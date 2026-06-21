मुंबईत झोपडपट्ट्यांमधून राहणाऱ्या नागरिकांसाठी खुशखबर! 6 लाख घरांचे 'क्लस्टर' होणार, भांडूपमध्ये तब्बल 1 लाख घरे

Mumbai : मुंबईतील झोपड्यांमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांना हक्काचे आणि पक्के घर मिळावे म्हणून झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने (एसआरए) कंबर कसली असून, समूह पुनर्विकास योजनेसाठी 19 क्षेत्र निश्चित केली आहेत. याद्वारे 6 लाख 17 हजार 229घरे बांधण्यात येणार असून भांडूपमध्ये सर्वांत मोठे क्लस्टर असून येथे 1 लाख 2 हजार 601 घरे प्रस्तावित आहेत.
13 नोव्हेंबर 2025 रोजी समूह पुनर्विकास योजना लागू केली आहे. या धोरणानुसार, मोठ्या सलग झोपडपट्टी क्षेत्राचा एकत्रित विकास केला जाईल. आता 19 समूह क्षेत्र निश्चित केली आहेत. याचे मिळून क्षेत्रफळ 3 हजार 598 एकर आहे. यातून सुमारे 6 लाख 17 हजार 229 घरे तयार होतील. पहिल्यांदा जुहू गल्ली येथील झोपडपट्टीचा समूह पुनर्विकास केला जाणार असून, त्यानंतर उर्वरित झोपडपट्टांच्या समूह पुनर्विकास प्रकल्पांवर भर दिला जाणार आहे. बोरीवलीत श्रीकृष्ण नगरमधील 80 एकरवर 14 हजार 224 तर केतकीपाडा येथे 71 हजार एकरवर 11 हजार 764 आणि दहिसरमधील गोपीकृष्ण नगर येथील 156 एकरवर 25 हजार 627 घरे बांधण्यात येणार आहेत.
डहाणूकरवाड़ी मेट्रो स्टेशनजवळ 206 एकरवर 35 हजार 240 आणि कांजूरमार्गच्या टागोरनगरात 139 एकरवर 19 हजार 610 घरे उभारण्यात येतील. भांडूप पश्चिममधील 553 एकरवर 1 लाख 2 हजार 601 तर अंधेरी पश्चिम परिसरात 101 एकरवर 28 हजार 61 घरे बांधण्यात येणार आहेत.
वांद्रे पूर्व-बेहारम बाग- क्षेत्रफळ 109 एकर असून, येथे 11 हजार 786 घरे
वडाळा- अँटॉप हिल येथे 352 एकर क्षेत्रफळावर 64 हजार 466 घरे
गोवंडीतील देवनारमध्ये 334 एकरवर 57 हजार 393 घरे बांधणार
ओशियरातल्या बेहराम बाग येथील 114 एकरवर 16 हजार 400 घरे
बीकेसीसमोरील 57 एकरमध्ये 8 हजार 520 घरे तर अंधेरीतल्या माझासवाडीत 261 एकरवर 51 हजार 425 घरे
गोयंडी रेल्वे स्थानकाजवळ 112 एकरवर 21 हजार 33 तर जीएमएलआर व मुंबई सातारा महामार्ग जंक्शन येथील 206 एकरवर 33 हजार 514 घरे
ट्रॉम्बे परिसरात 170 एकवर 23 हजार 717 तर चेंबूरच्या गोल्फ क्लबजवळ 61 एकरवर 11 हजार 103 घरे
चेंबूरच्या लोखंडे मार्ग येथील 127 एकस्वर 20 हजार 138 तर विक्रोळी पार्क साईट परिसरात 371 एकरवर 60 हजार 467 घरे बांधण्यात येतील.