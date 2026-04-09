Mumbai Crime : केअरटेकरकडून दोन पाळीव श्वानांवर अनैसर्गिक अत्याचार, CCTV त कैद झाले संतापजनक कृत्य

मुंबईच्या अंधेरीतील पश्चिम भागात असलेल्या आंबोली येथे एक घृणास्पद  प्रकार सीसीटीव्हीमुळे उघडकीस आला आहे. मालकाच्या दोन पाळीव कुत्र्यांवर अनैसर्गिक अत्याचार करणाऱ्या केअरटेकरला पोलिसांनी बेड्या ठोकल्या आहेत. सीसीटीव्ही कॅमेरा दुसऱ्या दिशेला फिरवून संबंधीत व्यक्तीने हा संतापजनक प्रकार केला आहे.  श्वानाची मालकीण महिलने लाईव्ह फीड पाहिल्यामुळे हा प्रकार समोर आला .

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Apr 9, 2026, 05:56 PM IST
AI Photo

मुंबईच्या अंधेरीच्या पॉश परिसरातून एक अत्यंत घृणास्पद घटना उघडकीस आली आहे.  घरातील सदस्यांप्रमाणे वागविणाऱ्या  पाळीव श्वानांची काळजी घेण्यासाठी ठेवलेल्या एका मदतनीसानेच (care taker) त्यांच्यासोबत अमानवीय कृत्य केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघड झाला आहे. दोन पाळीव श्वानांवर अत्याचार केल्याच्या आरोपाखाली आंबोली पोलिसांनी एका 31 वर्षीय इसमाला बेड्या ठोकल्या आहेत.

नेमकं काय काय झालं?

अंधेरी पश्चिमेतील आंबोली भागातील महिलेकडे गेल्या तीन वर्षांपासून दोन पाळीव श्वान आहेत. त्यांची देखभाल करणारा नेहमीचा व्यक्ती सुट्टीवर गेल्यामुळे त्यांनी 'रंजन शाह' नावाच्या 31 वर्षीय व्यक्तीला काही दिवसांसाठी बदली कामगार ठेवला होता.  7 एप्रिल रोजी संबंधित महिला वैयक्तिक कामासाठी नवी दिल्लीला गेल्या. मात्र, घराबाहेर असूनही त्यांचं आपल्या लाडक्या श्वानांकडे लक्ष होतं.

घरातील सीसीटीव्हीच्या लाइव्ह फीडने गुन्हा समोर 

मध्यरात्रीच्या सुमारास जेव्हा महिलेने मोबाईलवर घराचे सीसीटीव्ही फुटेज चेक केले, तेव्हा काहीतरी चुकीचं घडतंय असा संशय आला. हॉलमधील कॅमेऱ्याची दिशा मुद्दाम बदलली होती. श्वानांचे वागणेही नेहमीसारखे नव्हते. त्यांनी वेळ न घालवता तातडीने मुंबईत असलेल्या आपल्या ओळखीच्या व्यक्तींना आणि शेजाऱ्यांना फ्लॅटवर जाण्यास सांगितले.

आधी दिला नकार मग केलं सर्व कबुल 

महिलेचे नातेवाईक आणि शेजारी जेव्हा फ्लॅटवर पोहोचले, तेव्हा केअरटेकर रंजन शाह याने आधी विचित्र उत्तरे दिली. "मी तर फक्त कुत्र्यांशी खेळत होतो," असं खोटं सांगितलं. मात्र, उपस्थितांनी त्याला आपले तोंड उघडले. त्याने लहान कुत्र्याला चुकीच्या पद्धतीने स्पर्श केल्याची आणि मोठ्या कुत्र्यावर अत्याचार केल्याची कबुली दिली.

संतापाची लाट 

या घटनेनंतर परिसरात संतापाची लाट उसळली आहे. पीडित श्वानांच्या मालकिणीने दिल्लीहून परतल्यावर आंबोली पोलीसांत तक्रार दिली. पोलिसांनी आरोपी रंजन शाह याच्यावर 'प्राण्यांवरील क्रूरता प्रतिबंधक कायद्या'च्या कलम 11 नुसार गुन्हा नोंदविण्यात आला आणि त्याला अटक केली आहे. सध्या पोलीस या प्रकरणाचा अधिक तपास करत असून, अशा विकृत मानसिकतेच्या माणसावर कडक कारवाई करण्याची मागणी श्वानप्रेमींकडून होत आहे.

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 

