Marathi News
'वरळीच्या मतदार यादीत सर्वात मोठा घोटाळा', आदित्य ठाकरेंनी दाखवली संपूर्ण मतदार यादी; '19333 बोगस मतदार आणि...'

Aaditya Thackeray On Election Commission:  मतदार याद्यांतील मोठा घोटाळा उघड करत 'बोगस सरकारचे बोगस मतदार' असा घणाघात केला. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Oct 27, 2025, 07:28 PM IST
'वरळीच्या मतदार यादीत सर्वात मोठा घोटाळा', आदित्य ठाकरेंनी दाखवली संपूर्ण मतदार यादी; '19333 बोगस मतदार आणि...'
आदित्य ठाकरे

Aaditya Thackeray On Election Commission: ’बोगस सरकारचे बोगस मतदार’या मथळ्याखाली आदित्य ठाकरे यांचे मतदार याद्यांमधील घोळाबाबत सादरीकरण पार पडले. ठाकरेंच्या शिवसेना निर्धार मेळाव्यात  आदित्य ठाकरेंनी सादरीकरण केले.वरळी मतदार संघात देखील बोगस मतदान झाल्याची माहिती आदित्य ठाकरेंनी यावेळी दिली. दिल्लीत राहुल गांधी यांनी ज्या प्रकारे सादरीकरण केलं,अगदी तशाच प्रकारे मुंबईतील मतदार यादीतील घोळाचा सादरीकरण आदित्य ठाकरेंनी केले. मुंबईच्या मतदार याद्यातील घोटाळा सादरीकरणाच्या माध्यमातून आदित्य ठाकरे उघड केला. मुंबईत शिवसेनेने आदित्य ठाकरे यांच्या पुढाकाराने मतदार याद्यांची स्वतंत्रपणे छाननी केली असून त्यात प्रचंड घोळ असून तो कशा पद्धतीने करण्यात आला? आणि आगामी महापालिका निवडणुकीत बोगस मतदान होऊ नये यासाठी काय खबरदारी घ्यायची आहे याचा मार्गदर्शन आदित्य ठाकरेंनी केले. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.

शिवसेना (उबाठा) च्या निर्धार मेळाव्यात युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी मतदार याद्यांतील मोठा घोटाळा उघड करत 'बोगस सरकारचे बोगस मतदार' असा घणाघात केला. वरळी येथील एनएससीआय डोममध्ये सोमवारी (२७ ऑक्टोबर २०२५) झालेल्या या मेळाव्यात ठाकरे यांनी सादरीकरण करत मुंबई महापालिका निवडणुकीपूर्वी वोटचोरी रोखण्याचा निर्धार व्यक्त केला. लोकसभेत २,५२,९७० ते विधानसभेत २,६३,३५२ मतदारांपर्यंत वाढ झाली असून, १६,०४३ नवीन मतदार जोडले गेले, तर ५,६६१ काढले गेले. यात १९,३३३ मतदार गडबडीत आहेत, असा खळबळजनक दावा केला.

वोटचोरीचा खरखुरा चेहरा

ठाकरे म्हणाले, "सगळीकडे वोटचोरी म्हणजे निवडणूक चोरी. विधानसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडी सरकार येणार वाटत होती, पण तेव्हा हा घोटाळा पकडता आला नाही. ही लढाई फक्त प्रचारातून होणार नाही, तर मतदारयादी हातात घेऊन होईल. प्रत्येकाने यादीचे वाचन करावे." वरळीत २२-२३ हजार मतदारांची गडबड असल्याचे सांगत, मुंबईत लाखो असे असतील, असा इशारा दिला. निवडणूक आयोग भाजपचे काम करत असल्याने आम्हाला त्यांचे कर्तव्य पार पाडावे लागेल, असेही त्यांनी नमूद केले.

धृतराष्ट्राची 100 पोरं कशी झाली? मतदार याद्यांमध्ये उत्तर, राऊतांनी सर्वच काढलं;मोदींच्या मतदारसंघात...'

डुप्लिकेट नावे आणि वडिलांची नावे

सादरीकरणात ठाकरे यांनी धक्कादायक आकडेवारी मांडली. "मतदाराचे नाव आणि वडिलांचे नाव एकसारखे असलेले ५०२ मतदार सापडले. म्हात्रे नावाच्या मतदाराचे वडील पटेल असलेले ७२० आहेत. महिलांचे लिंग पुरुष म्हणून नोंदलेले ६४३ आहेत." एपिक नंबर नसलेले २८ आणि समान एपिक असलेले १३३ मतदार असल्याचे सांगत, सेम व्यक्तीला वेगळे एपिक देण्याची उदाहरणे दिली. नरहरी कुलकर्णी लोकसभेत मृत म्हणून काढले गेले, पण विधानसभेत परत आले आणि मतदान केले, असा प्रकारही आदित्य ठाकरेंनी उघड केला.

मृत मतदार आणि जास्त वय

"१०० वर्षांपेक्षा जास्त वयाचे ११३ मतदार वरळीत आहेत. जास्त जगायचे असेल तर वरळीत या!" असा टोला मारत ठाकरे म्हणाले, चौकशीत कळते की काही मृत झाले तरी नावे कायम आहेत आणि मतदान झाले असावे. विधानसभेनंतर १,२०० मतदार डिलीट झाले, पण त्यांचे मतदान झाल्याचा संशय आहे. फोटोंचा प्रॉब्लेम असून, काहींचे फोटोच नाहीत, तर कार्डवर तीन भाषांमध्ये लिहिले आहे, असा आरोप आदित्य ठाकरेंनी केला.

पत्त्यांचा घोळ आणि एका घरात अनेकजण

ठाकरे यांनी व्हिडिओ दाखवत सांगितले, "घर नंबर झो झो लिहिले, आकडे का नाहीत? पत्ता नसलेले ४,००० हून अधिक मतदार आहेत." एका छोट्या घरात ३८ मतदार दाखवले जाणारे २१४ घरे आहेत. घसिटराम हलवाई दुकानात ४८ मतदार नोंदले गेले. "हा वोटिंग फ्रॉड आहे. मुंबईला अदानीस्तान होण्यापासून रोखायचे असेल तर हे घोटाळे उघड करा, असे आवाहन आदित्य ठाकरेंनी केले.

माझी जबाबदारी, माझी यादी

ठाकरे म्हणाले, "माझी जबाबदारी म्हणजे माझी यादी. डुप्लिकेट नावे, मृत लोक, फोटो, पत्ता यांची तपासणी करा. एकाच पत्त्यावर अनेक का?" हे सादरीकरण करताना उपशाखाप्रमुखांना आवाहन केले की, मुंबई जिंकण्यासाठी प्रत्येकाने भूमिका बजावावी. मेळाव्यात उद्धव ठाकरे यांचे मार्गदर्शन झाले, तर संजय राऊत यांनीही मतचोरीचे पुरावे २७ तारखेला बघण्याचे सांगितले. यावेळी आदित्य ठाकरेंनी १ नोव्हेंबरला मोर्च्याची घोषणा केली. "मतदार यादीतील घोटाळे रोखा, अन्यथा बोगस मतदानाने परिणाम बदलतील, असे ते यावेळी म्हणाले. 

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

