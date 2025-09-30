महाराष्ट्रात एका फ्लॅटची किंमत 5000000000 रुपये! भारत आणि दुबईत सर्वात महागडे फ्लॅट विकणारा जगप्रसिद्ध बिल्डर

Ultra Luxury Apartment: महाराष्ट्राची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत एका एका फ्लॅटची किंमत 5000000000 रुपये असणार आहे. हे देशातील सर्वात महागडे अपार्टमेंट असतील. मुंबईची रिअल इस्टेट कंपनी सनटेक रिअॅल्टी लिमिटेड अल्ट्रा-लक्झरी अपार्टमेंट विकसित करत आहे. कंपनीने दोन मोठे प्रकल्प सुरू करण्याची योजना जाहीर केली आहे, एक मुंबईत आणि दुसरा दुबईमध्ये. कमल खेतान हे या रिअल इस्टेट कंपनीचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक आहेत. कमल खेतान हे जगप्रसिद्ध बिल्डर आहेत.
सनटेक रिअॅल्टी हे रिअल इस्टेटमधील एक प्रसिद्ध नाव आहे. ही कंपनी 1981 मध्ये सुरू झाली आणि शेअर बाजारात सूचीबद्ध आहे. कमल खेतान यांनी भारतातील सर्वात महागड्या अपार्टमेंटच्या बांधकामाची घोषणा केली आहे. या अपार्टमेंटची किंमत 500 कोटी रुपये असल्याचे सांगितले जाते. हा भारतातील सर्वात महागडा गृहनिर्माण प्रकल्प असेल. त्यांच्या नवीन प्रकल्पाबद्दल कमल खेतान म्हणाले, "आम्ही अल्ट्रा-लक्झरी निवासी प्रकल्प विभागात प्रवेश करत आहोत आणि 'एमन्स' नावाचा एक नवीन ब्रँड तयार करत आहोत, जो जागतिक स्तरावर आपली ओळख निर्माण करेल."
कमल खेतान यांच्या कंपनीने बांधलेले हे अपार्टमेंट जगातील सर्वात महागड्या अपार्टमेंटपैकी एक असतील. मुंबईतील हा प्रकल्प नेपियनसी रोडवर बांधला जाईल. दुबईतील हा प्रकल्प दुबईच्या डाउनटाउनमध्ये, प्रतिष्ठित बुर्ज खलिफाजवळ असेल. दोन्ही प्रकल्प जून 2026 मध्ये सुरू होणार आहेत. या प्रकल्पांच्या बांधकामाचा अंदाजे खर्च अंदाजे 20,000 कोटी रुपये आहे. या घरांच्या किमती प्रति चौरस फूट 2.5 लाख रुपयांपर्यंत जाऊ शकतात.
सनटेक रियल्टी प्रामुख्याने मुंबई आणि आसपासच्या परिसरात व्यावसायिक आणि निवासी प्रकल्प विकसित करते. मुंबई येथे मुख्यालय असलेल्या कंपनीने आतापर्यंत ३२ प्रकल्प पूर्ण केले आहेत, जे एकूण 52.5 दशलक्ष चौरस फूट क्षेत्रफळावर पसरलेले आहेत. कंपनीने मुंबईतील 10,000 हून अधिक कुटुंबांना घरे दिली आहेत.
कमल खेतान हे एक अभियंता आहेत. 1999 मध्ये रिअल इस्टेटमध्ये येण्यापूर्वी त्यांनी त्यांच्या कुटुंबाच्या बांधकाम व्यवसायात काम केले. कमल खेतान हे फोर्ब्स इंडियाच्या श्रीमंतांच्या यादीत दोनदा आले आहेत. त्यांच्या नेतृत्वाखाली कंपनीने मुंबईतील वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्समधील बिझनेस सेंटरसह अनेक मोठे प्रकल्प पूर्ण केले आहेत.
कमल खेतान यांच्या एकूण संपत्तीबद्दल कोणतीही अधिकृत माहिती नाही. तथापि, काही वेबसाइट्सनी त्यांची एकूण संपत्ती सुमारे 500 दशलक्ष डॉलर सुमारे 4441 कोटी असल्याचे समजते. कमल खेतान यांच्या उत्पन्नाचा स्रोत त्यांचा रिअल इस्टेट व्यवसाय आणि विविध कंपन्यांमधील गुंतवणूक आहे.
FAQ
1 मुंबईतील हा अल्ट्रा-लक्झरी अपार्टमेंट प्रकल्प काय आहे?
मुंबईत बांधला जाणारा हा अपार्टमेंट भारतातील सर्वात महागडा गृहनिर्माण प्रकल्प आहे. एका फ्लॅटची किंमत ५०० कोटी रुपये इतकी असणार असून, प्रति चौरस फूट किंमत २.५ लाख रुपयांपर्यंत जाईल. हा प्रकल्प नेपियनसी रोडवर बांधला जाईल आणि जून २०२६ मध्ये सुरू होईल.
2 सनटेक रिअॅल्टी कंपनीबद्दल सांगा?
सनटेक रिअॅल्टी लिमिटेड ही मुंबईतील एक प्रसिद्ध रिअल इस्टेट कंपनी आहे, जी १९८१ मध्ये सुरू झाली आणि शेअर बाजारात सूचीबद्ध आहे. कंपनीने आतापर्यंत ३२ प्रकल्प पूर्ण केले आहेत, जे एकूण ५२.५ दशलक्ष चौरस फूट क्षेत्रफळावर पसरलेले आहेत. यामुळे मुंबईतील १०,००० हून अधिक कुटुंबांना घरे मिळाली आहेत. कंपनी मुख्यतः मुंबई आणि आसपासच्या परिसरात व्यावसायिक आणि निवासी प्रकल्प विकसित करते.
3 कमल खेतान हे कोण आहेत?
कमल खेतान हे सनटेक रिअॅल्टीचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक आहेत. ते अभियंते असून, १९९९ मध्ये रिअल इस्टेटमध्ये प्रवेश केला. त्यांच्या कुटुंबाच्या बांधकाम व्यवसायात काम केले होते. फोर्ब्स इंडियाच्या श्रीमंतांच्या यादीत ते दोनदा आले आहेत. त्यांच्या नेतृत्वाखाली कंपनीने वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्समधील बिझनेस सेंटरसह अनेक मोठे प्रकल्प पूर्ण केले आहेत.