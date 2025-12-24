'हे कोण आम्हाला हिंदुत्व शिकवणार'? आदित्य ठाकरेंनी भाजपा विरोधी यादीच वाचून दाखवली

झी 24 तासचे संपादक कमलेश सुतार यांनी "टू द पॉईंट' या मुलाखतीत आमदार आदित्य ठाकरे यांची मुलाखत घेतली. या मुलाखतीत आदित्य ठाकरे यांनी भाजपवर घणाघात केला आहे. भाजपने कायमच हिंदुत्वाचा मुद्दा घेऊन राजकारण केलं आहे. पण त्यांनी आम्हाला हिंदुत्व शिकवू नये, असं आदित्य ठाकरे यांनी सांगितलं आहे.
आमदार आदित्य ठाकरे यांनी 'टू द पॉईंट' च्या मुलाखतीत अगदी मराठीच्या मुद्यांपासून ते अगदी हिंदुत्वाबाबत सगळ्याच मुद्यांवर आपली स्पष्ट भूमिका मांडली. या मुलाखतीत आदित्य ठाकरे यांनी राज उद्धव ठाकरे यांच्या युतीवर देखील भाष्य केलं आहे. ही युती पाहून भाजप थरथरायला लागली असं म्हणत भाजपवर टीका केली आहे.
भाजप कायमच शिवसेनेवर उद्धव ठाकरे यांच्यावर टीका करत असे म्हणाले की, M फॅक्टरमध्ये महाराष्ट्राचा आहे. महाराष्ट्रात जे नागरीक आहेत. मग त्यामध्ये मुस्लिम वर्ग देखील असेल. त्यामुळे आमच्यासाठी M हा महाराष्ट्राचा असून मतदारांचा देखील आहे.
भाजपवर टीका करत आदित्य ठाकरे म्हणाले की, हिंदू मुस्लिम, भाषेचं राजकारण केलं आहे. एवढंच नव्हे तर डिवाईड ऍण्ड रुल हे ब्रिटीशांपेक्षा भाजपने जास्त वापरलं आहे, असं आदित्य ठाकरे म्हणाले आहेत. देशातील मुसलमानांवर राग आहे असं म्हणत आज भापचे राजकीय मंडळी बांगलादेशला टेस्ट सिरिज, IPL ला पाठिंबा देत आहे. तसेच शेख व्यक्तींना भाजपचे मंत्री मिठी मारत असल्याचा आरोप केला आहे.
भाजपचे धोरण हे जात, भाषा आणि धर्माच्या नावावर समाजात फूट पाडून 'फोडा आणि राज्य करा' असे असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. तसेच आदित्य ठाकरे यांनी स्पष्ट केले की, शिवसेनेचे (UBT) हिंदुत्व हे 'हृदयात राम आणि हाताला काम' देणारे आहे. त्यांच्या मते, भाजपचे हिंदुत्व केवळ निवडणुकांपुरते मर्यादित असून ते धर्माचे ध्रुवीकरण करते.
त्यांनी भाजपच्या हिंदुत्वावर टीका करताना त्याला 'पोकळ' म्हटले आहे. केवळ मतांच्या राजकारणासाठी भाजप हिंदुत्वाचा वापर करते, असा आरोप त्यांनी केला आहे. भाजपचे धोरण हे जात, भाषा आणि धर्माच्या नावावर समाजात फूट पाडून 'फोडा आणि राज्य करा' असे असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
भाजप सरकार एका बाजूला हिंदुत्वाच्या गप्पा मारते आणि दुसऱ्या बाजूला पाकिस्तानच्या खेळाडूंना भारतात खेळण्यासाठी परवानगी देते, यावरून त्यांनी भाजपच्या 'दुटप्पी' भूमिकेवर टीका केली. आदित्य छाकरे यांनी भाजपवर टीका करताना म्हटले की, भाजपसाठी 'वंदे मातरम्' हा केवळ एका दिवसाचा विषय असतो, तर शिवसेनेसाठी ते राष्ट्रीय अस्मितेचे प्रतीक आहे.
भाजप सत्तेसाठी आणि राजकीय पक्षांना फोडण्यासाठी केंद्रीय संस्थांचा आणि दडपशाहीचा वापर करत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. जिथे जिथे भाजपची सत्ता आली आहे, तिथे शहरांच्या प्रगतीचा उलटा प्रवास सुरू झाला असून विकास रखडला असल्याची टीका त्यांनी पुणे आणि मुंबईच्या संदर्भात केली.