English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

नवी मुंबईत मुंबईसारखं समुद्र किनाऱ्यालगत अलिशान घर; फक्त 22 लाखात मिळतोय रेडी-टू-मूव्ह-इन फ्लॅट, अटल सेतूशी थेट कनेक्टिव्हिटी

समुद्र किनाऱ्यालगत घर घेण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्यांसाठी एक गूड न्यूज आहे. नवी मुंबईत मुंबईसारखं समुद्र किनाऱ्यालगत  फक्त 22 लाखात  रेडी-टू-मूव्ह-इन फ्लॅट मिळतोय. 

वनिता कांबळे | Updated: Dec 12, 2025, 11:24 PM IST
नवी मुंबईत मुंबईसारखं समुद्र किनाऱ्यालगत अलिशान घर; फक्त 22 लाखात मिळतोय रेडी-टू-मूव्ह-इन फ्लॅट, अटल सेतूशी थेट कनेक्टिव्हिटी

Navi Mumbai CIDCO Housing Scheme:  समुद्र किनाऱ्यालगत असलेल्या मुंबईतील अलिशान घरांची जगभर चर्चा आहे. घरासमोर अथांग समुद्र अशा ड्रीम होमचे स्वप्न अनेकजण पाहतात. मुंबईत समुद्र किनाऱ्यालगत घरं घेणे मध्यमवर्गीयांसह अनेकांच्या बजेट बाहेर आहे. मात्र, हे स्वप्न पूर्ण होऊ शकते.  नवी मुंबईत मुंबईसारखं समुद्र किनाऱ्यालगत अलिशान घर मिळत आहे. फक्त 22 लाखात रेडी-टू-मूव्ह-इन फ्लॅट मिळतोय. 

Add Zee News as a Preferred Source

मुंबईप्रमाणे नवी मुंबईत समुद्रकिनारी घर घेण्याचे स्वप्न पाहत असाल, तर सिडकोने घर खरेदीदारांसाठी एक उत्तम संधी आणली आहे. भविष्यातील शहर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या नवी मुंबईतील द्रोणागिरी नोडमध्ये, सिडकोने त्यांची नवीन गृहनिर्माण योजना, सिलेक्ट माय होम स्कीम 2025 लाँच केली आहे. या योजनेअंतर्गत, प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य या तत्त्वावर रेडी-टू-मूव्ह-इन ईडब्ल्यूएस आणि एलआयजी फ्लॅट विक्रीसाठी उपलब्ध आहेत. या फ्लॅट्सच्या किमती अंदाजे 22.15 लाखांपासून सुरू होतात.

सिडकोच्या गृहनिर्माण योजनेअंतर्गत, द्रोणागिरीमधील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या (EWS) फ्लॅट्सची किंमत अंदाजे 22.18 लाखांपासून सुरू होते तर कमी उत्पन्न गटाच्या (LIG) फ्लॅट्सची किंमत 30.17 लाखांपासून सुरू होते. द्रोणागिरी येथील EWS फ्लॅट्स सेक्टर 11 (प्लॉट क्रमांक 1) आणि सेक्टर 12 (प्लॉट क्रमांक 63 आणि 6) मध्ये उपलब्ध आहेत. सेक्टर 11 (प्लॉट क्रमांक 1) आणि सेक्टर 12 (प्लॉट क्रमांक 63 आणि 68) मध्ये एलआयजी फ्लॅट्स उपलब्ध आहेत.

योजनेत नोंदणी करण्याची शेवटची तारीख 21 डिसेंबर 2025 आहे. तुम्ही सिडकोच्या वेबसाइट cidcofcfs.cidcoindia.com ला भेट देऊन नोंदणी करू शकता. 28 डिसेंबर 2025 रोजी सकाळी ११ वाजल्यापासून फ्लॅट बुकिंग सुरू होईल.  सिडकोच्या या गृहनिर्माण योजनेत, प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत (PMAY) EWS श्रेणीतील पात्र अर्जदारांना 2.50 लाख रुपयांचे अनुदान मिळत आहे. या योजनेअंतर्गत, EWS श्रेणीतील फ्लॅट्सचे कार्पेट क्षेत्रफळ 25.81 चौरस मीटर आहे. एलआयजी फ्लॅटचे कार्पेट एरिया 29.82 चौरस मीटर आहे. या योजनेअंतर्गत, कोणत्याही लॉटरीची वाट पाहण्याची गरज नाही, तुम्ही तुमच्या आवडीचे घर स्वतः निवडू शकता.

अटल सेतूशी थेट कनेक्टिव्हिटी

द्रोणागिरीमधील फ्लॅट्सच्या स्थानाबद्दल बोलायचे झाले तर, द्रोणागिरी नोड ओएनजीसी आणि जेएनपीटीच्या अगदी जवळ आहे. हा परिसर अटल सेतू, ज्याला मुंबई ट्रान्स-हार्बर लिंक (एमटीएचएल) असेही म्हणतात, द्वारे थेट दक्षिण मुंबईशी जोडलेला आहे, ज्यामुळे कनेक्टिव्हिटी सुपरफास्ट होते. कुशमन अँड वेकफिल्डच्या अलीकडील अहवालानुसार, अटल सेतू, नवी मुंबई मेट्रो आणि येणाऱ्या नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळामुळे या परिसरातील पायाभूत सुविधांचा झपाट्याने विस्तार होत आहे.

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
Mumbainavi mumbaiA ready-to-move-in flat is available for just 22 lakhsNavi Mumbai Real Estateनवी मुंबई

इतर बातम्या

3 महिन्यात फक्त 98 कुणबी प्रमाणपत्र, हैद्राबाद गॅझेटच्या नि...

महाराष्ट्र बातम्या