मुख्यमंत्र्यांचं कौतुक करणं प्राजक्ता माळीला भोवलं, 'हास्यजत्रेच्या स्कीटपेक्षा जास्त हास्यास्पद...' अंधारेंकडून खरडपट्टी

लोकप्रिय मराठमोळी अभिनेत्री प्राजक्ता माळी कायमच आपल्या खासगी गोष्टींमुळे चर्चेत असते. मग तीचा अभिनय असो किंवा तिचा 'प्राजक्तसाज'नावाचा ब्रँड. प्राजक्ता आपल्या अभिनय, निवेदन आणि नृत्याच्या माध्यमातून प्रेक्षकांसमोर येते. प्राजक्ता माळी आपल्या परखड आणि स्पष्ट बोलण्यादेखील ओळखली जाते. तसेच प्राजक्ता माळी अनेक राजकीय कार्यक्रमांमध्ये देखील उपस्थित राहते. प्राजक्ता माळीनुकतीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या एका कार्यक्रमात उपस्थित होती. "नारी शक्ती वंदन' असं त्या महिला संमेलनाचं नाव होतं. या कार्यक्रमात प्राजक्ता माळीने मुख्यमंत्र्यांचं केलेलं कौतुक तिला चांगली भोवलं आहे. तिच्या कौतुकावर सुषमा अंधारे यांनी टिका केली आहे.
प्राजक्ता माळी या कार्यक्रमात म्हणाली होती की, महाराष्ट्रातील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे नाशिकमधील भोंदूबाबा प्रकरण अत्यंत कठारपणे सांभाळत आहे. यावरुन महिलांचा सन्मान कसा केला पाहिजे हे शिकलं पाहिजे. भोंदूबाबामुळे मुख्यमंत्र्यांनी हे प्रकरण अतिशय संवेदनशील हाताळत आहेत. अगदी बापाप्रमाणे कठोर आणि आईप्रमाणे ममत्व दाखवत आहे. महत्त्वाचं म्हणजे मुख्यमंत्र्यांवर अनेकदा टीका होते. विरोधी पक्षाकडून चिखलेकही केली जाते. पण मुख्यमंत्री कधीच त्या ट्रोलिंगवर चुकीचा शब्द वापरत नाहीत. त्यांनी टीव्हीवर अपशब्द वापरल्याचे आपण कधीच ऐकले नाही. प्राजक्ताने केलेल्या या कौतुकावर सुषमा अंधारेंनी टिका केली आहे.
अभिनेत्री प्राजक्ता माळीनं मुख्यमंत्र्यांचं जाहीरपणे कौतुक केल्यानंतर शिवसेना उबाठा गटाच्या उपनेत्या सुषमा अंधारे यांनी जोरदार टीका केली. सुषमा अंधारे यांनी त्यांच्या ट्विटरवर एक पोस्ट शेअर करुन लिहिलंय की, "प्राजक्ताजी तुम्ही हास्य जत्रेच्या निवेदिका आहात आणि हा कार्यक्रम आम्ही आवडीने बघतो... पण राज्यातल्या एकूण महिला लैंगिक शोषणाच्या एकाही प्रश्नावर ब्र शब्द न करणाऱ्या तुम्ही मुख्यमंत्र्यांच्या ब्रँडिंग वर बोलायला लागलात तर हास्यजत्रे मधल्या स्कीट पेक्षा सुद्धा ते जास्त हास्यास्पद वाटायला लागेल...", असं सुषमा अंधारे म्हणाल्या.