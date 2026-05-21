मुंबईतील माजी एनकाऊंटर स्पेशलिस्टचा मोठा दावा! 'धुरंधर 2'मध्ये दाखवलेला इब्राहिमचा आजार 80% खरा, '90 च्या दशकात...'

Dawood Ibrahim Health: मुंबईचे माजी पोलीस अधिकारी प्रदीप शर्मा यांनी दाऊद इब्राहिमबद्दल एक असा दावा केला आहे. ज्यामुळे अंडरवर्ल्ड पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे. 1990 च्या दशकात दाऊदची किती दहशत होता आणि सध्या त्याची काय स्थिती आहे, हे त्यांनी उघड केले आहे. तसेच, 'धुरंधर 2' मध्ये साकारलेल्या 'बडे साहेब' या पात्राबद्दलही त्यांनी एक धक्कादायक खुलासा केला आहे.
Dhurandhar 2 Dawood Ibrahim Health: मुंबई पोलिसांचे माजी एन्काउंटर स्पेशालिस्ट आणि धडाकेबाज अधिकारी प्रदीप शर्मा सध्या त्यांच्या जीवनावर आधारित 'अब तक ११२' या आगामी चित्रपटामुळे चर्चेत आहेत. १९९० च्या दशकात, जेव्हा मुंबईत अंडरवर्ल्डची दहशत होती, तेव्हा प्रदीप शर्मांसारख्या अधिकाऱ्यांनी गुंडांचा सामना केला. नुकत्याच दिलेल्या एका मुलाखतीत त्यांनी आपले जीवन, पोलीस यंत्रणा, अंडरवर्ल्ड आणि बॉलिवूडबद्दल अनेक महत्त्वपूर्ण खुलासे केले. एका प्राध्यापकाच्या मुलाने पोलिसांचा गणवेश घालण्याचे स्वप्न कसे पाहिले आणि नंतर तो मुंबईतील सर्वात प्रसिद्ध पोलीस अधिकाऱ्यांपैकी एक कसा बनला, हे त्यांनी सांगितले. प्रदीप शर्मा यांनी स्पष्ट केले की, त्यांचे वडील एका महाविद्यालयात इंग्रजीचे प्राध्यापक आणि उपप्राचार्य होते. त्यांच्या कुटुंबाची इच्छा होती की त्यांनी प्राध्यापक किंवा शास्त्रज्ञ व्हावे. त्यांनी पदव्युत्तर पदवीसुद्धा पूर्ण केली होती. तथापि, लहानपणी घराजवळ गणवेशात बुलेट बाईक चालवणाऱ्या एका पोलीस इन्स्पेक्टरला पाहून त्यांच्या मनात पोलीस व्यवसायाबद्दल आकर्षण निर्माण झाले. त्यांना नेहमीच एक वेगळे आणि आव्हानात्मक जीवन हवे होते. म्हणूनच त्यांनी पोलीस व्यवसाय निवडला आणि नंतर मोठ्या गुंडांचा सामना केला.
त्यांनी सांगितले की, त्या काळात मुंबई अंडरवर्ल्डच्या सावलीखाली जगत होती. दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन, अरुण गवळी आणि अमर नाईक यांच्यासारखे गुंड शहरासाठी सतत धोकादायक होते. रोज गोळीबाराच्या बातम्या येत असत आणि मोठ्या उद्योगपतींपासून ते चित्रपट कलाकारांपर्यंत सर्वांना धमक्या दिल्या जात होत्या. सामान्य लोकही भीतीच्या छायेत जगत होते. जर कोणी नवीन गाडी घेतली किंवा नवीन घर बांधले, तर गुंडांचे साथीदार लगेच पैशांची मागणी करायचे. परिस्थिती इतकी बिकट होती की लोकांनी दाऊदचे नाव असलेले लॉकेट आणि ब्रेसलेट घालायला सुरुवात केली होती.
प्रदीप शर्मा यांनी सांगितले की, त्या काळात चित्रपटसृष्टीतील लोक खूप घाबरलेले होते. गुंड अभिनेते आणि निर्मात्यांना धमक्या देत असत, की जर त्यांनी ऐकले नाही तर त्यांच्यावर हल्ला केला जाईल. त्यांनी सांगितले की, अनेक अभिनेते भीतीपोटी अंडरवर्ल्डच्या म्हणण्यानुसार वागत असत. त्यावेळी ते खंडणीविरोधी विभागात होते आणि चित्रपटसृष्टीतील अनेक लोक त्यांच्याकडे मदतीसाठी येत असत. त्यांनी असेही सांगितले की, 'धुरंधर 2' सारख्या चित्रपट आणि मालिकांमध्ये दाऊद इब्राहिमला वाईट दाखवले गेले आहे पण अनेकांचं म्हणणं आहे की, तो तसाच होता.
मुलाखतीत प्रदीप शर्मा यांनी पोलीस यंत्रणेबद्दलही उघडपणे भाष्य केले. ते म्हणाले की, ही यंत्रणा गरज असेल तेव्हा प्रामाणिक आणि मेहनती पोलीस अधिकाऱ्यांचा वापर करते आणि नंतर त्यांना सोडून देते. एका जुन्या प्रकरणाचा संदर्भ देत ते म्हणाले की, जे.जे. हॉस्पिटलमधील गोळीबाराच्या वेळी आरोपीला रातोरात पकडण्याचा दबाव होता आणि पोलिसांनी आपल्या जीवाची पर्वा न करता ती कारवाई पूर्ण केली. मात्र, नंतर किरकोळ चुका झाल्यास तीच यंत्रणा त्यांना पाठिंबा देत नसे. त्यांनी असेही सांगितले की, इन्स्पेक्टर्सच्या वाढत्या लोकप्रियतेमुळे वरिष्ठ अधिकारी अनेकदा अस्वस्थ होत असत.