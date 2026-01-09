English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

मुंबईतील 'या' इमारतीत महिन्याचं घरभाडं ₹1000000; पाहा Inside Video

मुंबईत गगनाला गवसणी घालणाऱ्या इमारती बांधल्या आहेत. या इमारतीमध्ये राहण्याचं आपल्यापैकी अनेकांचं स्वप्न असतं. मुंबईतील या इमारतीमधील 4 ते 5 BHK फ्लॅटचं महिन्याचं भाडं हे 10 लाख रुपये आहे. या घरातील सोईसुविधा आणि ग्लॅमरसपणा पाहा या व्हिडीओत. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Jan 9, 2026, 03:40 PM IST
मुंबईतील 'या' इमारतीत महिन्याचं घरभाडं ₹1000000; पाहा Inside Video

मुंबईतील घरांच्या किंमती दिवसेंदिवस वाढत आहे. फक्त घर विकत घेण्यामध्येच हा बदल दिसतो तर घर भाडेतत्त्वावर घेतानाही किंमती आकाशाला गवसनी घालत आहे. मुंबईतील एका प्राईम एरियातील घरांचे महिन्याचे भाडे हे तब्बल 1000000 इतके आहे. या फ्लॅटचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. हा परिसर आहे मुंबईतील उच्चभ्रू मानल्या जाणाऱ्या वरळी परिसरात. 

Add Zee News as a Preferred Source

वरळी येथील ट्रम्प टॉवर्समधील ही परिस्थिती आहे. व्हिडिओची सुरुवात या आलिशान फ्लॅटपासून होते, जो इंस्टाग्राम क्रिएटर रवी केवलरामानी यांनी शूट केला आहे. चार बेडरूम, मॉड्यूलर किचन, प्रीमियम बाथरूम फिटिंग्ज आणि संगमरवरी फरशी असलेला हा फ्लॅट एखाद्या राजवाड्यापेक्षा कमी वाटत नाही. पण 10 लाख रुपयांचे भाडे ऐकताच, सोशल मीडियावर लोकांच्या प्रतिक्रिया हास्य, व्यंग आणि आश्चर्याच्या मिश्रणात होत्या.

फ्लॅटमधील सुविधा 

ट्रम्प टॉवर्समधील हा 4.5 बीएचके फ्लॅट वरच्या मजल्यावर आहे आणि त्याचा कार्पेट एरिया सुमारे 2900 चौरस फूट आहे. हा फ्लॅट अर्ध-सुसज्ज आहे आणि त्यात चार बेडरूम आहेत, प्रत्येक बेडरूममध्ये संलग्न बाथरूम, पावडर रूम, स्टाफ रूम, स्वतंत्र युटिलिटी एरिया, डबल-पॅन खिडक्या आणि एअर कंडिशनिंग आहे. मार्बल फ्लोअरिंग आणि प्रीमियम फिटिंग्ज भव्यतेत भर घालतात. व्हिडिओमध्ये फ्लॅट लक्झरीच्या बाबतीत दुसऱ्या क्रमांकावर असल्याचे दाखवले आहे, परंतु सोशल मीडियावर अनेकांना भाडे धक्कादायक वाटले. बरेच लोक विनोदाने याला एआय-निर्मित व्हिडिओ म्हणत आहेत.

व्हिडिओ व्हायरल झाला

सोशल मीडियावर व्हिडिओ व्हायरल होताच, वापरकर्त्यांनी मजेदार कमेंट्स पोस्ट करण्यास सुरुवात केली. एकाने लिहिले, "फक्त 10 लाख ऐकून मजा आली." दुसऱ्याने म्हटले, "मला फक्त 10 लाख कमी आहेत." काहींनी फ्लॅटच्या कमतरतांकडेही लक्ष वेधले, ज्यात समुद्राचे दृश्य नाही, बाल्कनी नाही आणि कमाल मर्यादेची उंची कमी आहे. एका वापरकर्त्याने विनोदाने सांगितले की व्हिडिओ पाहण्यासाठी त्याच्याकडे फक्त 289 रुपये बजेट आहे. एकंदरीत, हा फ्लॅट समृद्धीची झलक देतो, परंतु मुंबईच्या वाढत्या भाडे संस्कृतीबद्दलही प्रश्न उपस्थित करतो.

भाडे आणि सामान्य माणसाची धारणा

दरमहा 10 लाख रुपयांचे भाडे सोशल मीडियावर हास्यास्पद बनले आहे, परंतु हे फ्लॅट प्रत्यक्षात मुंबईत अति-आलिशान जीवन जगू इच्छिणाऱ्यांसाठी आहे. सामान्य माणसासाठी, हे स्वप्नच राहिले आहे. लोक विचारत आहेत की, अशा सुविधा आणि लक्झरी खरोखरच इतक्या कमी रकमेत उपलब्ध असतील का? व्हिडिओमध्ये फ्लॅटची प्रत्येक तपशील दाखवण्यात आला आणि लोकांना त्याचा आनंद झाला.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
viral newsOffbeat Newsviral section newsViral updatesOff Beat News

इतर बातम्या

2023 पासून अफेअरच्या चर्चांनंतर आता खुशी कपूर आणि वेदांग रै...

मनोरंजन