचं पहिल्या आठवड्याचं एकूण नेट कलेक्शन सुमारे 22.34 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचलं आहे. पहिल्या आठवड्यातील ही कमाई फारशी मोठी नसली, तरी चित्रपटाने सात दिवसांत २० कोटींचा टप्पा पार केला आहे. मात्र, पहिल्या भागाच्या तुलनेत ही कमाई खूपच कमी असल्याचं चित्र बॉक्स ऑफिसवर पाहायला मिळत आहे.
कोणत्याही चित्रपटासाठी पहिला दिवस महत्त्वाचा मानला जातो. कारण ओपनिंग कलेक्शनवरूनच चित्रपटाच्या पुढील कामगिरीचा अंदाज बांधला जातो. The Kerala Story 2: Goes Beyond या चित्रपटाची ओपनिंग मात्र फारशी दमदार ठरली नाही. पहिल्या दिवशी या चित्रपटाने केवळ 75 लाख रुपयांची कमाई केली होती. त्यानंतर शनिवार आणि रविवारी सुट्टीच्या दिवशी कलेक्शनमध्ये काहीशी वाढ झाली. शनिवारी चित्रपटाने सुमारे 4.65 कोटी रुपयांची कमाई केली, तर रविवारी हा आकडा 4.75 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला. विकेंडमुळे प्रेक्षकांची संख्या वाढल्याने या दोन दिवसांत चित्रपटाला काहीसा दिलासा मिळाला.
विकेंडनंतर मात्र चित्रपटाच्या कमाईत पुन्हा चढउतार दिसून आले. सोमवारी चित्रपटाने सुमारे अडीच कोटी रुपयांच्या आसपास कमाई केली. त्यानंतर मंगळवारी चित्रपटाने साधारण 3 ते 4 कोटी रुपयांच्या घरात गल्ला जमवला.बुधवार आणि गुरुवार या दिवसांतही कमाई फारशी वाढलेली दिसली नाही. त्यामुळे पहिल्या आठवड्याच्या अखेरीस चित्रपटाचं एकूण कलेक्शन सुमारे 22 ते 23 कोटी रुपयांच्या आसपास पोहोचलं आहे.
The Kerala Story 2: Goes Beyond या चित्रपटाचा बजेट अंदाजे 28 ते 30 कोटी रुपये असल्याचं सांगितलं जात आहे. या तुलनेत चित्रपटाने पहिल्या आठवड्यात 22 कोटींहून अधिक कमाई केली आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत चित्रपटाने ही कमाई वाढवली, तर बजेट वसूल करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तथापि, बॉक्स ऑफिसवर चित्रपटाला जोरदार उभारी मिळण्यासाठी पुढील विकेंड महत्त्वाचा ठरणार आहे. त्या काळात प्रेक्षकांची गर्दी वाढली, तर चित्रपटाची एकूण कमाई वाढू शकते.
2023 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या The Kerala Story या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर मोठं यश मिळवलं होतं. त्या चित्रपटाने प्रदर्शनाच्या पहिल्याच आठवड्यात ८१ कोटींहून अधिक कमाई करत बॉक्स ऑफिसवर दमदार सुरुवात केली होती.त्याच्या तुलनेत The Kerala Story 2: Goes Beyond या सिक्वेलची कामगिरी खूपच मागे पडलेली दिसत आहे. पहिल्या आठवड्यातील कलेक्शन पाहता, दुसऱ्या भागाची कमाई पहिल्या भागाच्या तुलनेत सुमारे ७० टक्क्यांनी कमी असल्याचं स्पष्ट होत आहे.