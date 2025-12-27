English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
मुंबईकरांनो, वर्षाच्या शेवटच्या रविवारी घरीच बसलेलं परवडेल; कारण...

Mumbai Local Train Mega Block News: वर्षातील शेवटचा रविवार मुंबईकरांना अधिक तापदायक ठरण्याची दाट शक्यता व्यक्त केली जात आहे. नेमकं कसं आहे रविवारचं मेगा ब्लॉकचं वेळापत्रक जाणून घ्या

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Dec 27, 2025, 09:33 AM IST
तिन्ही मार्गावरील रेल्वे प्रवास वर्षाच्या शेवटच्या रविवारी होणार खडतर (प्रातिनिधिक फोटो, सौजन्य - रॉयटर्स)

Mumbai Local Train Mega Block News:  मध्य रेल्वेच्या मुंबई विभागात विविध अभियांत्रिकी आणि देखभालीच्या कामांसाठी रविवारी मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे. या ब्लॉकदरम्यान मध्य रेल्वेच्या मुख्य मार्गाबरोबरच हार्बर मार्गावरही परिणाम होणार आहे. दुसरीकडे कांदिवली – बोरिवली दरम्यान सहाव्या रेल्वे मार्गासाठी सुरू असलेल्या कामासाठी घेण्यात येत असलेल्या विशेष ब्लॉकचा फटका पश्चिम रेल्वेला रविवारीही बसणार आहे. या मेगा ब्लॉकचा कुठे आणि कसा परिणाम असेल ते पाहूयात...

मध्य रेल्वे मुख्य मार्ग

कुठे : माटुंगा – मुलुंडदरम्यान अप आणि डाऊन जलद मार्गावर
कधी : सकाळी 11.05 ते दुपारी 3.45 दरम्यान

परिणाम : सीएसएमटी येथून सकाळी 10.36 ते दुपारी 3.10 दरम्यान सुटणाऱ्या डाऊन जलद मार्गावरील लोकल माटुंगा स्थानकात डाऊन धीम्या मार्गावर वळविण्यात येतील. या लोकल माटुंगा – मुलुंडदरम्यान त्यांच्या निर्धारित थांब्यांवर थांबतील. ठाण्यापलीकडे जाणाऱ्या जलद लोकल मुलुंड स्थानकात पुन्हा डाऊन जलद मार्गावर वळविण्यात येतील. 

ठाणे येथून सकाळी 11.03 ते दुपारी 3.38 दरम्यान सुटणाऱ्या अप जलद मार्गावरील लोकल मुलुंड स्थानकात अप धीम्या मार्गावर वळविण्यात येतील. या लोकल मुलुंड – माटुंगादरम्यान त्यांच्या निर्धारित थांब्यांवर थांबतील आणि माटुंगा स्थानकात पुन्हा अप जलद मार्गावर वळविण्यात येतील.

हार्बर मार्ग

कुठे : सीएसएमटी – चुनाभट्टी / वांद्रे डाऊन मार्गावर
कधी : सकाळी 11.40 ते दुपारी 4.40 दरम्यान

परिणाम : सीएसएमटी – चुनाभट्टी / वांद्रे डाऊन मार्गावर सकाळी 11.40 ते दुपारी 4.40 दरम्यान आणि चुनाभट्टी / वांद्रे ते सीएसएमटी अप हार्बर मार्गावर सकाळी 11.10 ते दुपारी 4.10 दरम्यान ब्लाॅक घेण्यात येणार आहे. या कालावधीत लोकल सेवा रद्द करण्यात येणार आहे. सीएसएमटी येथून सकाळी 11.16 ते दुपारी 4.47 दरम्यान वाशी / बेलापूर / पनवेल येथे जाणाऱ्या डाऊन लोकल आणि सीएसएमटी येथून सकाळी 10.48 ते संध्याकाळी 4.43 दरम्यान वांद्रे / गोरेगावला जाणाऱ्या डाऊन लोकल सेवा रद्द असतील. ब्लॉक कालावधीत पनवेल – कुर्लादरम्यान विशेष लोकल चालवण्यात येतील. हार्बर मार्गावरील प्रवासी ब्लॉक कालावधीत सकाळी 10 ते सायंकाळी 6 दरम्यान मुख्य मार्ग आणि पश्चिम रेल्वे मार्गावरून प्रवास करण्याची प्रवाशांना मुभा आहे.

पश्चिम रेल्वेवरील 629 लोकल रद्द

कांदिवली – बोरिवली दरम्यान सहाव्या रेल्वे मार्गासाठी सुरू असलेल्या कामासाठी 27 ते 29 डिसेंबरदरम्यान 629 लोकल फेऱ्या रद्द करण्यात येणार आहेत. तसेच, लांब पल्ल्याच्या रेल्वेगाड्यांच्या वेळापत्रकात बदल करण्यात आला आहे. त्यामुळे शनिवार – रविवारी सुट्टीच्या दिवशी प्रवाशांचे प्रचंड हाल होण्याची चिन्हे आहेत. मुंबईत फिरायला जाणाऱ्या प्रवाशांना पश्चिम रेल्वेच्या विस्कळीत वेळापत्रकाला सामोरे जावे लागेल.

27 डिसेंबर रोजी रात्री 1 ते सकाळी 7 दरम्यान बोरिवली येथील अप आणि डाऊन जलद मार्गावर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग पॅनेल कार्यान्वित करण्यासाठी एक मोठा नॉन-इंटर लॉकिंग ब्लॉक घेण्यात येणार आहे. या ब्लॉकदरम्यान काही अप मेल / एक्स्प्रेस बोरिवली स्थानकावर थांबणार नाहीत. तसेच, ब्लॉकनंतर बोरिवली स्थानकाचे फलाट क्रमांक 8 आणि 9 हे 29 डिसेंबरपर्यंत बंद राहतील. या ब्लॉकमुळे पाचवा मार्ग आणि बोरिवली फलाट क्रमांक 8 व 9 बंद असल्यामुळे काही लोकल फेऱ्या रद्द करण्यात येणार आहेत. बोरिवली / अंधेरीच्या काही लोकल हार्बर मार्गावर गोरेगावपर्यंत धावतील, अशी माहिती पश्चिम रेल्वेने दिली.पश्चिम रेल्वेने दिलेल्या माहितीनुसार, 27 डिसेंबर रोजी 158 अप आणि 138 डाऊन अशा 296 लोकल फेऱ्या, 28 डिसेंबर रोजी 120 अप आणि 115 डाऊन अशा 235 लोकल फेऱ्या आणि 29 डिसेंबर रोजी 49 अप आणि डाऊन 49 अशा 98 लोकल फेऱ्या रद्द करण्यात येणार आहेत. या सर्व लोकल सेवांमध्ये जलद, धीम्या लोकलचा समावेश आहे.

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

