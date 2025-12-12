व्हिडीओ कॉलवर महिला कपडे काढू लागली...; मुंबईतील उद्योजकाला धक्कादायक अनुभव

सध्याच्या सोशल मीडियाच्या जमान्यात लाईक्स आणि फॉलोअर्सच्या आधारे एखाद्याची पत ठरवली जाते. दुसरीकडे आपले फॉलोअर्स, मित्र जास्त असावेत यासाठी अनेकदा अनोळखी लोकांकडून फ्रेंड रिक्वेस्ट स्विकारली जाते. पण त्याचा काय परिमाण होऊ शकतो याचा विचार केला जात नाही. नेमकं असंच काहीसं मुंबईच्या एका उद्योजकासोबत घडलं आहे. फक्त एका व्हॉट्सअप व्हिडीओ कॉलमुळे 50 वर्षीय उद्योजकाला प्रचंड मोठं नुकसान सहन करावं लागलं आहे. उद्योजकाने याप्रकरणी पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे.
गोरेगाव येथील 50 वर्षीय उद्योजकाने फेसबुकवर एका अनोळखी महिलेशी मैत्री केली होती. 25 नोव्हेंबरला त्याला रिक्वेस्ट आली होती. तिच्या प्रोफाइलमध्ये बँक कर्मचारी असल्याचा उल्लेख होता. हा उद्योजक केमिकल उत्पादक आहे.
दुसऱ्या दिवशी महिलेने आपली ओळख सांगत संभाषणाला सुरुवात केली. यावेळी दोघांनी एकमेंकाना आपला मोबाईल नंबर दिला. 28 नोव्हेंबरला रात्री 10 च्या सुमारास महिलेने आपले फोटो पाठवले. उद्योजक व्यग्र असल्याने त्याचं लक्ष गेलं नाही. नंतर त्याला अनेक मेसेज आणि व्हिडीओ कॉल आल्याचं दिसलं. यानंतर त्याने एक व्हिडीओ कॉल स्विकारला. व्हिडीओ कॉलमध्ये महिला आपले कपडे काढू लागल्याने त्याला धक्काच बसला. यामुळे घाबरलेल्या उद्योजकाने तात्काळ कॉल कट केला. पण व्हिडीओ कॉल स्विकारुन त्याने मोठी चूक केली होती, कारण हाच त्यांचा मोडस ऑपरेंडीचा भाग होता. महिलेने त्याला ब्लॅकमेल करण्यास सुरुवात केली. त्याचे अश्लील व्हिडीओ व्हायरल करण्याची धमकी देत 1.20 लाख रुपये उकळले.
काही दिवसांनी महिलेने त्याला एक व्हिडीओ पाठवला. तिने दोघांच्या कॉलचं स्क्रीन रेकॉर्डिंग केलं होतं. ही क्लिप पाठवून तिने धमकावण्यास सुरुवात केली. जर मला 50 हजार रुपये दिले नाही तर हा व्हिडीओ पत्नी आणि नातेवाईकांना पाठवेन अशी धमकी तिने दिली.यानंतर वेगवेगळ्या नंबरवरुन फोन करुन ब्लॅकमेल करणं सुरु झालं.
एका महिलेने आपण दिल्लीतील पोलीस अधिकारी आहोत अशी बतावणी करत पैशांची मागणी केली. हे उघड झालं तर आपला अपमान होईल अशी लाज वाटत असल्याने उद्योजकाने पैसे पाठवले. पण पुढच्या काही आठवड्यांमध्ये त्याच्याकडून 1.20 लाख उकळण्यात आले. अखेर उद्योजकाने पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी महिला आणि तिच्या सहकाऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.