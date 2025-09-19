English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'मला साप चावलाय, गाडी थांबव,' व्यावसायिकाने वरळी सी-लिंकवर टॅक्सी थांबवली अन् थेट समुद्रात मारली उडी, कारण हादरवणारं

Bandra Worli Sea Link Suicide: साप चावल्याचा खोटा दावा करत व्यावसायिकाने थेट वांद्रे-वरळी सीलिंकवरून उडी मारुन आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Sep 19, 2025, 03:55 PM IST
Bandra Worli Sea Link Suicide: मुंबईतील वांद्रे-वरळी सी लिंकवरुन उडी मारुन आणखी एकाने आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. व्यवसायिकाने टॅक्सी थांबवून थेट समुद्रात उडी मारली आणि आपलं जीवन संपवलं. अमित शांतीलाल चोप्रा अशी त्यांची ओळख पटली असून, ते 47 वर्षांचे होते. पोलिसांना त्यांच्याकडे कोणतीही सुसाईड नोट सापडलेली नाही. त्यांचा इमिटेशनज्वेलरीचा व्यवसाय असल्याची माहिती मिळाली आहे. व्यावसायिक कारणामुळे त्यांनी आत्महत्या केल्याचा संशय आहे. 

साप चावल्याची आरडाओरड

अमित शांतीलाल चोप्रा मूळचे राजस्थानचे आहेत. ते मुंबईतील अंधेरीमध्ये पत्नी आणि मुलांसोबत राहत होते. त्यांचा मुंबईत इमिटेशन ज्वेलरीचा व्यवसाय होता. मंगळवारी मध्यरात्री त्यांनी टॅक्सी पकडली. वांद्रे मार्गे सी-लिंकवर आल्यानंतर त्यांनी अचानक साप चावल्याची आरडाओरड सुरु केली. साप चावल्याचं ऐकल्यानंतर टॅक्सीचालकही घाबरला. त्याने सी-लिंकवर बाजूला टॅक्सी घातली. पण टॅक्सी थांबताच अमित चोप्रा यांनी दरवाजा उघडला आणि टॅक्सी चालकाला काही कळण्याच्या आत समुद्रात उडी मारली. 

अंधार असल्याने बचावकार्यात अडथळा

घाबरलेल्या टॅक्सी चालकाने सी-लिंकवरील कर्मचारी आणि पोलिसांना तात्काळ या घटनेची माहिती दिली. त्यानंतर पोलिसांनी अमित चोप्रा बेपत्ता झाल्याची तक्रार दाखल करुन घेत शोध सुरु केला. पण मध्यरात्र असल्याने खूप अंधार होता, ज्यामळे बचावकार्यात अडथळे निर्माण होत होते. 

मच्छिमारांना आढळला मृतदेह

अखेर बुधवारी सकाळी दोन मच्छिमारांना मृतदेह समुद्रात पाण्यावर तरंगताना दिसला. त्यांनी किनाऱ्यावर पोहोचल्यानंतर पोलिसांना याबाबत माहिती दिली. सांताक्रूझ पोलिसांनी मच्छीमार व अग्निशमन दलाच्या मदतीने मृतदेह ताब्यात घेतला. मृतदेह रुग्णालयात नेला असता, मृत्यू होऊन बराच वेळ झाल्याचं सांगण्यात आलं. 

सांताक्रूझ पोलिसांनी इतर सर्व पोलीस स्टेशन्सचा मृतदेह सापडल्याची माहिती दिली, जेणेकरुन ओळख पटवता येईल. यावेळी वांद्रे पोलिसांना सी-लिंकवरुन उडी मारणारी व्यक्ती हाच असावा असा संशय आला. वांद्रे पोलिसांना रुग्णालयात जाऊन पाहणी केली असता तो मृतदेह अमित चोप्रा यांचाच असल्याचं सिद्ध झालं. 

यानंतर अमित चोप्रा यांच्या कुटुंबीयांना याची माहिती देण्यात आली. यामुळे त्यांच्या कुटुंबीयांवर दु:खाचा डोंगर कोसळला आहे. पोलिसांना कोणतीही सुसाईड नोट सापडलेली नाही. त्यामुळे आत्महत्येचं कारण स्पष्ट झालेलं नाही. पोलीस याप्रकरणी अधिक तपास करत आहेत. 

FAQ

1) आत्महत्येची कारणे कोणती?
आत्महत्येची मुख्य कारणे समाविष्ट आहेत:  मानसिक आरोग्य समस्या: नैराश्य, चिंता विकार, द्विध्रुवी विकार किंवा शिजोफ्रेनिया.  
सामाजिक-आर्थिक ताण: बेरोजगारी, कर्ज, कौटुंबिक कलह, वैवाहिक समस्या किंवा शैक्षणिक दबाव.  
पदार्थ दुरुपयोग: मद्य किंवा ड्रग्सचे व्यसन.  
इतर: शारीरिक आजार, लैंगिक शोषण किंवा सामाजिक अलगाव. भारतात, २०२२ मध्ये कुटुंब समस्या आणि आजार हे प्रमुख कारणे होती, ज्यात विद्यार्थ्यांमध्ये परीक्षा दबाव आणि शेतकऱ्यांमध्ये कर्ज हे प्रमुख होते.

2) आत्महत्येची लक्षणे कोणती ओळखता येतील?
आत्महत्या करू इच्छिणाऱ्या व्यक्ती दाखवतात अशी लक्षणे:  मृत्यू किंवा आत्महत्येच्या कल्पना व्यक्त करणे (उदा. "मी जगू इच्छित नाही").  
नैराश्य, आशाहीनता किंवा दोषी भावना.  
सामाजिक अलगाव किंवा कुटुंब-मित्रांपासून दूर राहणे.  
धोकादायक वर्तन, जसे की इच्छापत्र लिहिणे किंवा हत्यार/विष विकत घेणे.  
अचानक शांत होणे किंवा वर्तनातील बदल. ही लक्षणे गंभीर असल्यास ताबडतोब मदत घ्या.

3) भारत आणि महाराष्ट्रातील आत्महत्या आकडेवारी काय?  
भारत: २०२२ मध्ये १७१,००० आत्महत्या (प्रति लाख १२.४), जे २०२१ पेक्षा ४.२% जास्त. विद्यार्थी आत्महत्या १३,००० पेक्षा जास्त, जे शेतकरी आत्महत्यांपेक्षा जास्त. महाराष्ट्रात सर्वाधिक (१०,०००+) आत्महत्या.  
महाराष्ट्र: २०२४ मध्ये २,६३५ शेतकरी आत्महत्या. २०२५ मध्ये पहिल्या ३ महिन्यांत ७६७ शेतकरी आत्महत्या, तर जानेवारी-ऑगस्टमध्ये विदर्भ-मराठवाड्यात १,१८३ आत्महत्या. मराठवाड्यात ३२% वाढ.

