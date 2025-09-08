82 वर्षीय आजोबांनी आधी पत्नीचा गळा कापला अन् नंतर पोट कापून...; वसईतील घटनेने एकच खळबळ

वसईत 82 वर्षीय ज्येष्ठ नागरिकाने आपल्या पत्नीचा गळा चिरून हत्या केल्यानंतर, आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केल्याची धक्कादायक घटना उघड झाली आहे. आपल्या आजारांमुळे त्यांच्या मुलांना त्रास होत असून, त्यांना शांततेत जगता येत नाही अशी खंत असल्यानेच त्यांनी आत्महत्येचा प्रयत्न केला अशी शक्यता पोलिसांनी व्यक्त केली आहे.
वसई पश्चिमेकडील कराडीवाडी येथे शनिवारी रात्री ही घटना घडली. मृताची ओळख अर्पिना गॅब्रिएल परेरा (74) आणि पती गॅब्रिएल फ्रान्सिस परेरा (82) अशी झाली आहे. पोलीस सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गॅब्रिएल यांनी स्वयंपाकघरातील चाकूने पत्नीचा गळा चिरून नंतर गळा, हात आणि पोट कापून आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला.
पोलीस सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हे जोडपे त्यांचा 51 वर्षीय मुलगा ब्रुनो, त्याची पत्नी आणि त्यांच्या मुलांसोबत राहत होते. पोलिसांनी सांगितलं आहे की, शनिवारी संध्याकाळी ब्रुनो, त्याची पत्नी आणि मुलगी एका नातेवाईकाला भेटायला गेले होते. रात्री 11 वाजण्याच्या सुमारास ते परत आले तेव्हा ब्रुनोला त्याची आई बेडरूममध्ये रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेली आढळली आणि त्याचे वडील गंभीर जखमी झाले होते. दोघांनाही तातडीने रुग्णालयात नेण्यात आले, जिथे डॉक्टरांनी अर्पिना यांना मृत घोषित केले, तर गॅब्रिएल यांना पुढील उपचारांसाठी दाखल करण्यात आलं आहे.
चौकशीदरम्यान, ब्रुनोने पोलिसांना सांगितलं की, ज्येष्ठ नागरिक असणारे त्याचे पालक गंभीर आजारांनी ग्रस्त होते. अर्पिना यांना दमा आणि चालण्यास त्रास होत होता. त्या व्हीलचेअरवर होत्या. तर गॅब्रिएल देखील गंभीर आजाराशी झुंज देत होते. कुटुंबातील सदस्यांना संशय आहे की त्यांच्या प्रकृतीवरील दीर्घ आजार आणि नैराश्यामुळे गॅब्रिएल यांनी हे कृत्य केले असावे.
घटनेची माहिती मिळताच एसीपी नवनाथ यांच्यासह वरिष्ठ निरीक्षक जगदीश घाडीगावकर आणि इतर पोलीस कर्मचारी घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी पंचनामा करुन मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवला आहे. गॅब्रिएल यांच्यावर उपचार सुरू असून प्रकृती गंभीर आहे.
FAQ
1) वसईतील पत्नी हत्येची प्रमुख प्रकरणे कोणती आहेत?
2018 (संदीप जाधव प्रकरण): संदीप जाधव (वय 25) याने आपली पत्नी दिव्या (वय 19) यांची गळा दाबून आणि चाकूने गळा चिरून हत्या केली. संदीपला पत्नीच्या चारित्र्यावर संशय होता, आणि लग्नाच्या पाच महिन्यांतच ही घटना घडली. त्याने स्वतः पोलिसांत शरणागती पत्करली.
2018 (सुहेल शेख प्रकरण): सुहेल शेख (वय 29) याने आपली दुसरी पत्नी आयशा (वय 22) यांची वसईतील एका हॉटेलमध्ये गळा दाबून हत्या केली. आयशा यांनी सुहेलला त्याच्यासोबत राहण्याची मागणी केली होती, ज्यामुळे त्यांच्यात भांडण झाले. सुहेलने आपल्या आईच्या सल्ल्याने पोलिसांना शरण गेला.
2019 (वालीव प्रकरण): एका व्यक्तीने आपली पत्नी आणि मुलांना मारहाण केल्याने वैतागलेल्या पत्नीने आपल्या 15 वर्षीय मुलाच्या मदतीने पतीचा गळा दुपट्ट्याने दाबून हत्या केली. तिने मृतदेह घराबाहेर ठेवून तो मद्यपानाने मेल्यासारखे दाखवले. नंतर ऑटॉप्सी अहवालात गळा दाबल्याचे स्पष्ट झाले.
2022 (सानिया शेख प्रकरण): सानिया शेख (वय 25) यांची तिचा पती असिफ शेख याने चाकूने भोसकून आणि डोके कापून हत्या केली. मृतदेह एका सूटकेसमध्ये भरून कालम बीचजवळील खारफुटीत फेकला. असिफने 13 महिन्यांनंतर कबूल केले की त्याने ही हत्या केली.
2) या प्रकरणांचे मुख्य कारण काय होते?
चारित्र्याचा संशय: संदीप जाधव (2018) आणि असिफ शेख (2022) यांनी पत्नीच्या चारित्र्यावर संशय घेऊन हत्या केली.
कौटुंबिक भांडणे: सुहेल शेख (2018) प्रकरणात दोन पत्नी एकत्र राहण्याच्या मुद्द्यावरून भांडण झाले.
कौटुंबिक हिंसाचार: 2019 च्या प्रकरणात पतीच्या सततच्या मारहाणीमुळे पत्नीने हत्या केली.
वैवाहिक दबाव: काही प्रकरणांमध्ये लग्नाबाबतच्या मागण्यांमुळे तणाव निर्माण झाला.
3) पोलिसांनी या प्रकरणांमध्ये काय कारवाई केली?
2018 (संदीप जाधव): संदीपने स्वतः शरणागती पत्करल्यानंतर वालिव पोलिसांनी त्याला अटक केली आणि त्याला 12 ऑक्टोबरपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली गेली.
2018 (सुहेल शेख): सुहेलने डी. एन. नगर पोलिसांना शरण गेल्यानंतर प्रकरण वालिव पोलिसांकडे हस्तांतरित झाले, आणि त्याला अटक करण्यात आली.
2019: ऑटॉप्सी अहवालानंतर पोलिसांनी पत्नी आणि तिच्या 15 वर्षीय मुलाला अटक केली.
2022 (सानिया शेख): 13 महिन्यांनंतर पोलिसांनी असिफ शेखला अटक केली. त्याच्या कुटुंबीयांवरही संशय आहे, आणि तपास सुरू आहे.