Marathi News
'त्या' 3 शब्दांमुळे गेला कल्याणच्या अर्णवचा जीव! CSMT लोकलमध्ये नेमकं घडलं काय? फोनमध्ये पुरावे?

What Happened To Arnav Khaire Full Timeline: अर्णव या 19 वर्षीय तरुणाने स्वत:ला संपवण्याआधी लोकल ट्रेनमध्ये नक्की काय घडलं जाणून घ्या सविस्तर वृत्त...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Nov 25, 2025, 02:04 PM IST
'त्या' 3 शब्दांमुळे गेला कल्याणच्या अर्णवचा जीव! CSMT लोकलमध्ये नेमकं घडलं काय? फोनमध्ये पुरावे?
समोर आला सारा घटनाक्रम

What Happened To Arnav Khaire Full Timeline: लोकल प्रवासात मराठी बोलला नाही म्हणून एका टोळक्याने बेदम मारहाण केल्याने मानसिक तणावाखाली आलेल्या कल्याणमधील रहिवासी अर्णव खैरे (19) या महाविद्यालयीन विद्यार्थ्याने गेल्या आठवड्यात राहत्या घरी गळफास घेऊन आत्महत्या केली. या प्रकरणात अर्णवचा मृत्यू नेमका कोणत्या कारणाने झाला याचा अधिकचा तपास करण्यासाठी अर्णवचा मोबाईल फॉरेन्सिक्स लॅबमध्ये पाठविण्याचा निर्णय वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी घेतला आहे. तसेच, अंबरनाथ सीएसएमटी लोकलमध्ये अर्णव खैरेला ज्या चार ते पाच प्रवाशांच्या टोळक्याने मराठी बोलता येत नाही म्हणून बेदम मारहाण केली. त्या प्रवाशांची ओळख पटविण्याचे काम कोळसेवाडी पोलिसांनी सुरू केले आहे. कोळसेवाडी पोलीस, रल्वे पोलीस, रेल्वे सुरक्षा जवान यांच्या संयुक्त कार्यवाहीतून हा तपास केला जात आहेत.

पोलिसांनी सुरु केली शोध मोहीम...

अर्णवला मारहाण करणाऱ्या प्रवाशांची ओळख पटविण्यासाठी पोलिसांनी अंबरनाथ ते ठाणे आणि पुढील रेल्वे स्थानकांवरील सीसीटीव्ही चित्रणाच्या माध्यमातून तपास सुरू केला आहे. अर्णव ज्या लोकल डब्यातून प्रवास करत होता, त्या डब्यातील प्रत्येक प्रवाशाची ओळख पटविण्यासाठी पोलिसांनी काम सुरू केले आहे. या सर्व प्रवाशांच्या एकत्रित चौकशीतून त्यामधून मारहाण करणारे टोळके शोधले जाणार आहे. अर्णव हा मुलुंडमधील केळकर महाविद्यालयाचा विद्यार्थी होता. 

ट्रेनमध्ये घडलं काय?

"त्याचा पास संपला होता म्हणून त्याने तिकीट काढलं आणि तो जनरल डब्यातून प्रवास करत होता. त्याने कल्याणवरुन अंबरनाथ सीएसएमटी ट्रेन पडली होती," असं अर्णवचे वडील जितेंद्र यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितलं. "प्रवासादरम्यान अर्णवला मागील एका व्यक्तीला धक्का लागल्यानंतर त्याने समोरच्या व्यक्तीला, "थोडा आगे बढो," असं म्हटलं. अर्णव हिंदीत बोलल्याने त्याला मारहाण करण्यात आली," असं त्याच्या वडिलांनी सांगितलं.

वडीलांना फोन केला अन्...

मराठी बोलत नाही म्हणून अर्णवला मारहाण केली. तर इतरांनाही अर्णवला तुला तुझी स्वत:ची भाषा बोलायला लाज वाटते का? असं विचारुन डिवचल्याचा दावा जितेंद्र यांनी केला आहे. त्याने या वादानंतर ठाण्याला उतरुन दुसरी ट्रेन पकडली. कॉलेजमध्ये प्रॅक्टीकलची परीक्षा दिल्यानंतर त्याने वडिलांना फोन करुन मला बरं वाटत नसल्याने घरी जातोय असं सांगितलं. थोड्यावेळाने पुन्हा त्याला फोन आला आणि त्याने मला सर्व घटनाक्रम सांगितला तेव्हा मी त्याला शांत करण्याचा प्रयत्न केला. आपण हवं तर पोलिसांमध्ये तक्रार करु असंही त्याला सांगितल्याचं वडील म्हणाले. ते घरी पोहोचले तोपर्यंत अर्णवने राहत्या घरात गळफास घेऊन आत्महत्या केलेली.

फोनमधून मिळणार पुरावा?

अर्णवच्या मोबाईलमधील गुप्त कोडींग मिळवणे आणि त्या माध्यमातून मोबाईलमधील अर्णवचे वडील आणि अन्य कोणाशी झालेले संभाषण, इतर तांत्रिक माहिती तपास यंत्रणा तपासासाठी ताब्यात घेणार आहेत. कोळसवाडी पोलीस, लोहमार्ग पोलीस आणि रेल्वे सुरक्षा बलचे जवान यांची दोन पथके तपास करत आहेत.

