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राज्यातील दोन जिल्ह्यांना जोडणारा महामार्ग, 5 तासांचा प्रवास अवघ्या दीड तासांत होणार, मोठी अपडेट समोर

महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या (एमएसआरडीसी) विरार अलिबाग बहुउद्देशीय मार्गिका प्रकल्पाबाबत एक मोठी अपडेट समोर आली आहे. आता या महामार्गाला वन विभागाची मंजुरी मिळणार आहे.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 04, 2026, 04:35 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 04:35 PM IST
राज्यातील दोन जिल्ह्यांना जोडणारा महामार्ग, 5 तासांचा प्रवास अवघ्या दीड तासांत होणार, मोठी अपडेट समोर
Source: Bureau

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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राज्यातील दोन जिल्ह्यांना जोडणारा महामार्ग, 5 तासांचा प्रवास अवघ्या दीड तासांत होणार, मोठी अपडेट समोर
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