मुंबईतील 'या' इमारतीत महिन्याचं घरभाडं ₹1000000; पाहा Inside Video

मुंबईतील घरांच्या किंमती दिवसेंदिवस वाढत आहे. फक्त घर विकत घेण्यामध्येच हा बदल दिसतो तर घर भाडेतत्त्वावर घेतानाही किंमती आकाशाला गवसनी घालत आहे. मुंबईतील एका प्राईम एरियातील घरांचे महिन्याचे भाडे हे तब्बल 1000000 इतके आहे. या फ्लॅटचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. हा परिसर आहे मुंबईतील उच्चभ्रू मानल्या जाणाऱ्या वरळी परिसरात.
वरळी येथील ट्रम्प टॉवर्समधील ही परिस्थिती आहे. व्हिडिओची सुरुवात या आलिशान फ्लॅटपासून होते, जो इंस्टाग्राम क्रिएटर रवी केवलरामानी यांनी शूट केला आहे. चार बेडरूम, मॉड्यूलर किचन, प्रीमियम बाथरूम फिटिंग्ज आणि संगमरवरी फरशी असलेला हा फ्लॅट एखाद्या राजवाड्यापेक्षा कमी वाटत नाही. पण 10 लाख रुपयांचे भाडे ऐकताच, सोशल मीडियावर लोकांच्या प्रतिक्रिया हास्य, व्यंग आणि आश्चर्याच्या मिश्रणात होत्या.
फ्लॅटमधील सुविधा
ट्रम्प टॉवर्समधील हा 4.5 बीएचके फ्लॅट वरच्या मजल्यावर आहे आणि त्याचा कार्पेट एरिया सुमारे 2900 चौरस फूट आहे. हा फ्लॅट अर्ध-सुसज्ज आहे आणि त्यात चार बेडरूम आहेत, प्रत्येक बेडरूममध्ये संलग्न बाथरूम, पावडर रूम, स्टाफ रूम, स्वतंत्र युटिलिटी एरिया, डबल-पॅन खिडक्या आणि एअर कंडिशनिंग आहे. मार्बल फ्लोअरिंग आणि प्रीमियम फिटिंग्ज भव्यतेत भर घालतात. व्हिडिओमध्ये फ्लॅट लक्झरीच्या बाबतीत दुसऱ्या क्रमांकावर असल्याचे दाखवले आहे, परंतु सोशल मीडियावर अनेकांना भाडे धक्कादायक वाटले. बरेच लोक विनोदाने याला एआय-निर्मित व्हिडिओ म्हणत आहेत.
सोशल मीडियावर व्हिडिओ व्हायरल होताच, वापरकर्त्यांनी मजेदार कमेंट्स पोस्ट करण्यास सुरुवात केली. एकाने लिहिले, "फक्त 10 लाख ऐकून मजा आली." दुसऱ्याने म्हटले, "मला फक्त 10 लाख कमी आहेत." काहींनी फ्लॅटच्या कमतरतांकडेही लक्ष वेधले, ज्यात समुद्राचे दृश्य नाही, बाल्कनी नाही आणि कमाल मर्यादेची उंची कमी आहे. एका वापरकर्त्याने विनोदाने सांगितले की व्हिडिओ पाहण्यासाठी त्याच्याकडे फक्त 289 रुपये बजेट आहे. एकंदरीत, हा फ्लॅट समृद्धीची झलक देतो, परंतु मुंबईच्या वाढत्या भाडे संस्कृतीबद्दलही प्रश्न उपस्थित करतो.
दरमहा 10 लाख रुपयांचे भाडे सोशल मीडियावर हास्यास्पद बनले आहे, परंतु हे फ्लॅट प्रत्यक्षात मुंबईत अति-आलिशान जीवन जगू इच्छिणाऱ्यांसाठी आहे. सामान्य माणसासाठी, हे स्वप्नच राहिले आहे. लोक विचारत आहेत की, अशा सुविधा आणि लक्झरी खरोखरच इतक्या कमी रकमेत उपलब्ध असतील का? व्हिडिओमध्ये फ्लॅटची प्रत्येक तपशील दाखवण्यात आला आणि लोकांना त्याचा आनंद झाला.