/मुंबई हादरली! मोबाइलवर बोलता बोलता तिने... , धनाढ्य महिलेच्या भरधाव कारने चिमुरड्याला...,1 सप्टेंबरला होता वाढदिवस

मुंबईतील वांद्रे परिसरात भरधाव कारमुळे 8 वर्षांच्या मुलाचा मृत्यू झाला आहे. मुंबईतील प्रसिद्ध न्यूट्रिशनिस्टच्या इनोव्हा कारमुळे हा अपघात झाला आहे. धक्कादायक आणि संतापजनक म्हणजे महिला कार चालवताना मोबाईलवर बोलत असताना हा अपघात झाला आहे. मृत मुलाचं नाव अंश गुप्ता असून 1 सप्टेंबरला त्या मुलाचा वाढदिवस होता. ही घटना रविवारी दुपारी घडली असून कारचालक महिला मेघा रावलला पोलिसांनी अटक केली आहे. वांद्रे पोलीस स्टेशन मध्ये कलम 105, 281, 125 भारतीय न्याय संहिता (BNS) सहकलम 184 मोटर वाहन कायदा अंतर्गत गुन्हा दाखल नोंदवण्यात आला आहे. अंशचे वडील हे शेंगदाणे विकतात. मुलाच्या मृत्यूमुळे कुटुंबावर दु:खाचा डोंगर कोसळला आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार रविवारी दुपारी 2:30 च्या सुमारास वांद्रे पश्चिम जिजामाता रोड समोर असलेला जॉन बाप्टिस्ट रोडवर हा अपघात झाला आहे. अंश गुप्ता हा दोन्ही बाजूने कुठलीही गाडी येत नाही हे पाहून रस्ता ओलांडताना होता. पण अचानक भरधाव वेगाने येणाऱ्या मेघा रावल हिच्या गाडीने या चिमुकल्याला आपल्या कारखाली चिरडलं. घटनेच्या वेळी मेघा ही मोबाईलवर बोलत होती. या चुकीमुळे एका निर्दोष चिमुकल्याचा जीव गेला आहे. अपघातात जखमी झालेल्या अंशला हॉली फॅमिली हॉस्पिटलला दाखल करण्यात आले होते. तिथे डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केलं. मेघा रावल या 45 वर्षांचं असून घटनेच्या वेळी त्या इनोव्हा क्रिस्टा चालवत होत्या.
मिळालेल्या माहितीनुसार पोलिसांनी सांगितलं की, त्यांनी काही प्रत्यक्षदर्शींशी घटनेची माहिती घेतली असता, त्यांनी सांगितलं की, त्यांना संशय आहे की महिला कार चालवताना फोनवर बोलत होता. या चुकीमुळे हा अपघात झाला आहे.
दुसऱ्या एका घटनेत घाटकोपर अंधेरी लिंक रोडवर झालेल्या अपघातामध्येही दोन लहान मुलांचा मृत्यू झाला होता. आर्यन आलोकनाथ पासवान (15) आणि गणेश सुनील महामुनी (14) राहणार सिद्धार्थ असं त्यांची नावं आहेत.