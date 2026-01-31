मुंबईकरांसाठी Good News! 2026 मध्ये सुरु होणार 5 नवे उड्डाणपूल, शहरातील कोणत्या भागाची ट्रॅफिक आटोक्यात येणार

मुंबईकरांना या वर्षी वाहतूक कोंडीतून मोठी सुटका मिळणार आहे. दीर्घकाळ प्रलंबित असलेला सायन पूर्व-पश्चिम पूल १५ जुलै २०२६ पर्यंत पूर्ण होईल आणि वाहतुकीसाठी खुला केला जाईल. बीएमसीने पुष्टी केली आहे की हा पूल जुलैच्या अखेरीस कार्यान्वित होईल. शुक्रवारी, बीएमसीचे अतिरिक्त आयुक्त अभिजीत बांगर यांनी सायन पूलची पाहणी केली आणि या जुलैमध्ये मुंबईकरांसाठी तो खुला करण्याची घोषणा केली.
बीएमसीच्या मते, सायन पुलासह, या वर्षी मुंबईत एकूण पाच मोठे पूल आणि उड्डाणपूल कार्यान्वित होतील. या प्रकल्पांमध्ये बेलासिस उड्डाणपूल, महालक्ष्मी केबल-स्टेड पूल, विद्याविहार पूल, सायन पूल आणि गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोड (GMLR) प्रकल्पावरील उड्डाणपूल यांचा समावेश आहे.
बेलासिस उड्डाणपूलाचे बांधकाम १५ महिने आणि ६ दिवसांत पूर्ण झाले आहे, तर चार महिने शिल्लक आहेत. त्याची एकूण लांबी ३३३ मीटर आहे, ज्यामध्ये पूर्वेकडील १३८.३९ मीटर, पश्चिमेकडील १५७.३९ मीटर आणि रेल्वे ट्रॅकवरील ३६.९० मीटरचा समावेश आहे. तो आता फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात कार्यान्वित होईल.
गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोड (GMLR) प्रकल्पाचा भाग म्हणून दिंडोशी कोर्ट आणि दादासाहेब फाळके चित्रनगरी (फिल्म सिटी) दरम्यानचा उड्डाणपूल ७५ टक्के पूर्ण झाला आहे. एकूण ३१ खांबांपैकी ३० खांब उभारण्यात आले आहेत. ३१ मे २०२६ पर्यंत तो वाहतुकीसाठी खुला करण्याचे बीएमसीचे उद्दिष्ट आहे. गोरेगाव ते मुलुंड हा प्रवास, जो सध्या अंदाजे ७५ मिनिटे घेतो, तो सुमारे २५ मिनिटांपर्यंत कमी होईल.
सायन पूर्व-पश्चिम पुलाच्या पुनर्बांधणीचे काम वेगाने सुरू आहे. बीएमसीच्या मते, रेल्वे प्रशासन रेल्वे हद्दीतील पुलावर काम करत आहे, तर महापालिका अॅप्रोच रोड आणि दोन अंडरपासवर काम करत आहे. पादचाऱ्यांसाठी फूट ओव्हरब्रिजचे बांधकाम आधीच सुरू झाले आहे आणि पुढील पंधरा दिवसांत एक अंडरपास उघडला जाईल. पश्चिम भागाचे काम ३१ मे २०२६ पर्यंत चार टप्प्यात पूर्ण केले जाईल. त्यानंतर, पूर्वेकडील भागाचे उर्वरित काम ३० ते ४५ दिवसांत पूर्ण केले जाईल आणि सायन पूल १५ जुलै २०२६ पर्यंत वाहतुकीसाठी खुला केला जाईल.
बीएमसीच्या मते, विद्या विहार पुलाचे ८० टक्के काम पूर्ण झाले आहे. हा पूल घाटकोपर पूर्वेकडील रामचंद्र चेंबूरकर मार्गाला पश्चिमेकडील एलबीएस मार्गाशी जोडेल. यामुळे पूर्व आणि पश्चिम उपनगरांमधील संपर्क सुधारेल आणि विमानतळापर्यंत पोहोचणे सोपे होईल. अॅप्रोच रोड आणि सरफेसिंगचे काम अंतिम टप्प्यात आहे आणि २८ फेब्रुवारीपर्यंत पूर्ण होईल. हा पूल जूनमध्ये खुला करण्याचे नियोजन आहे, संपूर्ण प्रकल्प मे पर्यंत पूर्ण होईल.
मुंबईचा पहिला केबल-स्टेड ब्रिज देखील शहराचा कायापालट करण्यासाठी सज्ज आहे. महालक्ष्मी रेल्वे स्थानकाजवळील केशवराव खाडये मार्गावर बांधण्यात येणारा हा पूल सात रस्ता परिसराला महालक्ष्मी मैदानाशी जोडेल. ८०३ मीटर लांबीच्या आणि १७.२ मीटर रुंदीच्या या पुलासाठी अंदाजे ४०० कोटी रुपये खर्च आला आहे आणि आतापर्यंत ५५ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. बीएमसीच्या मते, हा पूल ३१ ऑक्टोबरपर्यंत तयार होईल आणि नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात वाहतुकीसाठी खुला केला जाईल.