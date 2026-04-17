English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • मुंबई बातम्या
  • मुख्यमंत्र्यांचं कौतुक करणं प्राजक्ता माळीला भोवलं, हास्यजत्रेच्या स्कीटपेक्षा जास्त हास्यास्पद... अंधारेंकडून खरडपट्टी

मुख्यमंत्र्यांचं कौतुक करणं प्राजक्ता माळीला भोवलं, 'हास्यजत्रेच्या स्कीटपेक्षा जास्त हास्यास्पद...' अंधारेंकडून खरडपट्टी

Sushma Andhare on Prajakta Mali : शिवसेना उद्धव ठाकरे पक्षाच्या उपनेत्या सुषमा अंधारे यांनी अभिनेत्री प्राजक्ता माळीवर निशाणा साधला आहे. प्राजक्ता माळीला मुख्यमंत्र्‍यांचं कौतुक करणं चांगलंच भोवलं आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Apr 17, 2026, 01:59 PM IST
मुख्यमंत्र्यांचं कौतुक करणं प्राजक्ता माळीला भोवलं, 'हास्यजत्रेच्या स्कीटपेक्षा जास्त हास्यास्पद...' अंधारेंकडून खरडपट्टी

लोकप्रिय मराठमोळी अभिनेत्री प्राजक्ता माळी कायमच आपल्या खासगी गोष्टींमुळे चर्चेत असते. मग तीचा अभिनय असो किंवा तिचा 'प्राजक्तसाज'नावाचा ब्रँड. प्राजक्ता आपल्या अभिनय, निवेदन आणि नृत्याच्या माध्यमातून प्रेक्षकांसमोर येते. प्राजक्ता माळी आपल्या परखड आणि स्पष्ट बोलण्यादेखील ओळखली जाते. तसेच प्राजक्ता माळी अनेक राजकीय कार्यक्रमांमध्ये देखील उपस्थित राहते. प्राजक्ता माळीनुकतीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या एका कार्यक्रमात उपस्थित होती. "नारी शक्ती वंदन' असं त्या महिला संमेलनाचं नाव होतं. या कार्यक्रमात प्राजक्ता माळीने मुख्यमंत्र्‍यांचं केलेलं कौतुक तिला चांगली भोवलं आहे. तिच्या कौतुकावर सुषमा अंधारे यांनी टिका केली आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

प्राजक्ता माळी नेमकं काय म्हणाली? 

प्राजक्ता माळी या कार्यक्रमात म्हणाली होती की, महाराष्ट्रातील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे नाशिकमधील भोंदूबाबा प्रकरण अत्यंत कठारपणे सांभाळत आहे. यावरुन महिलांचा सन्मान कसा केला पाहिजे हे शिकलं पाहिजे. भोंदूबाबामुळे मुख्यमंत्र्यांनी हे प्रकरण अतिशय संवेदनशील हाताळत आहेत. अगदी बापाप्रमाणे कठोर आणि आईप्रमाणे ममत्व दाखवत आहे. महत्त्वाचं म्हणजे मुख्यमंत्र्‍यांवर अनेकदा टीका होते. विरोधी पक्षाकडून चिखलेकही केली जाते. पण मुख्यमंत्री कधीच त्या ट्रोलिंगवर चुकीचा शब्द वापरत नाहीत. त्यांनी टीव्हीवर अपशब्द वापरल्याचे आपण कधीच ऐकले नाही. प्राजक्ताने केलेल्या या कौतुकावर सुषमा अंधारेंनी टिका केली आहे. 

हास्यजत्रेपेक्षा हास्यास्पद - सुषमा अंधारे 

अभिनेत्री प्राजक्ता माळीनं मुख्यमंत्र्यांचं जाहीरपणे कौतुक केल्यानंतर शिवसेना उबाठा गटाच्या उपनेत्या सुषमा अंधारे यांनी जोरदार टीका केली. सुषमा अंधारे यांनी त्यांच्या ट्विटरवर एक पोस्ट शेअर करुन लिहिलंय की, "प्राजक्ताजी तुम्ही हास्य जत्रेच्या निवेदिका आहात आणि हा कार्यक्रम आम्ही आवडीने बघतो... पण राज्यातल्या एकूण महिला लैंगिक शोषणाच्या एकाही प्रश्नावर ब्र शब्द न करणाऱ्या तुम्ही मुख्यमंत्र्यांच्या ब्रँडिंग वर बोलायला लागलात तर हास्यजत्रे मधल्या स्कीट पेक्षा सुद्धा ते  जास्त हास्यास्पद वाटायला लागेल...", असं सुषमा अंधारे म्हणाल्या. 

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Prajakta MaliMarathi ActressViral Videoप्राजक्ता माळीबॉलिवूड

मुंबई बातम्या