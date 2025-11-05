160 फुटांच्या घरातून प्रशस्त 500 चौरस फुटांचे घर मिळणार; मुंबईतील सर्वात मोठा Redevelopment Project

BDD Chawl Redevelopment: बीडीडी चाळीतील रहिवाशांना गणेशोत्सवाच्या मुहूर्तावर वरळीतील घरांच्या चाव्या मिळाल्या आहेत. त्यानंतर आता आणखी 846 जणांना घरांच्या चाव्या पुढील आठवड्यात मिळणार आहेत. दादर येथील नायगाव बीडीडी चाळीतील 160 चौरस फुटांच्या घरांत राहणाऱ्या रहिवाशांना 500 चौरस फुटांचे घर मिळणार आहे. बीडीडी पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गंत असलेल्या पहिल्या टप्प्यातील पाच इमारती तयार झाल्या आहेत.
वरळी, नायगाव आणि ना.म. जोशी येथील बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासाचे काम सुरू आहे. येथील इमारतींना अग्निशमन दलाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र मिळाले आहेत. नायगाव येथील 42 चाळींचा पुनर्विकास केला जातोय. यातील 3 हजार 344 रहिवाशांचे पुनर्वसन 23 मजल्यांच्या 20 इमारतीत केले जाणार आहे. येथील दोन टप्प्यात काम सुरू आहे. पहिल्या टप्प्यात आठ तर दुसऱ्या टप्प्यात 12 इमारती बांधल्या जाणार आहेत.
ना. म जोशी मार्ग, बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्पातील पहिल्या टप्प्याचे काम वेगात सुरू आहे. डिसेंबरमध्ये 342 रहिवाशांना त्यांच्या हक्काचे घर मिळणार आहे. पहिल्या टप्प्यातील इमारतीचे काम सुरू आहे. सातपैकी दोन इमारतींचे काम झाले असून 342 रहिवाशांना येत्या डिसेंबरपर्यंत ताबा देण्यात येणार आहे. तर, पाच इमारतीतील रहिवाशांना मार्च 2026 नंतर ताबा मिळणार आहे.
बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत पहिल्या टप्प्यात म्हाडाकडून येथील 556 रहिवाशांना चावी वाटप करण्यात आले आहे. वरळी पुनर्विकास प्रकल्पात वरळी येथे 9,689 पुनर्वसन सदनिका (9,394 निवासी + 295 अनिवासी), नायगाव येथे 3,344 सदनिका आणि ना. म. जोशी मार्ग येथे 2,560 सदनिकांचे बांधकाम हाती घेण्यात आले. यातील पहिल्या टप्प्यातील 556 घरांच्या चाव्या 14 ऑगस्ट रोजी वाटप करण्यात आल्या. या सदनिका 500 चौरस फुटांच्या असून, दोन 40 मजली इमारतींमध्ये बांधल्या गेल्या आहेत.
बीडीडी (बॉम्बे डेव्हलपमेंट डायरेक्टोरेट) चाळ पुनर्विकास प्रकल्प हा मुंबईतील वरळी, नायगाव, आणि ना. म. जोशी मार्ग येथील जुन्या चाळींचा पुनर्विकास करण्याचा महाराष्ट्र शासनाचा आणि म्हाडा (महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण) यांचा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम आहे. याअंतर्गत 160 चौरस फुटांच्या जुन्या खोल्यांऐवजी रहिवाशांना 500 चौरस फुटांच्या आधुनिक 2 BHK सदनिका मोफत दिल्या जात आहेत.