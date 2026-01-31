धावत्या लोकलमधून 3 जण पडले, मध्य रेल्वेच्या शीव स्थानकादरम्यान घडला प्रकार

Passenger Fell Down at Shiv : लोकलमधून पडून तिघेजण पडल्याचा धक्कादायक प्रकार घडला आहे. मध्य रेल्वेच्या शीव दरम्यान हा प्रकार घडला आहे. धावत्या लोकलमधून पडल्याची घटना शुक्रवारी सकाळी 10 वाजण्याच्या सुमारास घडली आहे. मध्य रेल्वेच्या शीव रेल्वे स्थानकाजवळ धावत्या लोकलमधून पडून तीन प्रवासी जखमी झाले.
ही घटना शुक्रवारी सकाळी 10 वाजेच्या सुमारास घडली आहे. तिन्ही प्रवाशांना शीव रुग्णालयात दाखल केले असून दोघांची प्रकृती स्थिर असून एकाची प्रकृती गंभीर आहे.
उत्तर प्रदेशातील 33 वर्षीय प्राध्यापक आलोक कुमार सिंग यांची मालाड रेल्वे स्थानकावर एका महिला प्रवाशाला त्याच्या आधी उतरू दिल्याबद्दल हत्या करण्यात आली. आलोकचा प्राध्यापक मित्र सुधीर त्रिवेदी त्याच्या मागे उभा होता आणि आरोपी ओंकार त्याच्या मागे उभा होता. त्याच्या उजवीकडे आणि डावीकडे काही महिलांसह अनेक प्रवासी उभे होते. बोरिवली जीआरपीने नोंदवलेल्या एका प्रत्यक्षदर्शीच्या म्हणण्यानुसार हे घडले आहे.
आरोपी ओंकार शिंदे 27 याने पोलिसांना सांगितले की त्याने आलोकवर त्याच्या पोटाच्या डाव्या बाजूला पॉलिशिंग टूलने हल्ला केला आणि पळून गेला. पॉलिशिंग टूल त्याला गंभीर दुखापत करेल याची त्याला कल्पना नव्हती. म्हणूनच, ट्रेनमधून उतरल्यानंतर त्याने वारंवार मागे वळून पाहिले. तथापि, गोंधळानंतर, त्याने घटनास्थळावरून पळून जाण्याचा निर्णय घेतला आणि आरओबी मार्गे कुरार गावाकडे निघाला. ओंकार हा कुरार गावाचा रहिवासी आहे आणि तो दररोज चर्नी रोडवरील एका धातू पॉलिश फॅक्टरीत काम करण्यासाठी मालाडहून चर्चगेट लोकल ट्रेनने जात असे.