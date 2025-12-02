English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
1,22,24,00,00,000 रुपयांचे व्यवहार, 135,807 मालमत्तांची विक्री; मुंबईत रेकॉर्डब्रेक प्रॉपर्टी डील

मुंबईत  रेकॉर्डब्रेक प्रॉपर्टी डील झाल्या आहेत. मुंबईत  135,807 मालमत्तांची विक्री झाली आहे. सरकारला 12,224 कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला . 

वनिता कांबळे | Updated: Dec 2, 2025, 08:02 PM IST
1,22,24,00,00,000 रुपयांचे व्यवहार, 135,807 मालमत्तांची विक्री; मुंबईत रेकॉर्डब्रेक प्रॉपर्टी डील

Property Market In Mumbai Records : देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत नोव्हेंबरमध्ये मालमत्ता विक्रीचे सर्व विक्रम मोडले आहेत. मुंबई ही देशातील सर्वात मोठी आणि महागडी मालमत्ता बाजारपेठ आहे. शहरात सुरू असलेल्या प्रमुख पायाभूत सुविधा आणि कनेक्टिव्हिटी प्रकल्पांमुळे शहराचा चेहरामोहरा बदलत आहे. यामुळे मालमत्तेची मागणीही वाढत आहे. 

नोव्हेंबर महिन्यात मुंबईत 12,219 मालमत्तांची नोंदणी झाली.  जी गेल्या वर्षीपेक्षा 20 टक्के जास्त आहे. याचा सरकारी तिजोरीलाही फायदा झाला आहे. नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्कातून राज्याला 1,038 कोटी रुपये मिळाले आहेत, जे गेल्या वर्षीपेक्षा 12 टक्के  जास्त आहे. ही माहिती महाराष्ट्राच्या नोंदणी महानिरीक्षक आणि मुद्रांक नियंत्रकांच्या आकडेवारीवरून मिळाली आहे.

एका अहवालानुसार, नाईट फ्रँक इंडियाचे सीएमडी शिशिर बैजल म्हणाले, "मुंबईतील निवासी बाजारपेठेने नोव्हेंबरमध्येही आपला वेग कायम ठेवला. सर्व विभागांमध्ये मागणी मजबूत आहे आणि लोक अधिक किमतीच्या घरांकडे पाहत आहेत. पहिल्या 11 महिन्यांत 1,35,000 हून अधिक युनिट्सची नोंदणी झाली आहे. ज्यामुळे बाजार मजबूत स्थितीत आहे. महिन्या-दर-महिन्यात मालमत्ता खरेदी विक्रीत सातत्याने वाढ होत आहे. आकारमान आणि महसूल दोन्हीमधील स्थिरता ही परिपक्व होत चाललेली मागणी चक्र आणि मुंबईतील खरेदीदारांचा विश्वास दर्शवते.

12,224 कोटी रुपयांचा महसूल

या वर्षाच्या पहिल्या 11 महिन्यांत मुंबईत एकूण 135,807 मालमत्ता व्यवहार झाले, ज्यामुळे सरकारला 12,224 कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला . हे वर्ष मालमत्ता विक्रीच्या बाबतीत विक्रमी ठरत आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत नोंदणी 50 टक्केने वाढली आहे.  महसूल 11 टक्केने वाढला आहे. हे मजबूत खरेदीदारांच्या विश्वासामुळे बाजारपेठेत सतत वाढ होत असल्याचे दर्शवते.

मुंबईत सुरू असलेल्या मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमुळे शहराची कनेक्टिव्हिटी सुधारत आहे.  विकासाचे नवीन मार्ग खुले होत आहेत. हे प्रत्यक्ष जगातील मालमत्ता विक्रीवर थेट प्रतिबिंबित होते. सुधारित पायाभूत सुविधांमुळे नवीन भागात राहण्याची सोय वाढत आहे.  आणि खरेदीदार आत्मविश्वासाने पुढे जात आहेत. ही सततची वाढ बाजारपेठेतील मजबूत वातावरण दर्शवते. शिवाय, कमी गृहकर्ज दर यामुळे देखील मालमत्ता विक्रीला चालना मिळत आहे.

महागड्या घरांची मागणी वाढली

निवासी मालमत्तांना सर्वाधिक मागणी राहिली. नोव्हेंबरमध्ये एकूण नोंदणींपैकी 80 टक्के नोंदणी निवासी मालमत्तांसाठी होती. मोठ्या आणि प्रीमियम घरांची मागणी वाढली. 5 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या घरांचा वाटा गेल्या वर्षीच्या 5 टक्के पेक्षा 7 टक्के पर्यंत वाढला. 1 कोटी ते 2 कोटी रुपयांच्या घरांचा वाटा 33 टक्के पर्यंत वाढला. दरम्यान, 1 कोटी रुपयांपेक्षा कमी किमतीच्या घरांचा वाटा 42 टक्के पर्यंत कमी झाला. हे दर्शविते की वाढत्या किमतींमुळे लोकांना कमी किमतीची घरे परवडणे कठीण होत आहे. 2 कोटी ते 5 कोटी रुपयांच्या घरांचा वाटा 18 टक्के वर स्थिर राहिला.

1,000 चौरस फूटांपर्यंतची लहान घरे अजूनही सर्वाधिक विकली जातात, जी एकूण नोंदणींपैकी 84 टक्के आहेत. 500 ते 1,000 चौरस फूट घरे सर्वात जास्त पसंत केली जातात. 1,000 ते 2,000 चौरस फूट घरे मोठ्या घरांचा वाटा 13 टक्के पर्यंत वाढला. 2000 चौरस फुटांपेक्षा मोठ्या अपार्टमेंटचा वाटा 4 टक्के पर्यंत वाढला, जो प्रशस्त आणि आरामदायी घरांची मागणी वाढल्याचे दर्शवितो. मुंबईतील पश्चिम आणि मध्य उपनगरे मालमत्ता विक्रीसाठी सर्वात मोठी बाजारपेठ राहिली, एकूण नोंदणीपैकी 85 टक्के हिस्सा होता. पश्चिम उपनगरांचा वाटा सर्वाधिक 56 टक्के होता, त्यानंतर मध्य उपनगरांचा वाटा 29 टक्के होता. दक्षिण मुंबईचा वाटा 9 टक्केवर स्थिर राहिला, तर मध्य मुंबईचा वाटा 6 टक्के पर्यंत घसरला.

