Marathi News
  मुंबई बातम्या
  • धावत्या लोकलमधून 3 जण पडले, मध्य रेल्वेच्या शीव स्थानकादरम्यान घडला प्रकार

धावत्या लोकलमधून 3 जण पडले, मध्य रेल्वेच्या शीव स्थानकादरम्यान घडला प्रकार

Local Train Accident : मुंबईत लोकलमधून प्रवास करणे हा प्रत्येकाच्या जीवनाचा अविभाज्य घटक आहे. अनेकदा लोकलमधील अपघात प्रवाशांच्या जीवावर बेततं. असाच एक प्रकार शीव स्थानका दरम्यान घडला आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Jan 31, 2026, 07:58 AM IST
धावत्या लोकलमधून 3 जण पडले, मध्य रेल्वेच्या शीव स्थानकादरम्यान घडला प्रकार

Passenger Fell Down at Shiv :  लोकलमधून पडून तिघेजण पडल्याचा धक्कादायक प्रकार घडला आहे. मध्य रेल्वेच्या शीव दरम्यान हा प्रकार घडला आहे. धावत्या लोकलमधून पडल्याची घटना शुक्रवारी सकाळी 10 वाजण्याच्या सुमारास घडली आहे. मध्य रेल्वेच्या शीव रेल्वे स्थानकाजवळ धावत्या लोकलमधून पडून तीन प्रवासी जखमी झाले. 

ही घटना शुक्रवारी सकाळी 10 वाजेच्या सुमारास घडली आहे. तिन्ही प्रवाशांना शीव रुग्णालयात दाखल केले असून दोघांची प्रकृती स्थिर असून एकाची प्रकृती गंभीर आहे.

मालाडमध्ये घडला विचित्र प्रकार 

उत्तर प्रदेशातील 33 वर्षीय प्राध्यापक आलोक कुमार सिंग यांची मालाड रेल्वे स्थानकावर एका महिला प्रवाशाला त्याच्या आधी उतरू दिल्याबद्दल हत्या करण्यात आली. आलोकचा प्राध्यापक मित्र सुधीर त्रिवेदी त्याच्या मागे उभा होता आणि आरोपी ओंकार त्याच्या मागे उभा होता. त्याच्या उजवीकडे आणि डावीकडे काही महिलांसह अनेक प्रवासी उभे होते. बोरिवली जीआरपीने नोंदवलेल्या एका प्रत्यक्षदर्शीच्या म्हणण्यानुसार हे घडले आहे.

आरोपी ओंकार शिंदे 27 याने पोलिसांना सांगितले की त्याने आलोकवर त्याच्या पोटाच्या डाव्या बाजूला पॉलिशिंग टूलने हल्ला केला आणि पळून गेला. पॉलिशिंग टूल त्याला गंभीर दुखापत करेल याची त्याला कल्पना नव्हती. म्हणूनच, ट्रेनमधून उतरल्यानंतर त्याने वारंवार मागे वळून पाहिले. तथापि, गोंधळानंतर, त्याने घटनास्थळावरून पळून जाण्याचा निर्णय घेतला आणि आरओबी मार्गे कुरार गावाकडे निघाला. ओंकार हा कुरार गावाचा रहिवासी आहे आणि तो दररोज चर्नी रोडवरील एका धातू पॉलिश फॅक्टरीत काम करण्यासाठी मालाडहून चर्चगेट लोकल ट्रेनने जात असे.

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

