मोहित कंबोज यांच्या लेकीचा बर्थडे, पार्टीसाठी आदित्य ठाकरे अन् राज ठाकरेंची हजेरी, वाद कायमचे मिटले?

Aaditya Thackeray: ठाकरेंची शिवसेना आणि भाजप हे एकमेकांचे कट्टर विरोधक आहेत. महाविकास आघाडीचे सरकार असताना भाजप नेते मोहित कंबोज जास्त आक्रमक दिसायचे. त्यांनी मविआच्या नेत्यांवर अनेक गंभीर आरोप केले. त्यामुळे हे कायमचे कट्टर वैरी झाले, असे चित्र निर्माण झाले होते. पण राजकारणात कोणी कोणाचा कायमचा मित्र किंवा वैरी नसतो, याची प्रचिती आज महाराष्ट्राला आली असेल. कारण भाजप नेते मोहित कंबोज यांच्या मुलीच्या वाढदिवसाच्या मेजवानीत शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते आदित्य ठाकरे यांनी हजेरी लावली.
मुंबईत भाजप नेते मोहित कंबोज यांच्या लाडक्या मुली मिश्काचा वाढदिवस शनिवारी मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला. या कार्यक्रमाला राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह अनेक मोठे राजकीय नेते आणि बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध व्यक्ती उपस्थित होत्या. शिवसेनेचे युवा नेते आदित्य ठाकरे यांनीही या मेजवानीत हजर राहून सर्वांना आश्चर्याचा धक्का दिला. त्यांचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने पसरला आणि लोक चर्चा करू लागले.
वाढदिवसाच्या कार्यक्रमात फक्त आदित्य ठाकरेंची उपस्थिती पाहून लोकं आश्चर्यचकीत झाले. यानंतर राज ठाकरे यांनीही उपस्थिती लावली. यामुळे संपूर्ण सोहळा अधिक लक्षवेधी झाला. मुख्यमंत्री फडणवीस यांसह इतर बड्या नेत्यांनी मुलीला शुभेच्छा दिल्या. कार्यक्रमात आनंदाचे वातावरण होते आणि सर्वजण एकत्र मजेत सहभागी झालेले दिसले. या भेटीगाठीमुळे राजकीय वर्तुळात नवीन चर्चा रंगू लागल्या आहेत.
काही वर्षांपूर्वी महाविकास आघाडीच्या काळात मोहित कंबोज आणि ठाकरे कुटुंबीयांमध्ये तीव्र राजकीय संघर्ष होता. शिवसेना पक्षात फूट पडताना कंबोज यांची भूमिका महत्त्वाची होती, असे ठाकरेंकडून आरोप करण्यात आले होते. कंबोज यांनी गुवाहाटीत शिंदे गटाच्या आमदारांसोबत दिसून येत ठाकरेंवर टीका केली होती. यामुळे दोन्ही बाजूंनी जोरदार आरोप-प्रत्यारोप झाले होते.
मोहित कंबोज यांनी उद्धव ठाकरे यांच्या चिरंजीव तेजस ठाकरे यांचा एक व्हिडिओ शेअर करून टीका केली होती. त्यानंतर ठाकरे गटाकडून कंबोज यांना लक्ष्य करण्यात आले. या सगळ्या घटनांमुळे दोघांमध्ये वैरभावना निर्माण झाली होती. गेल्या काही वर्षांत हे मतभेद उघडपणे दिसत होते आणि राजकारणात याची चर्चा नेहमीच होत असे.
इतिहास लिखने के लिए कलम नही, हौसलो की जरूरत होती है ! pic.twitter.com/1UWCwWCFA7
— Mohit Kamboj Bharatiya (@mohitkamboj_) March 29, 2026
आता आदित्य ठाकरेंच्या उपस्थितीमुळे सर्वांना प्रश्न पडलाय. ठाकरे-कंबोज यांच्यातील जुना वैर संपला का? असा प्रश्न सोशल मीडियावर विचारला जातोय. या पार्टीचे व्हिडीओ वेगाने पसरले असून लोकांना आश्चर्य वाटतय. राजकारणात अशा भेटीगाठी नवीन संबंध दाखवतात. मात्र याला अद्याप कुठून दुजोरा मिळालेला नाही. तरीही ही घटना मुंबईतील राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात गरमागरम चर्चेचा विषय बनली आहे.