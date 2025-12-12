नवी मुंबईत मुंबईसारखं समुद्र किनाऱ्यालगत अलिशान घर; फक्त 22 लाखात मिळतोय रेडी-टू-मूव्ह-इन फ्लॅट, अटल सेतूशी थेट कनेक्टिव्हिटी

Navi Mumbai CIDCO Housing Scheme: समुद्र किनाऱ्यालगत असलेल्या मुंबईतील अलिशान घरांची जगभर चर्चा आहे. घरासमोर अथांग समुद्र अशा ड्रीम होमचे स्वप्न अनेकजण पाहतात. मुंबईत समुद्र किनाऱ्यालगत घरं घेणे मध्यमवर्गीयांसह अनेकांच्या बजेट बाहेर आहे. मात्र, हे स्वप्न पूर्ण होऊ शकते. नवी मुंबईत मुंबईसारखं समुद्र किनाऱ्यालगत अलिशान घर मिळत आहे. फक्त 22 लाखात रेडी-टू-मूव्ह-इन फ्लॅट मिळतोय.
मुंबईप्रमाणे नवी मुंबईत समुद्रकिनारी घर घेण्याचे स्वप्न पाहत असाल, तर सिडकोने घर खरेदीदारांसाठी एक उत्तम संधी आणली आहे. भविष्यातील शहर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या नवी मुंबईतील द्रोणागिरी नोडमध्ये, सिडकोने त्यांची नवीन गृहनिर्माण योजना, सिलेक्ट माय होम स्कीम 2025 लाँच केली आहे. या योजनेअंतर्गत, प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य या तत्त्वावर रेडी-टू-मूव्ह-इन ईडब्ल्यूएस आणि एलआयजी फ्लॅट विक्रीसाठी उपलब्ध आहेत. या फ्लॅट्सच्या किमती अंदाजे 22.15 लाखांपासून सुरू होतात.
सिडकोच्या गृहनिर्माण योजनेअंतर्गत, द्रोणागिरीमधील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या (EWS) फ्लॅट्सची किंमत अंदाजे 22.18 लाखांपासून सुरू होते तर कमी उत्पन्न गटाच्या (LIG) फ्लॅट्सची किंमत 30.17 लाखांपासून सुरू होते. द्रोणागिरी येथील EWS फ्लॅट्स सेक्टर 11 (प्लॉट क्रमांक 1) आणि सेक्टर 12 (प्लॉट क्रमांक 63 आणि 6) मध्ये उपलब्ध आहेत. सेक्टर 11 (प्लॉट क्रमांक 1) आणि सेक्टर 12 (प्लॉट क्रमांक 63 आणि 68) मध्ये एलआयजी फ्लॅट्स उपलब्ध आहेत.
योजनेत नोंदणी करण्याची शेवटची तारीख 21 डिसेंबर 2025 आहे. तुम्ही सिडकोच्या वेबसाइट cidcofcfs.cidcoindia.com ला भेट देऊन नोंदणी करू शकता. 28 डिसेंबर 2025 रोजी सकाळी ११ वाजल्यापासून फ्लॅट बुकिंग सुरू होईल. सिडकोच्या या गृहनिर्माण योजनेत, प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत (PMAY) EWS श्रेणीतील पात्र अर्जदारांना 2.50 लाख रुपयांचे अनुदान मिळत आहे. या योजनेअंतर्गत, EWS श्रेणीतील फ्लॅट्सचे कार्पेट क्षेत्रफळ 25.81 चौरस मीटर आहे. एलआयजी फ्लॅटचे कार्पेट एरिया 29.82 चौरस मीटर आहे. या योजनेअंतर्गत, कोणत्याही लॉटरीची वाट पाहण्याची गरज नाही, तुम्ही तुमच्या आवडीचे घर स्वतः निवडू शकता.
द्रोणागिरीमधील फ्लॅट्सच्या स्थानाबद्दल बोलायचे झाले तर, द्रोणागिरी नोड ओएनजीसी आणि जेएनपीटीच्या अगदी जवळ आहे. हा परिसर अटल सेतू, ज्याला मुंबई ट्रान्स-हार्बर लिंक (एमटीएचएल) असेही म्हणतात, द्वारे थेट दक्षिण मुंबईशी जोडलेला आहे, ज्यामुळे कनेक्टिव्हिटी सुपरफास्ट होते. कुशमन अँड वेकफिल्डच्या अलीकडील अहवालानुसार, अटल सेतू, नवी मुंबई मेट्रो आणि येणाऱ्या नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळामुळे या परिसरातील पायाभूत सुविधांचा झपाट्याने विस्तार होत आहे.