राज्यातील दोन जिल्ह्यांना जोडणारा महामार्ग, 5 तासांचा प्रवास अवघ्या दीड तासांत होणार, मोठी अपडेट समोर

विरार-अलिबाग कॉरिडोर प्रकल्पासंदर्भात एक महत्त्वाचे अपडेट समोर आले आहे. बहुप्रतीक्षीत विरार-अलिबाग कॉरिडोरचा मार्ग मोकळा झाला आहे. डहाणूतील 30 हेक्टर जमीन वन विभागाला मिळणार आहे. इतकंच नव्हे तर 1 रुपये प्रति चौ. मी नाममात्र दराने जमीन देण्यास महसूल विभागाने मंजुरी दिली आहे. महसूल विभागाच्या या निर्णयामुळं विरार ते अलिबाग बहुउद्देशीय वाहतूक मार्गिका (मल्टी मॉडेल कॉरिडॉर) प्रकल्पाच्या कामाला आता मोठी गती मिळणार आहे.
विरार ते अलिबाग बहुउद्देशीय वाहतूक मार्गिका (मल्टी मॉडेल कॉरिडॉर) प्रकल्पासाठी पालघर जिल्ह्यातील डहाणू तालुक्यातील चंडीगाव येथील 30 हेक्टर शासकीय जमीन वन विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात येणार आहे. विरार ते अलिबाग प्रकल्पाला 'निकडींचा सार्वजनिक प्रकल्प' म्हणून मान्यता दिली आहे. वन विभागाची जमीन वापरावी लागणार असल्याने, त्याला मंजुरी मिळवण्यासाठी वन विभागाला पर्यायी जमीन देणे आवश्यक होते. ही जमीन केवळ एक रुपये प्रति चौरस मीटर या नाममात्र दराने 'एमएसआरडीसी'ला भोगवटादार वर्ग-2 म्हणून देण्यात येणार आहे.
प्रकल्पांतर्गत नवघर (वसई, पालघर) ते चिरनेर (उरण, रायगड) दरम्यान 80 किलोमीटर लांबीचा मार्ग तयार केला जात आहे. चंडीगाव येथील गट क्र. 729 मधील एकूण 252.95 हेक्टर क्षेत्रापैकी 30 हेक्टर जमीन वन विभागाला पर्यायी वनीकरणासाठी उपलब्ध करून दिली आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ही माहिती दिली. मात्र जमिनीच्या मंजुरीसाठी शासनाने काही अटी लागू केल्या. त्यानुसार 'एमएसआरडीसी'ला ही 30 हेक्टर जमीन पुढील 3 महिन्यांत वन विभागाकडे सुपूर्द करावी लागेल. जमिनीचा वापर ठरवून दिलेल्या कामासाठीच करता येईल. काम थांबल्यास जमीन विनामोबदला सरकारला परत करावी लागेल. परवानगीशिवाय ही जमीन कोणालाही हस्तांतरित, गहाण ठेवता येणार नाही.
पालघर आणि रायगड जिल्ह्यांना थेट जोडणाऱ्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पामुळे मुंबई महानगर क्षेत्रातील वाहतूक कोंडी मोठ्या प्रमाणावर कमी होणार आहे. तसेच दोन्ही जिल्ह्यांमधील प्रवासाचा वेळ वाचून दळणवळणाला गती मिळेल. अलिबाग-विरार मार्ग पुर्ण झाल्यानंतर विरारहून अलिबागचा प्रवास दीड ते दोन तासांत पूर्ण करणे शक्य होणार आहे. सध्याच्या काळात विरारहून अलिबागला पोहोचण्यासाठी 4 ते 5 तासांचा वेळ लागतो. 125 किमी लांबीच्या या मार्गासाठी सगळ्यात पहिलेड डीपीआर 2016मध्ये तयार करण्यात आला होता. गेल्या काही वर्षांत बदललेल्या परिस्थितीनंतर डीपीआरमध्ये अनेक लहान मोठे बदल करण्यात आले.