वांद्रे टर्मिनस रेल्वे स्थानकात 3 नवीन ट्रॅक; पश्चिम रेल्वे मार्गावरील लोकलची संख्या वाढणार

Mumbai Bandra Terminus Gets Three New Railway Lines : पश्चिम रेल्वेच्या वांद्रे टर्मिनसने त्यांची लांब पल्ल्याच्या रेल्वे देखभाल क्षमता वाढवली आहे. तीन नवीन देखभाल ट्रॅक बांधण्यात आले आहेत. यामुळे अतिरिक्त पार्किंग जागा उपलब्ध झाली आहे, ज्यामुळे अधिक रेल्वे चालविण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या प्रकल्पासाठी एकूण 53 कोटींहून अधिक खर्च आला आहे.
प्रवाशांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन, वांद्रे टर्मिनस येथे तीन नवीन देखभाल ट्रॅक उभारण्यात आले आहेत. या तीन मार्गांमुळे रेल्वे वाहतुकीची क्षमता लक्षणीयरीत्या वाढेल आणि वेळेवर पोहोचणे आणि ऑपरेशनल लवचिकता सुधारण्यास मदत होईल. ही सुधारणा टर्मिनसभोवती सध्याच्या सुधारणांचा एक भाग आहे. या महत्त्वाच्या लांब पल्ल्याच्या टर्मिनलवर रेल्वेचे कामकाज सुरळीत करणे, प्रवाशांचा ओघ सुधारणे आणि एकूण कार्यक्षमता वाढवणे हे या सुधारणांचे उद्दिष्ट आहे.
पूर्वी, वांद्रे टर्मिनसमध्ये फक्त तीन देखभाल ट्रॅक होते. पश्चिम रेल्वेने आता वांद्रे टर्मिनसमध्ये आणखी तीन पिट लाईन्स जोडल्या आहेत, ज्यामुळे टर्मिनसवरून थेट अतिरिक्त रेल्वेंची देखभाल करणे शक्य होणार आहे. हे अपग्रेड वांद्रे टर्मिनसवरून वंदे भारत गाड्यांना चालविण्यास परवानगी देण्याच्या व्यापक योजनेचा एक भाग आहेत, ज्यामुळे मुंबई सेंट्रल येथील सध्याच्या बेसच्या पलीकडे प्रीमियम सेवा कनेक्टिव्हिटीचा विस्तार होईल.
या नवीन ट्रॅकवर रेल्वे ट्रेनच्या सफाईची प्रगत सुविधा देखील आहेत. प्रत्येक ट्रॅक 540 मीटर लांब आहे आणि 24 डब्यांच्या प्रवासी ट्रेनसाठी योग्य आहे. एलएचबी, आयसीएफ आणि इतर सर्व प्रकारच्या कोचची देखभाल येथे केली जाईल. सध्या, वांद्रे टर्मिनस कोचिंग डेपोमध्ये सुमारे 800 कोचची देखभाल केली जाते. एलएचबी कोचची दर 36 महिन्यांनी सेवा दिली जाते, तर आयसीएफ कोचची दर 18 महिन्यांनी सेवा दिली जाते. तीन नवीन ट्रॅकपैकी पहिला ट्रॅक जुलै 2024 मध्ये वापरात आणण्यात आला आणि उर्वरित दोन ट्रॅक डिसेंबर 2025 मध्ये पूर्ण झाले. संपूर्ण प्रकल्पासाठी 56 कोटी 76 लाख रुपये खर्च आला. या नवीन ट्रॅकमुळे भविष्यात नऊ अतिरिक्त लांब पल्ल्याच्या गाड्या हाताळणे शक्य होईल.
314 मीटर लांबीचा स्कायवॉक आता खार रोड उपनगरीय स्थानकाला वांद्रे टर्मिनसशी जोडणार आहे. ज्यामुळे प्रवाशांना रस्त्यावरील रहदारी टाळता येते आणि लांब पल्ल्याच्या स्थानकावर जाणे सोपे होते. वांद्रे स्थानकाला थेट टर्मिनसशी जोडणारा एक अतिरिक्त स्कायवॉक प्रस्तावित करण्यात आला आहे.
टर्मिनसजवळील एलिव्हेटेड रोडखाली एक नवीन पार्किंग-कम-पार्सल स्टोरेज सुविधा सुरू करण्यात आली आहे. ज्यामुळे प्रवाशांच्या वाढत्या आणि लॉजिस्टिक्स गरजा पूर्ण करून अतिरिक्त महसूल निर्माण करण्यात आला आहे.
रेल्वे टर्मिनल्सची क्षमता वाढवण्यासाठी, मुंबई सेंट्रल आणि वांद्रे टर्मिनस येथे नवीन ट्रॅक बांधले जात आहेत आणि विद्यमान प्लॅटफॉर्मची लांबी देखील वाढविण्यात येत आहे. जोगेश्वरी आणि वसई रोड येथील नवीन टर्मिनी बांधकामाच्या अंतिम टप्प्यात आहे.