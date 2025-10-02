English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
32500000 रुपयांचा महाघोटाळा! मुंबईच्या शिपिंग आणि लॉजिस्टिक्स क्षेत्रात खळबळ

मुंबईत 32500000 रुपयांचा महाघोटाळा झाला आहे. शिपिंग आणि लॉजिस्टिक्स क्षेत्रात ही फसवणूक झाली आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Oct 2, 2025, 11:21 PM IST
ALX Shipping Agencies India Pvt Ltd : मुंबईतील शिपिंग आणि लॉजिस्टिक्स क्षेत्रात 325 कोटींपेक्षा जास्त रकमेचा मोठा घोटाळा उघडकीस आला आहे. तक्रार मिळाल्यानंतर मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने (EOW) तपास सुरू केला आहे. ऋषभ सीलिंक अँड लॉजिस्टिक्स प्रायव्हेट लिमिटेडशी संबंधित विशाल मेहता यांनी ALX शिपिंग एजन्सीज इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडविरुद्ध ही तक्रार दाखल केली आहे.

एलएक्स शिपिंग एजन्सीज इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड ही ऑल-अराउंड लॉजिस्टिक्स लिमिटेडची उपकंपनी आहे. तक्रारीत अल्लादिन एक्सप्रेस डीएमसीसी (दुबई) आणि ओईएल एक्सप्रेस इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड या दोन इतर कंपन्यांची नावे देखील आहेत, ज्यांवर मेहता यांनी फसवणूक करण्याचा कट रचल्याचा आरोप केला आहे.
तक्रारीत मेहता यांनी म्हटले आहे की, या कंपन्यांद्वारे शिपिंग ऑपरेशन्समध्ये कोट्यवधी रुपये गुंतवण्याचे आमिष दाखवण्यात आले होते आणि त्यांना हमी नफ्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. सुरुवातीला व्यवसाय नेहमीप्रमाणे सुरू राहिला, परंतु नंतर या तिन्ही कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांनी ऑपरेशन्स आणि व्यवसायिक करारांच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपये उकळण्यास सुरुवात केली.

तक्रारीत म्हटले आहे की, हे प्रकरण लीला मोम्बासा आणि XXH-2 या दोन जहाजांपासून सुरू झाले, ज्यात कोट्यवधी रुपयांचा माल होता. लीला मोम्बासा हे जहाज १ ऑगस्ट रोजी न्हावा शेवा डॉकवर पोहोचणार होते, परंतु 12 दिवसांच्या विलंबानंतर 13 ऑगस्ट रोजी पोहोचले आणि जिबूतीऐवजी ओमानला वळवण्यात आले. या जहाजात अंदाजे 130 कोटी रुपयांचा माल होता. 26 ऑगस्ट रोजी तिन्ही कंपन्यांच्या आरोपींनी मेहता यांच्याकडून 83 कोटी मागितल्याचा आरोप आहे. जे त्यांनी जबरदस्तीने घेतले. आरोपींनी असा दावा केला की त्यांच्याकडे ऑपरेशन्स आणि शिपिंगसाठी निधीची कमतरता आहे, म्हणून त्यांनी ही रक्कम मागितली. मेहता यांनी पैसे देऊनही, जहाजाच्या डिलिव्हरीला वारंवार विलंब होत होता. लीला मोम्बासा अखेर 15 सप्टेंबर रोजी जिबूती बंदरावर पोहोचले, ज्यामुळे मेहता आणि त्यांच्या क्लायंटचे मोठे नुकसान झाले.

दुसरे जहाज, XXH-2, जेद्दाहहून कराची बंदराकडे वळवण्यात आले आणि ते १० दिवस बंदरात अडकून राहिले, ज्यामुळे आणखी नुकसान झाले. निधीअभावी आणि चुकीच्या स्वाक्षऱ्यांमुळे ALX आणि OEL एक्सप्रेसने दिलेले सुरक्षा तपासण्या उलटल्या. तक्रारीत आरोप करण्यात आला आहे की भारतीय आणि परदेशी कंपन्यांचे अधिकारी आधीच या कटात सहभागी होते आणि त्यांच्या संगनमतामुळे मेहता यांच्या कंपनीला शेकडो कोटींचे नुकसान झाले. तक्रारीत संदीप बक्षी, रवी जाखर, विकास खान, अली खान, विंग किट त्सोई (अँडी), अब्दुल्ला आणि मोहम्मद रिझवान शेख यांची नावे आहेत.

मेहता म्हणाले की, या कंपन्या आणि अधिकाऱ्यांनी केलेल्या फसवणुकीमुळे भारतीय शिपिंग आणि लॉजिस्टिक्स उद्योगाची प्रतिमा खराब होते. आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांच्या सहभागामुळे ही एक जागतिक फसवणूक बनते असा दावा त्यांनी केला. मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागाने (ईओडब्ल्यू) चौकशी सुरू केली आहे आणि लवकरच आरोपींचे जबाब नोंदवण्यास सुरुवात केली जाईल. सर्व संबंधित कंपन्यांना समन्स पाठवण्यात येत आहेत.

 

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

mega scam in Mumbaifraud in shipping and logistics sectorमुंबईत फसवणूकमुंबईत घोटाळा

