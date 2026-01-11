English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • यात कुठे फडणवीस दिसतायत का? शिवाजी पार्कची सभा आदित्य ठाकरेंनी गाजवली; कोस्टल रोडचा इतिहासच सांगितला

'यात कुठे फडणवीस दिसतायत का?' शिवाजी पार्कची सभा आदित्य ठाकरेंनी गाजवली; कोस्टल रोडचा इतिहासच सांगितला

Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी भाजप सरकारवर निशाणा साधला.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Jan 11, 2026, 08:11 PM IST
आदित्य ठाकरे

Aaditya Thackeray: ही निवडणूक गटर-मीटर-वॉटरवर आहे. आपल्या होर्डींगवर आपण करुन दिलेल्या कामांवर आहे. शब्द ठाकरेंचा अंतर्गत आपण काय करणार आहोत, यावर बोलत आहोत. भाजपच्या होर्डींगवर 2 चेहरे आहेत. त्यांचं या मुंबईला काय योगदान? गिफ्ट सिटी गुजरातला कोणी नेली?, बेस्टच्या खासगीकरणाचं काम कोणी केलं? हे त्यांचं काम आहे. 15 तारखेला निर्णय तुम्ही घ्यायचाय. शिवसेना एकच आहे. बाकीच्या टोळ्या आहेत, असे आदित्य ठाकरे म्हणाले. 

राज ठाकरेंनी नाशिकचा विकास केलाय. दोन बंधू एकत्र येत आहेत. बांगलादेशांना बाहेर काढण्याचं काम राज्य, केंद्र सरकारचं आहे. ही निवडणूक मुंबई पालिकेची आहे. गेल्या 25 वर्षात 600 कोटींची तूट भरुन काढली. 92 हजार कोटींच्या ठेवी ठेवल्या. या ठेवींचा प्रत्येक अर्थसंकप्लापत उल्लेख केला. जात-पात न पाळता या मुंबईकरांसाठी ठेवला. 

जिओ टेक्निकल सर्वेचं काम आहे. यात कुठे फडणवीस दिसतयात का? आम्ही बोटीतून गेलो. हे काम आम्ही करुन दाखवलं. यानंतर भूमीपूजनाचा फोटो त्यांनी दाखवला. यात कुठे फडणवीस दिसतायत का? दिसले तर मी त्यांना 3 हजार रुपये देतो. या कामावर भाजपने बहिष्कार टाकला होता. टनल बोरींगच्या कामाचे फोटो त्यांनी दाखवले. टनल बोरींग मशिनचा फोटो त्यांनी दाखवला. ज्याला ठाकरेंनी मावळा हे नाव दिलं होतं. 

लाडक्या बहिणींना आधी 2100 रुपये द्या. प्राथमिक आरोग्य केंद्र हे पहिलं काम असतं. आपले हॉस्पीटल, 4 मेडिकल बनवणारे पहिली पालिका आहे. 1235 शाळा, 8 माध्यमांतून सव्वा तीन लाख विद्यार्थ्यांना शिक्षण देतोय. दप्तराचं ओझं कमी केलं. 

20 वर्षांनंतर शिवाजी पार्कवर ठाकरे बंधू

शिवसेना UBT आणि मनसे उमेदवारांसाठी ठाकरे बंधूंची संयुक्त प्रचारसभा शिवाजी पार्कात पार पडतेय. शिवाजी पार्कवर उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरेंची तोफ धडाडली. तब्बल 20 वर्षांनंतर शिवाजी पार्कवर ठाकरे बंधूंची संयुक्त सभा झाली. मराठी अस्मिता आणि मराठीची एकजूट या सभेच्या निमित्ताने दिसले. शिवाजी पार्कच्या सभेत पुन्हा एकदा लाव रे तो व्हिडिओ पाहायला मिळाले. या सभेत शिंदे, भाजपचे व्हिडिओ दाखवण्यात आले. लाव रे तो व्हिडिओसाठी शिवाजी पार्कात स्क्रीन लावण्यात आल्या होत्या. उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांच्याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले होते. 

227 उमेदवारांना बसण्याची व्यवस्था

ठाकरे बंधूंच्या शिवतीर्थवरील मुख्य स्टेजवर सर्व 227 उमेदवारांना बसण्याची व्यवस्था करण्यात आली होती. तिन्ही पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांसह 227 उमेदवारांनाही स्टेजवर बसण्याची व्यवस्था करण्यात आल्याने मोठे स्टेज बांधण्यात आले आहे. स्टेजवर बाळासाहेब ठाकरेंनी उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांच्या खांद्यावर हात टाकलेला फोटो लावण्यात आला आहे.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

