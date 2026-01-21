English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
1.5 तासाचा प्रवास 50 मिनिटांत, भयानक गर्दीतून प्रवास करणाऱ्या पश्चिम रेल्वेच्या प्रवाशांना मिळाला नवीन पर्याय, मुंबई आणि ठाण्याला जोडणारी मेट्रो

पश्चिम रेल्वेच्या प्रवाशांची भयानक गर्दीतून सुटका होणार आहे. मुंबईतील दहिसर (पूर्व) ते ठाणे जिल्ह्यातील मीरा-भाईंदरला जोडणारी मेट्रो फेब्रुवारी 2026 मध्ये प्रवाशांच्या सेवेत दाखल होणार आहे. यामुळे 1.5 तासाचा प्रवास 50 मिनिटांत पूर्ण होणार आहे.   

वनिता कांबळे | Updated: Jan 21, 2026, 09:32 PM IST
Mumbai Metro 9 and Metro 7 :   भयानक गर्दीतून प्रवास करणाऱ्या पश्चिम रेल्वेच्या प्रवाशांना प्रवासाचा नवीन पर्याय मिळाला  आहे.  मीरा-भाईंदरच्या रहिवाशांची वर्षानुवर्षे चाललेली प्रतीक्षा आता संपणार आहे.  मुंबई मेट्रो लाईन 9  (रेड लाईन) पुढील महिन्यात, फेब्रुवारी 2026 मध्ये प्रवाशांच्या सेवेत दाखल होईल. महाराष्ट्राचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी ही घोषणा केली. मुंबईतील दहिसर (पूर्व) ते ठाणे जिल्ह्यातील मीरा-भाईंदरला जोडणारी ही मेट्रो लाईन या प्रदेशातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचे पूर्णपणे रूपांतर करेल.

मेट्रो प्रकल्पाचे काम आता अंतिम टप्प्यात आहे. त्यांनी सांगितले की, या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांशी सविस्तर चर्चा झाली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था (जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती) निवडणुका सध्या सुरू असल्याने 5 फेब्रुवारी रोजी निवडणुका संपताच मेट्रो सेवा सुरु केली जाईल असे मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले.

1.5 तासाचा प्रवास 50 मिनिटांत 

ही मेट्रो मीरा-भाईंदर ते अंधेरी प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांसाठी एक भेट आहे. सध्या गर्दीच्या वेळी मीरा रोड ते अंधेरी हा रस्ता प्रवास करण्यासाठी अंदाजे 90 मिनिटे लागतात. मेट्रो सुरू झाल्यानंतर, प्रवाशांना मेट्रो मार्ग 9, 7 आणि 2 अ वापरून 50 मिनिटांपेक्षा कमी वेळात तोच प्रवास पूर्ण करता येईल. एमएमआरडीएचा अंदाज आहे की यामुळे प्रवास वेळेत 50 ते 75 टक्के बचत होईल. या कमी झालेल्या प्रवास वेळेमुळे इंधनाची बचत होईल आणि प्रदूषणही कमी होईल.

वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवे (WEH) वर वाहनांची वर्दळ कमी होईल

दहिसर टोल नाका आणि वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवेवरील वाहतूक कोंडी ही मुंबईतील सर्वात मोठी समस्या आहे. वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवेवरून दररोज 2 ते 3 लाख वाहनांची वाहतूक होते.मेट्रो सुरू झाल्यानंतर, लोकसंख्येचा एक महत्त्वाचा भाग खाजगी वाहने आणि बसेसऐवजी मेट्रोला पसंती देईल, ज्यामुळे दहिसर टोल नाक्यावरील लांब रांगा कमी होतील.

मेट्रो 9 प्रकल्पाची वैशिष्ट्ये 

या मार्गाचे एक प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे त्याचा डबल-डेकर पूल. वरच्या डेकवर मेट्रो असेल, तर खालच्या डेकवर वाहनांसाठी उड्डाणपूल असेल, ज्यामुळे रस्ते आणि रेल्वे वाहतूक सुधारेल. मेट्रो लाईन 9 ही मेट्रो 3 कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ आणि प्रस्तावित मेट्रो 10 ठाण्याला देखील जोडली जाईल, ज्यामुळे ठाणे आणि दक्षिण मुंबईला जाणे खूप सोपे होईल. मेट्रो लाईन 9 मध्ये मेट्रो 7 दहिसर पूर्व ते अंधेरी पूर्व आणि मेट्रो 2 ए (दहिसर पश्चिम ते डीएन नगरशी थेट इंटरचेंज असेल. दहिसर इंटरचेंजमुळे प्रवाशांना अंधेरी, वांद्रे आणि दक्षिण मुंबईला जलद प्रवेश मिळेल.

