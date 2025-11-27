252 कोटी रुपयांच्या ड्रग्ज प्रकरणः सिद्धांत कपूरनंतर ओरीची चौकशी, पण तपासात दिली उडवाउडवीची उत्तरे

Orry And Sidhharth kapoor Drugs Case: 252 कोटी रुपयांच्या ड्रग्ज तस्करीप्रकरणी मुंबई पोलिसांनी श्रद्धा कपूरचा भाऊ सिद्धांत कपूरनंतर सहआरोपी ओरीचीही तब्बल आठ तास चौकशी केली आहे. मुख्य आरोपी मोहम्मद सलीमच्या चौकशीदरम्यान सिद्धांतचे आणि इन्फ्युएन्सर ओरीचे नाव समोर आले. देश-परदेशातील ड्रग्ज पाट्यांमध्ये सहभागी झाल्याचा ओरीवर आरोप आहे.
मुंबई पोलिसांनी अमली पदार्थ तस्कर टोळीतील प्रमुख आरोपी मोहम्मद सलीम शेख याच्यासह काही आरोपींना अटक करण्याचा इशारा दिला आहे. सलीमने चौकशीमध्ये ओरीसह बॉलिवूड कलाकार, राजकीय नेत्यांनी आयोजित केलेल्या देश-परदेशातील पाट्यांमध्ये कोकेन, चरस असे घातक अमली पदार्थ पुरविल्याची माहिती पोलिसांना दिली.
मुंबई पोलिसांच्या तपासाला वेग
एएनसीने 26 नोव्हेंबर रोजी त्याच प्रकरणात जबाब नोंदवण्यासाठी इन्फुएन्सर ओरहान अवत्रमणी उर्फ ओरी याला धारे वर धरले आहे. 252 कोटी रुपयांच्या माफेड्रोन ड्रग्स जप्ती प्रकरणातील मुख्य आरोपी मोहम्मद सलीम मोहम्मद सुहेल शेख याच्या चौकशीदरम्यान मोठमोठ्या बॉलिवूड सेलिब्रिटींवर निशाणा साधला आहे. यामध्ये सर्वात आधी अंमली पदार्थ विरोधी कक्षाच्या घाटकोपर युनिटने दोन बॉलिवूड सेलिब्रिटींना चौकशीची नोटीस दिली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शेखने सांगितले होते की काही चित्रपट आणि फॅशन क्षेत्रातील व्यक्ती, एक राजकारणी हे फरार गुंड दाऊद इब्राहिमचा नातेवाईक त्याच्याकडून भारतात आणि परदेशात आयोजित केलेल्या रेव्ह पार्ट्यांमध्ये सहभागी झाले होते.
सिद्धांतची जुनी ड्रग्ज केस
ज्येष्ठ अभिनेते शक्ती कपूर यांचा मुलगा आणि श्रद्धा कपूरचा भाऊ सिद्धांत कपूरला 2022 मध्ये बेंगळुरूमध्ये ड्रग्जच्या केसमध्ये यापूर्वीही ताब्यात घेण्यात आले होते. त्या घटनेने काही काळ लोकांचे लक्ष वेधले, पण, त्याचे कोणतेही कायमस्वरूपी कायदेशीर परिणाम झाले नाहीत. तपास जसजसा पुढे जाईल तसतसे एनआयए तपासादरम्यान ज्यांची नावे समोर येऊ शकतात अशा अतिरिक्त व्यक्तींची चौकशी करेल अशी अपेक्षा आहे. सध्या, अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की तपास सुरू आहे आणि जोपर्यंत विधाने पूर्णपणे पडताळली जात नाहीत तोपर्यंत कोणताही निष्कर्ष काढता येणार नाही.
पोलिसांकडून आठ तास चौकशी
देश-विदेशातील ड्रग्ज पार्टी प्रकरण समोर आल्यामुळे ओरीची चौकशी केली जाते आहे पण, ओरीने उडवाउडवीची उत्तरे दिल्याचे पोलिस सूत्रांनी सांगितले. आता हे पाहणं म्हत्त्वाचं आहे की या प्रकरणाचे धागेदोरे कुठवर आहेत. फक्त सिद्धांत, ओरीच नाही तर यामध्ये त्यांच्यासह अभिनेत्री श्रद्धा, अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहीमचा भाचा अलिशाह पारकर, नोरा फतेही, अब्बास मस्तान आणि माजी आमदार झिशान सिद्दिकी इत्यादी बडे कारभारी सामिल आहेत. सलीमने दिलेल्या माहितीमध्ये कितपत तथ्य आहे हे तपासण्यासाठी पोलीस पूर्णपणे प्रयत्न करत आहे. पण लवकरात लवकर निकाल लागणे म्हत्त्वाचे आहे.
FAQ
या प्रकरणाचा निकाल कधी येईल?
अद्याप कोणताही निष्कर्ष नाही. पोलिस म्हणतात, तपास पूर्ण होईपर्यंत (काही आठवडे किंवा महिने) काही सांगता येणार नाही. जर आरोप खरे ठरले तर गुन्हा दाखल होऊ शकतो.
सिद्धांत कपूरची चौकशी कधी आणि कशी झाली?
श्रद्धा कपूरचा भाऊ आणि अभिनेता सिद्धांत कपूरला २५ नोव्हेंबरला चौकशीसाठी बोलावले गेले. ५ तास चौकशी झाली, ज्यात त्याच्या मोबाईल फोनबद्दल (नवा फोन विकत घेतल्याबद्दल) आणि पार्ट्यांशी संबंधाबद्दल प्रश्न विचारले गेले. सिद्धांतने सहकार्य केले नाही, असे पोलिस सांगतात. यापूर्वी २०२२ मध्ये बेंगळुरूत त्याच्यावर ड्रग्स सेवनाचा आरोप झाला होता.
इतर कोणत्या सेलिब्रिटींची नावे समोर आली?
सलीमच्या जबाबात श्रद्धा कपूर, नोरा फतेही, अब्बास-मस्तान, रॅपर लोका, दाऊद इब्राहिमचा भाचा अलिशाह पारकर आणि माजी आमदार झिशान सिद्दिकी यांची नावे घेतली. हे सर्व मुंबई आणि दुबईतील रेव्ह पार्ट्यांशी जोडले गेले आहेत. मात्र, अद्याप फक्त ओरी आणि सिद्धांतची चौकशी झाली आहे; इतरांना समन्स मिळू शकते