English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

व्हिडीओ कॉलवर महिला कपडे काढू लागली...; मुंबईतील उद्योजकाला धक्कादायक अनुभव

मुंबईतील गोरेगावमध्ये एका उद्योजकाला धक्कादायक अनुभव आला आहे. एका व्हॉट्सअप कॉलमुळे त्याच्या पायाखालची जमीनच सरकली आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Dec 12, 2025, 01:22 PM IST
व्हिडीओ कॉलवर महिला कपडे काढू लागली...; मुंबईतील उद्योजकाला धक्कादायक अनुभव
(प्रातिनिधिक फोटो)

सध्याच्या सोशल मीडियाच्या जमान्यात लाईक्स आणि फॉलोअर्सच्या आधारे एखाद्याची पत ठरवली जाते. दुसरीकडे आपले फॉलोअर्स, मित्र जास्त असावेत यासाठी अनेकदा अनोळखी लोकांकडून फ्रेंड रिक्वेस्ट स्विकारली जाते. पण त्याचा काय परिमाण होऊ शकतो याचा विचार केला जात नाही. नेमकं असंच काहीसं मुंबईच्या एका उद्योजकासोबत घडलं आहे. फक्त एका व्हॉट्सअप व्हिडीओ कॉलमुळे 50 वर्षीय उद्योजकाला प्रचंड मोठं नुकसान सहन करावं लागलं आहे. उद्योजकाने याप्रकरणी पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

नेमकं काय घडलं?

गोरेगाव येथील 50 वर्षीय उद्योजकाने फेसबुकवर एका अनोळखी महिलेशी मैत्री केली होती. 25 नोव्हेंबरला त्याला रिक्वेस्ट आली होती. तिच्या प्रोफाइलमध्ये बँक कर्मचारी असल्याचा उल्लेख होता. हा उद्योजक केमिकल उत्पादक आहे. 

दुसऱ्या दिवशी महिलेने आपली ओळख सांगत संभाषणाला सुरुवात केली. यावेळी दोघांनी एकमेंकाना आपला मोबाईल नंबर दिला. 28 नोव्हेंबरला रात्री 10 च्या सुमारास महिलेने आपले फोटो पाठवले. उद्योजक व्यग्र असल्याने त्याचं लक्ष गेलं नाही. नंतर त्याला अनेक मेसेज आणि व्हिडीओ कॉल आल्याचं दिसलं. यानंतर त्याने एक व्हिडीओ कॉल स्विकारला. व्हिडीओ कॉलमध्ये महिला आपले कपडे काढू लागल्याने त्याला धक्काच बसला. यामुळे घाबरलेल्या उद्योजकाने तात्काळ कॉल कट केला. पण व्हिडीओ कॉल स्विकारुन त्याने मोठी चूक केली होती, कारण हाच त्यांचा मोडस ऑपरेंडीचा भाग होता. महिलेने त्याला ब्लॅकमेल करण्यास सुरुवात केली. त्याचे अश्लील व्हिडीओ व्हायरल करण्याची धमकी देत 1.20 लाख रुपये उकळले. 

काही दिवसांनी महिलेने त्याला एक व्हिडीओ पाठवला. तिने दोघांच्या कॉलचं स्क्रीन रेकॉर्डिंग केलं होतं. ही क्लिप पाठवून तिने धमकावण्यास सुरुवात केली. जर मला 50 हजार रुपये दिले नाही तर हा व्हिडीओ पत्नी आणि नातेवाईकांना पाठवेन अशी धमकी तिने दिली.यानंतर वेगवेगळ्या नंबरवरुन फोन करुन ब्लॅकमेल करणं सुरु झालं.
 
एका महिलेने आपण दिल्लीतील पोलीस अधिकारी आहोत अशी बतावणी करत पैशांची मागणी केली. हे उघड झालं तर आपला अपमान होईल अशी लाज वाटत असल्याने उद्योजकाने पैसे पाठवले. पण पुढच्या काही आठवड्यांमध्ये त्याच्याकडून 1.20 लाख उकळण्यात आले. अखेर उद्योजकाने पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी महिला आणि तिच्या सहकाऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. 

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
facebooksextortion scamMumbai

इतर बातम्या

Mulank 2 Numerology 2026 : 2, 11, 20 किंवा 29 तारखेला जन्मल...

भविष्य