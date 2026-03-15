  21 वर्षीय भिक्षुंचा पदयात्रे दरम्यान मुंबईत रस्ते अपघातात मृत्यू, जैन समाजात पदयात्रेला का आहे अनन्य साधारण महत्त्व?

Jain Monk Accident : वडोदरा येथील अलकापुरी जैन संघात नुकतेच चातुर्मास साजरा करणारे 21 वर्षांचे जैन भिक्षू नम्रत्न विजयजी महाराज यांचे रस्ते अपघातात निधन झाले आहे. महाराष्ट्रातील पालघर जिल्ह्यातील विरारजवळ अहमदाबाद-मुंबई महामार्गावर हा अपघात झाला. ते धार्मिक यात्रेला गेले होते.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Mar 15, 2026, 07:58 PM IST
अहमदाबाद-मुंबई राष्ट्रीय महामार्गावर एक दुःखद अपघात झाला. 21 वर्षीय जैन भिक्षू, जे त्यांच्या साथीदारांसह पायी तीर्थयात्रेला निघाला होता, त्याचा अपघातात मृत्यू झाला. भालिवली गावाजवळ हा अपघात घडला. मागून येणाऱ्या ट्रकने भरधाव वेगाने जाणाऱ्या कार चालकाचे नियंत्रण सुटल्याने हा अपघात झाला. भिक्षूला कारने धडक दिली आणि त्याचा मृत्यू झाला. मृत जैन भिक्षूचे नाव नम्रत्न विजय महाराज असे आहे, ते मूळचे गुजरातचे आहेत. संपूर्ण जैन समाज त्यांच्या मृत्यूवर शोक व्यक्त करत आहे.

मांडवी पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नम्रत्न महाराज आणि त्यांचे साथीदार सफाळे येथील प्रतापधाम सातिवली येथून विरारच्या पलीकडे असलेल्या महावीरधाम शिरसाद येथे जात होते. संध्याकाळी 5.15 वाजता, भालिवली पुलाजवळ असताना, गुजरातहून येणारी एक भरधाव चारचाकी गाडी महामार्गाच्या दक्षिणेकडील बाजूला एका ट्रकला धडकली.

भिक्षूंना गंभीर दुखापत

चालकाचे नियंत्रण सुटले आणि तो थेट जैन भिक्षूंना धडकला. धडक इतकी जोरदार होती की गंभीर जखमी भिक्षूला उपचारासाठी रुग्णालयात नेण्यात आले, परंतु तेथे पोहोचण्यापूर्वीच त्यांचा मृत्यू झाला. मांडवी पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ निरीक्षक रणजीत आंधळे यांनी सांगितले की, घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांचे पथक घटनास्थळी पोहोचले. घटनास्थळाचा अहवाल तयार केल्यानंतर, ट्रक आणि कार चालकांविरुद्ध भारतीय दंड संहितेच्या कलम 106 (निष्काळजीपणाने मृत्यू घडवणे) आणि 281 (मानवी जीव धोक्यात आणण्यासाठी सार्वजनिक रस्त्यावर बेदरकारपणे गाडी चालवणे) आणि मोटार वाहन कायद्याच्या कलम 184(धोकादायक गाडी चालवणे) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला.

पुढील तपास सुरू असल्याचे आंधळे यांनी सांगितले. प्राथमिक तपासात असे दिसून आले आहे की, चालकांनी वाहनावरील नियंत्रण गमावल्याने आणि बेपर्वाईने गाडी चालवल्याने, रस्त्याच्या परिस्थितीकडे दुर्लक्ष केल्याने हा अपघात झाला. आम्ही मानखुर्द येथील रहिवासी आकाश ईश्वर आनंदवार (जो कार चालवत होता) आणि सुरत येथील ट्रक चालक राजू सिंग तोमर यांना नोटिसा पाठवल्या आहेत. अपघाताचे नेमके कारण शोधण्यासाठी आम्ही त्यांना पोलिसांसमोर हजर राहण्यास सांगितले आहे.

या दुःखद घटनेनंतर जैन समुदायाने दुःख व्यक्त केले आहे. वसईतील एका जैन समुदायाच्या सदस्याने सांगितले की, "आम्हाला खूप दुःख झाले आहे आणि पोलिसांना मृतांना न्याय देण्याची विनंती करतो." मुनिराज नम्रतन महाराज यांनी 2020 मध्ये धर्मसूरी पंथात दीक्षा घेतली होती. त्यांच्या दीक्षेला सहा वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर फक्त एका दिवशी हा दुर्दैवी अपघात घडला.

जैन धर्मात भिक्षूंच्या (मुनी आणि साध्वी) पदयात्रेमागे खोल धार्मिक, आध्यात्मिक आणि वैज्ञानिक कारणे आहेत. जैन तत्त्वज्ञानानुसार ही पदयात्रा केवळ प्रवास नसून ती एक 'साधना' आहे. 

अहिंसा (Non-violence):
जैन धर्माचा मूळ पाया 'अहिंसा' हा आहे. वाहनाने प्रवास करताना टायरखाली येऊन अनेक सूक्ष्म जीवांची हत्या होऊ शकते. चालताना मुनी अत्यंत सावधगिरीने (ईर्या समिती) जमिनीकडे बघून चालतात, जेणेकरून कोणत्याही जिवाची हिंसा होऊ नये.

अपरिग्रह (Non-attachment):
जैन भिक्षूंकडे स्वतःच्या मालकीची कोणतीही वस्तू नसते. वाहन वापरणे म्हणजे भौतिक साधनांवर अवलंबून राहणे होय. पदयात्रा केल्यामुळे ते कोणत्याही साधनाशी किंवा सुखसोयीशी बांधले जात नाहीत.

निसर्गाशी जवळीक:
वाहनांमुळे होणारे प्रदूषण आणि इंधनाचा वापर टाळून ते निसर्गाचे रक्षण करतात. निसर्गाच्या सानिध्यात राहून केलेली साधना अधिक प्रभावी मानली जाते.

इंद्रिय निग्रह (Self-control):
उन्हाळा, पावसाळा किंवा थंडी असो, अनवाणी पायांनी चालणे ही शरीराची आणि मनाची एक कठोर परीक्षा असते. यामुळे भिक्षूंना आपल्या इंद्रियांवर ताबा मिळवण्यास मदत होते आणि सहनशक्ती वाढते.

धर्मप्रसार:
पदयात्रेदरम्यान भिक्षू विविध गावांमधून, शहरांतून जातात. यामुळे त्यांना वाटेत भेटणाऱ्या लोकांशी संवाद साधता येतो आणि जैन धर्माची शिकवण लोकांपर्यंत पोहोचवता येते. जर त्यांनी विमानाने किंवा गाडीने प्रवास केला, तर हा लोकसंपर्क तुटला असता.

एका ठिकाणी मोह निर्माण होऊ नये:
जैन भिक्षू एका ठिकाणी जास्त काळ मुक्काम करत नाहीत (चातुर्मास सोडून). सतत पदभ्रमण केल्यामुळे त्यांना एखाद्या विशिष्ट जागेचा किंवा तिथल्या लोकांचा 'मोह' (Attachment) निर्माण होत नाही, जे मोक्षप्राप्तीसाठी आवश्यक आहे.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

