Mumbai News : विवाहितेचा परपुरुषाला लिफ्टमध्ये Kiss! चेअरमनच्या आंबटशौकीन मुलाच्या हाती लागला Video अन्...

मुंबईतील अंधेरी-साकिनाका परिसरातील एका निवासी लिफ्टमधील महिलेचा Kiss करतानाचा व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे ही घटना जानेवारी 2026 मधील आहे. ज्याचे सीसीटीव्ही फुटेज जवळजवळ तीन महिन्यांनंतर व्हायरल झाले आहे. 36 वर्षीय महिला आपल्या पती आणि मुलांसोबत या सोसायटीमध्ये राहते. या महिलेने चेअरमनच्या मुलाविरोधात पोलिसात तक्रार नोंदवील आहे.
तक्रारीनुसार, ही घटना जानेवारी 2026 मध्ये घडली होती; त्यावेळी 36 वर्षीय महिला तिच्या निवासी इमारतीमधील लिफ्टमध्ये शिरली होती. लिफ्टचा प्रवास सुरू असतानाच, एक अनोळखी पुरुषही त्या लिफ्टमध्ये आला. लिफ्टमध्ये तिसरी व्यक्ती नसल्याच पाहून यांनी एकमेकांना Kiss करायला सुरुवात केलं. त्यांचा हा खासगी क्षण लिफ्टमधील CCTV मध्ये कैद झाला आहे. मात्र, लिफ्टमध्ये बसवण्यात आलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याद्वारे त्यांचे हे संपूर्ण संभाषण आणि हालचाली रेकॉर्ड केल्या जात आहेत, याची त्यांना पुसटशीही कल्पना नव्हती.
जवळपास तीन महिने या घटनेची त्या महिलेला काहीच माहिती नव्हती. हा प्रकार नुकताच उघडकीस आला; जेव्हा या घटनेची व्हिडिओ क्लिप इमारतीमधील रहिवाशांमध्ये फिरू लागली आणि कालांतराने तो सोशल मीडियावरही व्हायरल झाला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, 9मार्च रोजी सायंकाळच्या सुमारास जेव्हा ती महिला स्थानिक भाजी मार्केटमध्ये गेली होती, तेव्हा तिला या प्रकरणाची कुणकुण लागली. तिथे असताना, काही लोक एका 'व्हायरल' झालेल्या व्हिडिओबद्दल चर्चा करत असल्याचे तिने ऐकले. जेव्हा तिने मागे वळून पाहिले, तेव्हा अनेक स्त्रिया त्याच व्हिडिओ क्लिपबद्दल चर्चा करत असल्याचे तिच्या लक्षात आले.
त्या ठिकाणी उपस्थित असलेल्या एका ओळखीच्या व्यक्तीने तिला सांगितले की, लिफ्टमध्ये एका पुरुषासोबत असतानाचा तिचा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल झाला आहे. सगळेजण याचीच चर्चा करत आहेत. या धक्कादायक माहितीमुळे ती महिला पूर्णपणे हादरून गेली आणि तिला प्रचंड मानसिक त्रास देखील झाला. महिलेने या संदर्भात पोलिसात तक्रार केली असून, हा व्हिडिओ क्लिप व्हायरल झाल्यामुळे तिच्या प्रतिष्ठेला धक्का बसल्याची तिने तक्रार केली आहे.
तपासादरम्यान असे समोर आले की, गृहनिर्माण संस्थेचे (सोसायटीचे) अध्यक्ष तांत्रिकदृष्ट्या सीसीटीव्हीच्या गोष्टी हाताळू शकत नव्हते. त्यामुळे सीसीटीव्ही फुटेजची तपासणी आणि सर्व इतर जबाबदारी त्यांनी आपल्या मुलाकडे सोपवली होती. त्यामुळे हा प्रकार मुलाने केल्याच समोर आलं आहे. पोलिसांना असा संशय आहे की, आरोपीने कदाचित सीसीटीव्हीच्या 'बॅकअप' मध्ये अनधिकृतपणे प्रवेश मिळवला असावा, त्यातून व्हिडिओ क्लिप काढून घेतली असावी आणि ती सोशल मीडियावर व्हायरल केली असावी; ज्यामुळे हे संपूर्ण प्रकरण उघडकीस आला. तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर, साकीनाका पोलिसांनी भारतीय दंड संहिता आणि माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील (IT Act) संबंधित कलमांखाली गुन्हा दाखल केला आहे.