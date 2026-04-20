Mumbai Metro : 34 किलोमीटर लांबी, 20 पैकी 6 अंडरग्राउंड आणि 14 Elevated स्थानकं; मेट्रो गोल्डन लाइन मुंबई-नवी मुंबई विमानतळ प्रवास 30 मिनिटात

Mumbai Metro Golden Line : मुंबई हळूहळू बदलतेय, लोकल असो किंवा मेट्रो मुंबई बदलताना मुंबईकर पाहत आहेत. मुंबईत सध्या तीन विमानतळ कार्यरत आहेत. अंधेरीतील छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ (Mumbai Airport) , सांताक्रूझ विमानतळ आणि आता नवी मुंबई विमानतळाची (Navi Mumbai Airport) यात भर पडली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार सांताक्रूझ विमानतळ हळूहळू बंद करण्यात येणार आहे. सांताक्रूझ विमानतळावरील भार हा नवी मुंबई विमानतळावर सरकवण्यात येत आहे. अशातच मुंबई छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि नवी मुंबई विमानतळ जोडण्याचा मानस सरकारने घेतला.
मार्ग मेट्रो-8 किंवा गोल्डन लाईन मुंबईसाठी गेम चेंजर ठरणार आहे. सिडकोने (CIDCO) मुंबईच्या दोन्ही विमानतळांना जोडणाऱ्या प्रस्तावित मेट्रो मार्गाचे काम सुरू केलंय. त्यासाठी सल्लागार निविदा मागवल्या आहेत. मार्गाच्या बांधकामात केंद्र आणि राज्य सरकार प्रत्येकी 20 टक्के वाटा उचलणार आहे. तर उर्वरित 60 टक्के निधी सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) भागीदाराकडून घेतला जाणार आहे.
दिल्लीनंतर मुंबईत दुसरे सर्वात मोठे मेट्रो नेटवर्क आहे. एप्रिल 2026 पर्यंत हे नेटवर्क अंदाजे 100 किमी लांबीचे राहणार आहे. ब्लू लाईन, यलो लाईन, रेड लाईन आणि ॲक्वा लाईन पुन्हा सुरू झाल्या असून मेट्रो लाईन 9 आणि 2बी चे काही भाग खुले करण्यात आले आहेत. तर ही मेट्रो लाईन सकाळी 5:30 ते रात्री 11:30 पर्यंत मुंबईकरांच्या सेवेत असते. त्यात रात्री 11:30 वाजता मुंबईत मेट्रो सेवा ही मुंबईकरांसाठी वरदान ठरली आहे.
मुंबई मेट्रो लाईन 8 म्हणजे गोल्ड लाईन ही 34 किलोमीटर लांबीची असणार आहे. त्यात एकूण 20 स्थानकं असून त्यात 14 उन्नत आणि 6 भूमिगत स्थानकं असणार आहे. यामध्ये 9.25 किलोमीटरचा भूमिगत आणि 24.636 किलोमीटरचा उन्नत मार्ग असणार आहे. या प्रकल्पाबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं होतं की, मेट्रोद्वारे मुंबईतील दोन विमानतळांना एकमेकांशी जोडण्यात येणार आहे. मुंबई छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि नवी मुंबई विमानतळाचा प्रवास हा 30 मिनिटांवर येणार आहे. ही मेट्रो सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) मॉडेल अंतर्गत विकसित करण्यात येणार आहे. हा प्रकल्प साधारणपणे पाच वर्षांत पूर्ण होणे अपेक्षित असला तरी सरकारने तो तीन वर्षांत पूर्ण करण्याचा मानस केला आहे.
मुंबई विमानतळ टर्मिनल 2 स्थानक ते घाटकोपर पूर्व पर्यंत भूमिगत स्थानके असणार आहे. तर घाटकोपर पश्चिम स्थानक ते नवी मुंबई विमानतळ टर्मिनल 2 स्थानकापर्यंत उन्नत स्थानके राहणार आहे.
दोन स्थानकांमधील अंतर साधारणपणे 1.9 km राहणार आहे.
मुंबईच्या गेम चेंजर प्रकल्पासाठी एकूण 22,862 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून प्रकल्पासाठी 30.7 हेक्टर जमिनीची आवश्यकता असणार आहे. केवळ भूसंपादनासाठी 388 कोटी रुपयांच्या खर्चाची तरतूद करण्यात आली आहे. मुंबईतील वाढती गर्दी, मुंबई तसेच नवी मुंबई या दोन्ही विमातळावर उतरणाऱ्या प्रवाशांची सोय लक्षात घेता हा मेट्रो मार्ग उभारण्याचा निर्णय मुंबईकरांसाठी नवीन ऊर्जा घेऊन आला आहे.