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मुंबईत झोपडपट्ट्यांमधून राहणाऱ्या नागरिकांसाठी खुशखबर! 6 लाख घरांचे 'क्लस्टर' होणार, भांडूपमध्ये तब्बल 1 लाख घरे

मुंबईत झोपडपट्ट्यांमधून राहणाऱ्या नागरिकांना हक्काची घरं मिळावी यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने (एसआरए) तयारी सुरु केली असून, समूह पुनर्विकास योजनेसाठी 19 क्षेत्र निश्चित केली आहेत. 

Published: Jun 21, 2026, 08:12 AM IST|Updated: Jun 21, 2026, 08:12 AM IST
मुंबईत झोपडपट्ट्यांमधून राहणाऱ्या नागरिकांसाठी खुशखबर! 6 लाख घरांचे 'क्लस्टर' होणार, भांडूपमध्ये तब्बल 1 लाख घरे

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