आता मुंबईच्या पोटातून होणार प्रवास; मुंबईत उभारणार तिसरी वाहतूक व्यवस्था, महत्त्वाचे प्रकल्प थेट जोडणार

Mumbai Tunnel Project: मुंबईतील वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी प्रशासनाकडून विविध उपाययोजना आखण्यात येत आहे. वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए)ने एक नवा प्रकल्प आणला आहे. मुंबईतील वाहतुकीचा ताण कमी करण्यासाठी तिसरा पर्याय आणला आहे. तिसरी वाहतूक व्यवस्था उभारण्यासाठी एमएमआरडीएने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे.
एमएमआरडीएकडून इंटिग्रेडेट भुयारी रस्ता रोड नेटवर्कसाठी सविस्तर प्रकल्प अहवालासाठी डीपीआर प्रक्रिया सुरू झाली आहे. वाहतुकीच्या मागणीनुसार आणि भविष्यातील वाढीच्या गरजेनुसार टप्प्याटप्प्याने प्रकल्प राबवला जाणार आहे. मुंबई कोस्टल रोड, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) येथील हाय-स्पीड रेल्वे (बुलेट ट्रेन) स्थानक आणि छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ (T2) यांना जोडणारा भूमिगत कॉरिडॉर उभारण्यात येणार आहे. यामुळे पश्चिम द्रुतगती महामार्ग (WEH) आणि एस. व्ही. रोड वरील वाहतूक कोंडी मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे. प्रकल्प सुरू झाल्यानंतर भूमिगत मार्गामुळे वाहतुकीवरील ताण कमी होईल, अवजड वाहने भुयारी रस्तेमार्गे वळवली जातील आणि शहरात वाहतूक कोंडी कमी होईल.
सुमारे ७० किलोमीटर लांबीचा हा प्रकल्प तीन टप्प्यांत राबवला जाणार आहे. या माध्यमातून रस्ते आणि मेट्रो यांना पूरक असे एकत्रित वाहतूक नेटवर्क तयार होईल, ज्यामुळे प्रवासाचा कालावधी कमी होईल, प्रदूषणात घट होईल आणि कार्यक्षमतेत वाढ होईल. मुंबईतील दाटीचे बांधकाम व मर्यादित जागा लक्षात घेता, भूमिगत मार्ग ही वाहतुकीची क्षमता वाढवण्यासाठी सर्वाधिक शाश्वत आणि व्यवहार्य पर्याय ठरणार आहे. प्रकल्पाची अंमलबजावणी वाहतुकीच्या आवश्यकतांनुसार व भविष्यातील मागणी लक्षात घेऊनच टप्प्याटप्प्याने केली जाईल.
• पहिला टप्पा: वरळी सी लिंक – बीकेसी – विमानतळ लूप (सुमारे 16 किमी)
मुंबई कोस्टल रोडला बीकेसी आणि विमानतळाशी जोडणारा मार्ग, तसेच मुंबई–अहमदाबाद हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉरशी एकत्रित होणारा भाग. या टप्प्यात पश्चिम द्रुतगती महामार्ग व एस.व्ही. रोडवरील कोंडी कमी करण्यावर भर असेल.
• दुसरा टप्पा: पूर्व–पश्चिम जोडणी (सुमारे 10 किमी)
पूर्व द्रुतगती मार्ग आणि पश्चिम द्रुतगती मार्ग यांना जोडून क्रॉस-शहर प्रवासाचा कालावधी मोठ्या प्रमाणात कमी करणे.
•तिसरा टप्पा: उत्तर–दक्षिण जोडणी (सुमारे 44 किमी)
संपूर्ण मुंबईभर अखंड भूमिगत मार्ग तयार करून प्रवासी आणि मालवाहतुकीसाठी नवी जोडणी उभारणे.
