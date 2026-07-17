कल्याणमध्ये आईच्या कुशीतून 6 महिन्यांचा चिमुकल्याचं अपहरण

Kalyan News : मागील काही महिन्यांपासून लहान मुलांच्या अपहरणाच्या घटना समोर येत असतानाच मध्य रेल्वेतील गजबजलेल्या कल्याण रेल्वे स्थानकातून एक धक्कादायक घेताना समोर आलेली आहे. कल्याण रेल्वे स्थानकाबाहेर उड्डाणपुलाखाली झोपलेल्या एका प्रवासी महिलेच्या कुशीतून अवघ्या सहा महिन्यांच्या बाळाचे अज्ञात व्यक्तीने अपहरण केल्याची घटना घडली आहे. या घटनेने परिसरात एकच खळबळ उडाली. अपहरणकर्त्याने केवळ महिलेच्या हातून चिमुकल्याचं अपहरणच केलं नाही तर महिलेच्याजवळ असलेला मोबाईल फोन सुद्धा चोरी केला आहे. सध्या याप्रकरणी कल्याणच्या महात्मा फुले पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून बाळाच्या शोधासाठी पोलिसांनी चार विशेष पथके तयार केली आहेत
दादरा नगर हवेली येथील रहिवासी रोशनी साहू या काही कामानिमित्त कल्याणमध्ये आल्या होत्या. सोमवारी रात्री रोशनी आपल्या सहा महिन्यांचा मुलगा आर्यन सह कल्याण रेल्वे स्थानकात आल्या होत्या. रात्र जास्त झाल्याने कल्याण रेल्वे स्थानकाबाहेरील उड्डाणपुलाखाली त्यांनी आसरा घेतला आणि त्या झोपल्या. रात्री उशिरा महिला झोपलेली असून त्या भागात जास्त रहदारी नसल्याचा फायदा उचलून ज्ञात व्यक्तीने त्यांच्या कुशीतून सहा महिन्यांच्या आर्यनचे अपहरण केले. याचवेळी महिलेचा मोबाईल फोनही चोरून नेण्यात आला.
मंगळवारी पहाटे रोशनी साहू यांना जाग आली तेव्हा त्यांनी पाहिलं की, त्यांचं सहा महिन्यांचं बाळ आणि मोबाईल फोन दोन्ही गायब आहेत. स्थानिक नागरिकांच्या मदतीने त्यांनी महात्मा फुले चौक पोलीस ठाण्यात धाव घेत तक्रार दाखल केली. यावेळी मुलाचं अपहरण झाल्याने आईने आक्रोश व्यक्त केला.
स्थानिक नागरिकांच्या मदतीने त्यांनी महात्मा फुले चौक पोलीस ठाण्यात धाव घेत तक्रार दाखल केली.या प्रकरणी पोलिसांनी अपहरण आणि चोरीचा गुन्हा दाखल केला असून पोलिस उपनिरीक्षक विकास मडके अधिक तपास करत आहेत. तर चिमुकल्या आर्यनचा शोध घेण्यासाठी चार विशेष पथके तयार करण्यात आली असून परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेजही तपासले जात आहेत.