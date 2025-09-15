English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
50 वर्षांची ती सुंदर अभिनेत्री, जी खुनाने पत्र लिहायची; आज 28 कोटींची मालकीण आहे

बॉलीवूडमध्ये अनेक अभिनेत्री आहेत ज्या त्यांच्या सौंदर्य आणि संपत्तीमुळे कायम चर्चेत राहतात. आज आपण अशा एका अभिनेत्रीबद्दल जाणून घेणार आहोत, जिच्या लोकप्रियतेमुळे चाहत्यांनी तिच्या फोटोवर लग्नाची कल्पना केली होती.”  

Intern | Updated: Sep 15, 2025, 03:30 PM IST
बॉलीवूडमध्ये अनेक अभिनेत्री आहेत ज्या वर्षे गेल्या तरीही विवाहबद्ध नाहीत. अशाच अभिनेत्रींपैकी एक म्हणजे अमीषा पटेल, जिने आपल्या सौंदर्याने आणि अभिनयाने प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवले आहे.

करिअरची सुरुवात

अमीषाने वर्ष 2000 मध्ये आलेल्या ‘कहो न प्यार है’ या चित्रपटातून बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केले. या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर धमाल केली आणि तिच्या अभिनयाची सर्वत्र चर्चा झाली. त्यानंतर ती ‘गदर’ चित्रपटातील सकीना बनून प्रेक्षकांच्या आणि चाहत्यांच्या मनावर ठसा उमटवली. अमीषाने सलमान खान, सनी देओल आणि इतर बॉलिवूड स्टार्ससोबत अनेक चित्रपटांमध्ये काम केले आहे. मात्र सध्या ती फारशा चित्रपटांत दिसत नाही; तिचा शेवटचा चित्रपट ‘गदर 2’ होता.

फॅन्सवरचं जबरदस्त प्रेम

अमीषा पटेलची लोकप्रियता इतकी होती की काही फॅन्स तिच्या फोटोवर लग्न करण्याची कल्पना करत होते. एका इंटरव्ह्यूमध्ये अमीषाने सांगितले की, “फॅन्स माझ्या फोटोला मंदिर किंवा चर्चमध्ये नेऊन लग्न करायचे प्रयत्न करत होते. काही लोक मला लेटर पाठवायचे, ज्यात त्यांनी माला आणि सिंदूर लावलेले फोटो पाठवले होते.”

वैयक्तिक आयुष्य आणि संपत्ती

अमीषा पटेल सध्या 50 वर्षांची आहे, तरीही तिने अजूनही विवाह केला नाही. अनेक चर्चांमध्ये तिचं नाव बॉलिवूड अभिनेत्यांबरोबर जोडले गेले आहे. सध्या ती 28 कोटी रुपयांची मालकीण आहे. तिची लक्झरी लाइफस्टाइल आणि फॅन्ससाठी दिलेली अपडेट्स सोशल मीडियावर पाहायला मिळतात. तिचे 5 दशलक्षाहून अधिक फॉलोअर्स आहेत.

सोशल मीडिया आणि सध्याचे काम

अमीषा सोशल मीडियावर खूप सक्रिय आहे. ती तिच्या काम आणि वैयक्तिक आयुष्यासंबंधी माहिती शेअर करते. जरी ती मोठ्या पडद्यावर फारशी दिसत नाही, तरी आर्थिक बाबतीत ती अनेक युवा अभिनेत्रींपेक्षा पुढे आहे आणि महिन्यात लाखोंची कमाई करते. अमीषा पटेल आपल्या सौंदर्य, अभिनय आणि फॅन्सवरील प्रभावामुळे अद्याप बॉलीवूडमध्ये विशेष स्थान राखून आहे. विवाह नसला तरी तिचे करिअर, सोशल मीडिया प्रभाव आणि संपत्ती यामुळे ती फॅन्ससाठी आजही आदर्श आहे.

FAQ
अमीषा पटेलने बॉलीवूडमध्ये पदार्पण कधी केले आणि कोणत्या चित्रपटातून?
अमीषा पटेलने बॉलीवूडमध्ये पदार्पण वर्ष 2000 मध्ये आलेल्या ‘कहो न प्यार है’ या चित्रपटातून केले. या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर यश मिळवले आणि तिचा अभिनय चर्चेत आला.

अमीषा पटेल अजूनही अविवाहित का आहे?
अमीषा पटेल सध्या 50 वर्षांची आहे, तरीही तिने विवाह केलेला नाही. तिच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल ती फारशी सार्वजनिक माहिती देत नाही, पण फॅन्ससोबत ती सोशल मीडियावर सक्रिय आहे.

अमीषा पटेलची संपत्ती आणि सोशल मीडिया प्रभाव किती आहे?
अमीषा पटेल सध्या 28 कोटी रुपयांची मालकीण आहे. ती सोशल मीडियावर खूप सक्रिय आहे आणि तिचे ५ दशलक्षाहून अधिक फॉलोअर्स आहेत. तिच्या लक्झरी लाइफस्टाइलची झलक ती सोशल मीडिया अकाउंटवर शेअर करते.

