1.48 कोटी पगार; आयआयटी मुंबईच्या प्लेसमेंटमध्ये मिळाली नोकरी

IIT Mumbai Placement Job : भारतीय तंत्रज्ञान संस्था मुंबईमध्ये (आयआयटी मुंबई) 1 डिसेंबरपासून प्लेसमेंट मुलाखतींचे हिवाळी सुरू झाले आहे. पहिल्याच दिवशी 1.48 कोटी रुपये वेतन दा व्हिन्सी या कंपनीने देऊ केले आहे. पहिल्या दिवशीचा हा सर्वाधिक वेतनाचा प्रस्ताव ठरला. यंदा कॅम्पस मुलाखत मेळाव्यात पहिल्या दिवशी 42 कंपन्या सहभागी झाल्या होत्या तर 98 विद्यार्थ्यांना नोकरीचे प्रस्ताव मिळाले.
आयआयटी मुंबईतील विद्यार्थ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार आयआयटी मुंबईच्या कॅम्पस मुलाखतींच्या पहिल्याच दिवशी जवळपास 98 विद्यार्थ्यांना नोकरीच्या संधी मिळाल्या. तसेच आणखी 70 विद्यार्थ्यांची नोकरीसाठी अंतिम निवड झाली. मात्र पुढील काही दिवसांत अधिक चांगली नोकरी मिळण्याची शक्यता असल्याने या विद्यार्थ्यांनी अद्याप प्रस्ताव स्वीकारलेले नाहीत.
पहिल्या दिवशी फ्लिपकार्ट, जे. पी. मॉर्गन, बार्कलेज आणि क्वालकॉम यासारख्या मोठ्या कंपन्यांनी मुलाखती व निवड प्रक्रियेत सहभाग घेतला. त्याचबरोबर जीई, एअरबस आणि बार्कलेज या कंपन्यांनी नियोजित मुलाखतींबरोबरच वॉक-इन प्रक्रिया देखील घेतली. प्लेसमेंटच्या दुसऱ्या दिवशी राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय अशा जवळपास ३५ हून अधिक कंपन्या प्लेसमेंट प्रक्रियेमध्ये सहभागी झाल्या. दुसऱ्या दिवशी एलॉन मस्कच्या मालकीची जागतिक इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी टेस्ला दुसऱ्या दिवशी सर्वाधिक नोकरीची संधी देणाऱ्या कंपनीपैकी एक ठरण्याची शक्यता आहे. आयआयटी मुंबईच्या प्लेसमेंटच्या हंगामाच्या पहिल्या दिवशी जाहीर झालेल्या नोकऱ्यांसदर्भातील आयआयटी मुंबईने अधिकृतरित्या कोणतीही माहिती जाहीर केली नाही.