Marathi News
'आजी मला तिथे दुखतंय', 4 वर्षाच्या नातीची तक्रार, डॉक्टरांकडे गेले असता कुटुंब हादरलं; गोरेगावच्या प्रसिद्ध शाळेतील प्रकार

गोरेगावमध्ये चार वर्षांच्या चिमुरडीवर लैंगिक अत्याचार करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. याप्रकरणी पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, अटकही करण्यात आली आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Sep 17, 2025, 08:22 AM IST
गोरेगावमध्ये चार वर्षांच्या चिमुरडीवर लैंगिक अत्याचार करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. मुलीने आजीकडे शरिरातील एका विशिष्ट ठिकाणी वेदना होत असल्याची तक्रार केल्यानंतर कुटुंबाने डॉक्टरांकडे जाऊन तपासणी केली. यानंतर कुटुंबाच्या पायाखालची जमीनच सरकली. कारण मुलीवर लैंगिक अत्याचार झाल्याचं उघड झालं. यानंतर कुटुंबाने पोलीस ठाण्यात धाव घेत तक्रार केली. पोलिसांनी याप्रकरणी पॉक्सोअंतर्गंत गुन्हा दाखल करत शाळेतील 40 वर्षीय महिला कर्मचाऱ्याला अटक केली आहे. दिंडोशी येथील शहर दिवाणी आणि सत्र न्यायालयात हजर करण्यात आलं असता आरोपीला 19 सप्टेंबरपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली.

गोरेगाव (पश्चिम) येथील लिंक रोडवरील एका प्रसिद्ध शाळेत चार वर्षांच्या मुलीवर 16 सप्टेंबर रोजी लैंगिक छळ झाल्याचा आरोप आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मुलीची आजी तिला शाळेत नेत आणि शाळेतून घऱी आणत असे. 16 सप्टेंबरला शाळेतून परतल्यानंतर आजी नातीचे कपडे बदलत होती. यावेळी मुलीने शरिराच्या एका भागात वेदना होत असल्याची तक्रार केली. 

मुलीला वेदना होत असल्याने कुटुंबीयांनी तिला खासगी रुग्णालयात नेलं. तसंच शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी याबाबत कळवलं होतं. वैद्यकीय तपासणी केली असता, मुलीवर लैंगिक छळ झाल्याचं उघड झालं. यानंतर त्यांनी पोलीस स्टेशन गाठलं. 

कुटुंबाच्या तक्रारीनंतर पोलिसांनी पॉस्को (लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण) कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला आणि एका महिला सहाय्यक कर्मचारी सदस्याला अटक केली असून, तीन महिला सहाय्यक कर्मचाऱ्यांना चौकशीसाठी बोलावलं आहे. पोलिसांनी आम्ही सीसीटीव्ही तपासत असल्याचं सांगितलं आहे. तसंच पुढील तपास सुरु आहे. दरम्यान आरोपीला कोर्टात हजर करण्यात आलं होतं. कोर्टाने आरोपीला 19 सप्टेंबरपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे. 

1) पोस्को कायदा म्हणजे काय?
पोस्को कायदा (POCSO Act) म्हणजे 'प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेन्सेस अॅक्ट, २०१२' हा भारतातील एक विशेष कायदा आहे, जो १४ नोव्हेंबर २०१२ पासून लागू झाला. हा कायदा १८ वर्षांखालील मुलांना लैंगिक हल्ला, छळ आणि अश्लील साहित्यापासून संरक्षण देण्यासाठी बनवला गेला आहे. यात मुलांच्या हितांचे रक्षण करण्यासाठी न्यायिक प्रक्रियेत विशेष तरतुदी आहेत, जसे की चाइल्ड-फ्रेंडली रिपोर्टिंग, पुरावे नोंदवणे आणि वेगवान खटला.  

2) पोस्को कायद्याची स्थापना कशी आणि का झाली?
भारत सरकारने २२ मे २०१२ रोजी हा विधेयक मंजूर केला. याची गरज बाल लैंगिक शोषणाच्या वाढत्या घटनांमुळे आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या बाल हक्कांच्या करारानुसार (UNCRC) वाटली. पूर्वी गोवा चिल्ड्रन अॅक्ट २००३ हा एकमेव विशिष्ट कायदा होता, पण तो अपुरा होता. हा कायदा घटनेच्या कलम २१ अंतर्गत मुलांच्या संरक्षणाची हमी पूर्ण करतो.  

3) पोस्को कायद्यांतर्गत मुख्य गुन्हे काय आहेत?
कायद्यात विविध गुन्ह्यांचा उल्लेख आहे:  पेनेट्रेटिव्ह सेक्शुअल असॉल्ट (कलम ३): लैंगिक हल्ला, ज्याची शिक्षा किमान १० वर्षे तुरुंगवास (२०१९ संशोधनानंतर).  
अॅग्राव्हेटेड पेनेट्रेटिव्ह असॉल्ट (कलम ५): गंभीर स्वरूपाचे हल्ले, ज्यात मृत्यूशिक्षेची तरतूद.  
सेक्शुअल असॉल्ट (कलम ७): स्पर्श किंवा इतर छळ.  
सेक्शुअल हेरासमेंट (कलम ११): शब्दिक किंवा इशारेवार छळ.  
चाइल्ड पोर्नोग्राफी (कलम १३): मुलांचे अश्लील चित्रण किंवा वितरण.
प्रत्येक गुन्ह्यासाठी वेगळी शिक्षा आहे, ज्यात आजीवन कारावास किंवा मृत्यूशिक्षा समाविष्ट आहे.

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
GoregaoncrimeSexual assaultलैंगिक अत्याचारगोरेगाव

