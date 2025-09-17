English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

गोरेगावमध्ये इमारतीत रात्री पोलिसांचा छापा, आतमध्ये जे काही होतं ते हादरवणारं; अमेरिकन नागरिक...

गोरेगावमध्ये रात्री पोलिसांनी एका इमारतीमध्ये अचानक छापा टाकला. गुन्हे शाखेच्या युनिट 12 ला गोरेगाव (पूर्व) येथील विहान कमर्शियल कॉम्प्लेक्सच्या सातव्या मजल्यावरील बेकायदा गोष्टीची माहिती मिळाली होती.  

शिवराज यादव | Updated: Sep 17, 2025, 09:36 AM IST
गोरेगावमध्ये इमारतीत रात्री पोलिसांचा छापा, आतमध्ये जे काही होतं ते हादरवणारं; अमेरिकन नागरिक...
2003 मध्ये अर्नाळा पोलिसांनी अशाच एका बोगस कॉल सेंटरचा पर्दाफाश केला होता

गोरेगावमध्ये पोलिसांनी एक मोठी कारवाई केली असून, बोगस कॉल सेंटरचा पर्दाफाश केला आहे. गुन्हे शाखेच्या युनिट 12 ला गोरेगाव (पूर्व) येथील विहान कमर्शियल कॉम्प्लेक्सच्या सातव्या मजल्यावर बेकायदा कॉल सेंटर सुरु असल्याची माहिती मिळाली होती. या कॉल सेंटरच्या माध्यमातून अमेरिकन नागरिकांना लक्ष्य केलं जात असल्याचंही पोलिसांना समजलं होतं. यानंतर पोलिसांनी रात्री धाड टाकून कारवाई केली. यावेळी कारवाई करत एकूण 13 जणांना अटक करण्यात आली आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

गुन्हे शाखेची कारवाई

गोरेगावमध्ये अमेरिकन नागरिकांची फसवणूक करत आपल्या जाळ्यात ओढणाऱ्या बोगस कॉल सेंटरचा पर्दाफाश करण्यात आला आहे. पोलिसांनी कारवाई करत दोन मालक, एक व्यवस्थापक आणि दहा टेलिकॉलर एजंटसह एकूण 13 जणांना बेड्या ठोकल्या आहेत. 

रात्री टाकण्यात आला छापा

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गुन्हे शाखेच्या युनिट 12 ला गोरेगाव (पूर्व) येथील विहान कमर्शियल कॉम्प्लेक्सच्या सातव्या मजल्यावर एक बेकायदा कॉल सेंटर सुरु असल्याची माहिती मिळाली. या कॉल सेंटरच्या माध्यमातून अमेरिकन नागरिकांना लक्ष्य केलं जात असल्याचंही पोलिसांना समजलं. माहितीच्या आधारे अधिकाऱ्यांनी सोमवारी रात्री छापा टाकला.

आरोपी "गीक स्क्वॉड" आणि "मॅकॅफी अँटीव्हायरस नूतनीकरण" संबंधित बनावट ईमेल पाठवत असल्याचं धाड टाकल्यानंतर उघड झालं. ईमेलमध्ये टोल-फ्री क्रमांक देण्यात आले होते. एखाद्याने कॉल केल्यानंतर, आरोपी "EYEBEM" सॉफ्टवेअर वापरून त्यांच्या संगणकांवर रिमोट अॅक्सेस मिळवत असतं. त्यानंतर पीडितांना गिफ्ट कार्ड खरेदी करण्यास भाग पाडलं जायचं, ज्याचे पैसे नंतर क्रिप्टोकरन्सीमध्ये रूपांतरित केले जात असत आणि फसवणूक व्हायची.

छाप्यात काय सापडलं?

पोलिसांनी छाप्यात 15 संगणक, 10 लॅपटॉप, 20 मोबाईल आणि इतर उपकरणे जप्त केली आहेत. कॉल सेंटर बनावट असल्याचं सायबर तज्ज्ञांनी सांगितलं आहे. 

कायदेशीर कारवाई आणि ताबा

याप्रकरणी वनराई पोलिस ठाण्यात एफआयआर नोंदवण्यात आला आहे आणि आरोपींवर भारतीय दंड संहिता, माहिती तंत्रज्ञान कायदा आणि दूरसंचार कायदा, २०२३ च्या संबंधित कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अटकेनंततर सर्व 13 आरोपींना न्यायालयात हजर करण्यात आलं. आरोपींना पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. गुन्हे शाखा युनिट 12 सध्या पुढील तपास करत आहे. 

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
GoregaoncrimeUS citizen

इतर बातम्या

Job News : नोकरदार क्षेत्रासाठी मोठी बातमी; आता 20 वर्षांच्...

भारत