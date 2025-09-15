50 वर्षांची ती सुंदर अभिनेत्री, जी खुनाने पत्र लिहायची; आज 28 कोटींची मालकीण आहे

बॉलीवूडमध्ये अनेक अभिनेत्री आहेत ज्या वर्षे गेल्या तरीही विवाहबद्ध नाहीत. अशाच अभिनेत्रींपैकी एक म्हणजे अमीषा पटेल, जिने आपल्या सौंदर्याने आणि अभिनयाने प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवले आहे.
अमीषाने वर्ष 2000 मध्ये आलेल्या ‘कहो न प्यार है’ या चित्रपटातून बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केले. या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर धमाल केली आणि तिच्या अभिनयाची सर्वत्र चर्चा झाली. त्यानंतर ती ‘गदर’ चित्रपटातील सकीना बनून प्रेक्षकांच्या आणि चाहत्यांच्या मनावर ठसा उमटवली. अमीषाने सलमान खान, सनी देओल आणि इतर बॉलिवूड स्टार्ससोबत अनेक चित्रपटांमध्ये काम केले आहे. मात्र सध्या ती फारशा चित्रपटांत दिसत नाही; तिचा शेवटचा चित्रपट ‘गदर 2’ होता.
अमीषा पटेलची लोकप्रियता इतकी होती की काही फॅन्स तिच्या फोटोवर लग्न करण्याची कल्पना करत होते. एका इंटरव्ह्यूमध्ये अमीषाने सांगितले की, “फॅन्स माझ्या फोटोला मंदिर किंवा चर्चमध्ये नेऊन लग्न करायचे प्रयत्न करत होते. काही लोक मला लेटर पाठवायचे, ज्यात त्यांनी माला आणि सिंदूर लावलेले फोटो पाठवले होते.”
अमीषा पटेल सध्या 50 वर्षांची आहे, तरीही तिने अजूनही विवाह केला नाही. अनेक चर्चांमध्ये तिचं नाव बॉलिवूड अभिनेत्यांबरोबर जोडले गेले आहे. सध्या ती 28 कोटी रुपयांची मालकीण आहे. तिची लक्झरी लाइफस्टाइल आणि फॅन्ससाठी दिलेली अपडेट्स सोशल मीडियावर पाहायला मिळतात. तिचे 5 दशलक्षाहून अधिक फॉलोअर्स आहेत.
अमीषा सोशल मीडियावर खूप सक्रिय आहे. ती तिच्या काम आणि वैयक्तिक आयुष्यासंबंधी माहिती शेअर करते. जरी ती मोठ्या पडद्यावर फारशी दिसत नाही, तरी आर्थिक बाबतीत ती अनेक युवा अभिनेत्रींपेक्षा पुढे आहे आणि महिन्यात लाखोंची कमाई करते. अमीषा पटेल आपल्या सौंदर्य, अभिनय आणि फॅन्सवरील प्रभावामुळे अद्याप बॉलीवूडमध्ये विशेष स्थान राखून आहे. विवाह नसला तरी तिचे करिअर, सोशल मीडिया प्रभाव आणि संपत्ती यामुळे ती फॅन्ससाठी आजही आदर्श आहे.
FAQ
