गिरगावातील 2 वर्षांच्या मुलीला उलट्या अन् जुलाब, तांदळाच्या डबा उघडताच दोन मुली बेशुद्ध

गिरगावत अलिभाई प्रेमजी मार्ग येथील बोहोरी बिल्डिंगमध्ये राहणाऱ्या आव्हाड दाम्पत्याच्या 2 वर्षीय आर्वीकाला 11 जून रोजी उलट्या आणि जुलाब होऊ लागल्या. सुरुवातीला सामान्य त्रास वाटल्यामुळे पालकांनी जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. आव्हाड दामपत्य पेशाने इंजिनिअर आहेत. घरात एकाकेकी दोन्ही मुलींना अचानक उलट्या आणि जुलाब झाली. 7 वर्षांच्या मुलीला देखील सारखाच त्रास झाला. मात्र तिला नजीकच्या रुग्णालयात नेल्यावर बरं वाटलं. मात्र 2 वर्षांच्या आर्विकाला काहीच फरक पजला नाही. रुग्णालयात काही फरक जाणवला नाही म्हणून 13 जून रोजी हाजीअली येथील SRCC चिल्ड्रेन हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आलं
15 तारखेपर्यंत डॉक्टरांनी उपचार केले मात्र त्यानेही फरक पडला नाही. डॉक्टरांनी घरच्यांची विचारपूस केली. पाण्यात किंवा जेवणात काही बदल झाले का असं विचारलं?त्यावर पालकांनी घरामध्ये तांदळाला कीड लागू नये म्हणून आणि उंदरानापासून सुरक्षित राहावे म्हणून कीटकनाशकाची पुडी ठेवण्यात आली होती अशी माहिती दिली. त्यानंतर या दृष्टिकोनाने डॉक्टरांचे सध्या उपचार सुरू आहेत. सध्या आर्वीकाला व्हेंटिलेटरवर ठेवण्यात आलं असून पुढील 48 तास व्हेंटिलेटरवरच अंडर ऑब्झर्वेशन ठेवणार आहेत. 48 तासानंतर तो व्हेंटिलेटर काढून अर्विकाच्या प्रकृतीत काही सुधारणा झाली आहे का? हे तपासून पुढील निर्णय घेण्यात येईल
कामा हॉस्पिटल डीन डॉ तुषार पालवे यांनी सांगितल्यानुसार, आव्हाड कुटुंबियांनी तांदूळच्या डब्यात गोळी ठेवली होती. त्या गोळीमध्ये फॉस्पाईड हे घटक असते. हा घटक श्वसनाद्वारे शरीरात गेला आहे. त्यामुळे उलटी आणि जुलाबसारखा त्रास मुलींना झाला. मोठ्या बहिणीची तब्बेत चांगली आहे. मात्र लहान 2 वर्षांच्या मुलीची तब्बेत अद्याप सुधारलेली नाही. हा घटक मिलीग्राम जरी कंजूम झाला तरी घातक असतो. 150 मिली 300 मिलीग्राम जरी शरीरात गेले तरी ते घातक असते. यामुळे मृत्यू होऊ शकतो. याचा परिणाम थेट किडनीवर होतो. सध्या मुलीला ऑक्सिजन सप्लाय बाहेरून दिला जात आहे. डॉक्टरांनी दिलेल्या माहितीनुसार, चिमुकलीचा ब्रेन डॅमेज झाला नसेल तर ती या सगळ्यातून नक्की बाहेर येऊ शकते.
तांदळाच्या डब्यात हा घातक पदार्थ होता. अनेक दिवस हा तांदळाचा डबा बंद होता. डब्यात ठेवल्यामुळे वाफा तयार झाल्या. अनेक दिवस डब्बा बंदिस्त असल्याने त्यात गॅस तयार होण्याची शक्यता असते. त्याचा वास देखील तीव्र होतो. डबा उघडला त्यावेळेला घरातील सर्व मंडळी या गॅसच्या संपर्कात आल्याची शक्यता आहे. मात्र थोरांवर याचा परिणाम झाला नसून त्यांच्या दोन्ही मुलींवर याचा परिणाम झाला. मोठ्या मुलीचं वय 7 वर्ष असून तिची प्रकृती पटकन सुधारली. आर्वीकाच्या तुलनेत तिची इम्युनिटी ही स्ट्रॉंग होती. मात्र आर्वीका ही दोन वर्षांची असून तिची इम्युनिटी फार स्ट्रॉंग नसल्याने तिला मात्र याचा मोठा त्रास झाला.
घरात एसी देखील सुरू होता त्यामुळे घर बंद होतं. व्हेंटिलेशनसाठी जागा नव्हती. तांदळाचा डब्बा उघडल्यावर गॅस हा घरातच राहिल्याची शक्यता आहे. डीबी मार्ग पोलिसांनी या प्रकरणाची नोंद घेतलेली आहे आणि तसा तपास देखील सुरु केला आहे. सध्या ही दोन वर्षांची चिमुरडी मृत्यूची झुंज देत आहे. डॉक्टरांनी अशा कीटकनाशक पदार्थांपासून लहान मुलांना लांब ठेवण्याचा सल्ला दिलेला आहे. या प्रकरणासंदर्भात मुलीच्या आई-वडिलांची संपर्क साधला असता ते सध्या बोलण्याच्या मनस्थितीत नाही आहेत.
ऍल्युमिनियम फॉस्फाइड हे एक अतिशय विषारी रसायन आहे. भारतात याचा वापर प्रामुख्याने धान्य साठवणीत कीड नियंत्रणासाठी (fumigant) केला जातो. हे गोळ्या किंवा पावडरच्या स्वरूपात मिळते.
ऍल्युमिनियम फॉस्फाइड हवेतल्या किंवा पाण्यातल्या आर्द्रतेच्या संपर्कात आले की फॉस्फीन (Phosphine) नावाचा अत्यंत विषारी वायू सोडते. हा वायू शरीरासाठी खूप घातक असतो.
* अगदी कमी प्रमाणात सेवन केले किंवा त्याचा वायू जास्त प्रमाणात श्वासातून गेला तरी जीवाला धोका होऊ शकतो
* विषबाधा झाल्यास त्वरित रुग्णालयात नेणे अत्यावश्यक असते
लक्षणे:
* मळमळ, उलट्या
* पोटदुखी
* चक्कर येणे
* श्वास घेण्यास त्रास
* छातीत दुखणे
* रक्तदाब कमी होणे
* हृदयाचे ठोके अनियमित होणे
* गंभीर प्रकरणांत अवयव निकामी होणे आणि मृत्यू