मुंबई लोकलच्या वेळापत्रकात सुधारणा होणार? रेल्वे प्रशासन खर्च करणार 7 हजार कोटी, 3 नवीन रेल्वे मार्गिका...

Mumbai Local Train Update: मुंबईकरांचा प्रवास अधिक सोप्पा व आरामदायी होणार आहे. रेल्वे प्रशासनाकडून विविध प्रकल्पाचे काम हाती घेण्यात येत आहे. मुंबईसह उपनगरात रेल्वे प्रकल्पाचे काम वेगाने सुरू आहेत. नवीन रेल्वे मार्गिकेसाठी 7 हजार 453 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.
मुंबईतील उपनगरीय रेल्वेमार्गापासून लांबपल्ल्याच्या गाड्या स्वतंत्र चालविण्याच्या दृष्टीने मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाने पाऊल उचलले आहे. यासाठी नवीन मार्गिका उभारण्याचा आराखडा असून, 'एमयूटीपी-3 ब'अंतर्गत 14 हजार 907 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. हा खर्च राज्य आणि केंद्र शासन 50-50 टक्के करणार असून राज्य शासनाने त्यापैकीच्या 7 हजार 453 कोटी रुपयांच्या खर्चाला मंजुरी दिली.
'एमयूटीपी-3 ब'चा मुख्य उद्देश मुंबईतील मुख्य व उपनगरीय मार्ग पूर्णपणे स्वतंत्र करण्याचा आहे. यामुळे उपनगरीय लोकल सेवा अधिक सुरळीत व नियमित चालवता येतील. या प्रकल्पांतर्गत बदलापूर- कर्जत दरम्यान तिसऱ्या आणि चौथ्या मार्गाची उभारणी, आसनगाव कसारा दरम्यान चौथी मार्गिका तसेच पनवेल-वसई दरम्यान नवीन उपनगरीय मार्गिका तयार करण्यात येणार आहे.
प्रस्तावित मार्गिका नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ व पनवेल रेल्वे टर्मिनसशीही जोडल्या जाण्याची शक्यता आहे. नवीन मार्गिकांमुळे लोकलच्या वेळापत्रकामध्ये सुधारणा होणे अपेक्षित आहे.
MUTP-3B हा मुंबई अर्बन ट्रान्सपोर्ट प्रोजेक्टचा तिसरा टप्पा 'बी' असून, मुंबईतील उपनगरीय रेल्वेमार्ग आणि लांब पल्ल्याच्या गाड्या पूर्णपणे स्वतंत्र करण्याचा उद्देश आहे. यामुळे उपनगरीय लोकल सेवा अधिक सुरळीत आणि नियमित होईल. हा प्रकल्प मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाने (MRVC) हाती घेतला आहे.
प्रकल्पाचा एकूण खर्च १४,९०७ कोटी रुपये आहे. हा खर्च केंद्र आणि राज्य सरकार ५०-५०% विभागून करणार असून, राज्य शासनाने त्यापैकी ७,४५३ कोटी रुपयांना मंजुरी दिली आहे. नवीन रेल्वे मार्गिकांसाठी ७,४५३ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.
या प्रकल्पांतर्गत बदलापूर-कर्जत दरम्यान तिसरी आणि चौथी मार्गिका, आसनगाव-कसारा दरम्यान चौथी मार्गिका आणि पनवेल-वसई दरम्यान नवीन उपनगरीय मार्गिका उभारली जाणार आहे. हे मार्ग मुंबईतील मुख्य आणि उपनगरीय मार्ग स्वतंत्र करतील.