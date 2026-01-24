English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  मुंबई बातम्या
मुंबईकरांचं पाणी संकट दूर होणार! 21 किमी लांब वॉटर टनल, BMC च्या महत्त्वकांक्षी प्रोजेक्टला मिळाला ग्नीन सिग्नल

Mumbai Thane to Mulund Water Tunnel: मुंबईकरांच्या पाणी प्रश्नावर BMC ने खास तोडगा काढला आहे. आता 21 किमी लांब वॉटर टनल भागवणार मुंबईकरांची तहान. कसा आहे हा प्रोजेक्ट?  

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Jan 24, 2026, 04:44 PM IST
बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला (बीएमसी) त्यांच्या महत्त्वाकांक्षी 21 किलोमीटरच्या जल बोगद्याच्या प्रकल्पासाठी कोस्टल रेग्युलेशन झोन (सीआरझेड) मंजुरी मिळाली आहे. या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीमुळे मुंबईत पाण्याची उपलब्धता वाढेल आणि भविष्यातील मागणी पूर्ण होईल. बीएमसीने हा 21 किलोमीटरचा बोगदा प्रकल्प बॅकअप प्लॅन म्हणून विकसित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. बीएमसीचा महत्त्वाकांक्षी 21 किलोमीटरचा जल बोगदा प्रकल्प ठाण्यातील येवई आणि कशेळी यांना पूर्व उपनगरातील मुलुंडशी जोडेल. या बोगद्याच्या बांधकामासाठी अंदाजे 4500 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे आणि तो दोन टप्प्यात पूर्ण केला जाईल.

मार्च 2024 मधील निविदा 

बीएमसीच्या या प्रकल्पामुळे मुंबईचा पाणीपुरवठा बळकट होईल, तर प्रस्तावित कशेळी-मुलुंड बोगद्यामुळे मुंबई-नाशिक महामार्गाचा विस्तारही सुलभ होईल. बीएमसी येवई जलाशयापासून कशेळीपर्यंत एक बोगदा देखील बांधेल. येवई-कशेली बोगद्याची एकूण लांबी १४ किमी आहे, तर कशेली-मुलुंड बोगद्याची खोली 7 किमी असेल. त्याची खोली 110 मीटर असेल. हा प्रकल्प पुढील सहा महिन्यांत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. बीएमसीने 14 किलोमीटर लांबीच्या येवई-कशेली बोगद्या आणि 7 किलोमीटर लांबीच्या कशेली-मुलुंड बोगद्यासाठी मार्च 2024 मध्ये निविदा काढल्या.

पूर्व उपनगरांना पाणी मिळेल. या बीएमसी प्रकल्पाला पर्यावरणीय मंजुरी मिळणे बाकी होते. आता, पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने बीएमसीच्या कशेळी (भिवंडी) ते मुलुंड (ऑक्ट्रॉय नाका) पर्यंतच्या जलमार्ग प्रकल्पासाठी कोस्टल रेग्युलेशन झोन (सीआरझेड) ची मंजुरी दिली आहे. हा बोगदा टनेल बोरिंग मशीन (टीबीएम) वापरून बांधला जाईल, म्हणूनच पर्यावरणीय मंजुरी आवश्यक होती. बोगद्याचा एकूण व्यास 5.3 मीटर असेल. हा बोगदा वायएमबीआर (याई मास्टर बॅलेंसिंग रिझर्व्हॉयर) पासून भिवंडीतील कशेळीपर्यंत 150-180 मीटर खोलीवर जाईल आणि जुन्या पाइपलाइन बदलेल, ज्यामुळे पूर्व उपनगरांना सुधारित पाणीपुरवठा होईल.

बीएमसीच्या अजेंड्यावर इतर बोगदे प्रकल्प

शहराच्या पाणीपुरवठ्याला बळकटी देण्यासाठी बीएमसी इतर प्रमुख बोगदे प्रकल्पांवरही विचार करत आहे. ज्यामध्ये मरोळ आणि माहीम, मलबार हिल आणि क्रॉस मैदान, आणि वेरावली आणि यारी रोड दरम्यान संभाव्य दुवे तसेच गुंदवली आणि भांडुप संकुल दरम्यान जोडणीचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त, लहान बोगदे पवई, वेरावली आणि घाटकोपरला जोडतील. ज्यामुळे शहराचे पाणी वितरण नेटवर्क आणखी सुधारेल. मुंबईला ठाणे आणि नाशिकमधील तलावांमधून पाणी मिळते.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

