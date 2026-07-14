‘तुकाराम मुंढेंना निवडणूक आयोगात आणलं तर...’; आदित्य ठाकरेंच्या विधानाने उंचावल्या अनेकांच्या भुवया

उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे नेते तसेच माजी पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरेंनी अन्न आणि औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढेंच्या नेतृत्वाखाली सुरु असलेल्या एफडीएच्या कामाचं कौतुक केलं आहे. आदित्य ठाकरेंना मुंबईमध्ये पत्रकारांशी संवाद साधताना तुकाराम मुंढेंसंदर्भात प्रश्न विचारण्यात आला होता. या प्रश्नाला उत्तर देताना आदित्य ठाकरेंनी तुकाराम मुंढेंना निवडणूक आयुक्त केल्यास काय होईल याबद्दलही भाष्य केल्याचं दिसून आलं.
तुकाराम मुंढेंच्या नेतृत्वाखाली सुरु असलेल्या कारवाईबद्दल विचारलं असता आदित्य ठाकरेंनी, "त्यांना कदाचित निवडणूक आयोगात आणलं तर सध्या जसं भेसळ दूध आणि इतर भेसळयुक्त दिसत आहे, त्याप्रमाणे भेसळयुक्त भाजपा पण दिसायला लागेल. भेसळयुक्त भाजपा कारण आधीची जी भाजपा होती अडणाणी साहेबांची, वाजपेयी साहेबांची होती. मुंढे काका, महाजन काकांची भाजपा होती. ती बदलून आता भाजपाचे प्रमुख जे आहेत ते सगळे मिक्सिंगवाले, इथेनॉल मिक्सिंगवाले चेहरे आहेत," असा टोला लगावला. आदित्य ठाकरेंनी पूर्वीची आणि आताची भाजपा पूर्णपणे वेगळी असल्याचं या विधानामधून अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न केला.
पुढे तुकाराम मुंढेंच्या कामाचं तोंडभरुन कौतुक करताना, "राजकीय भाग सोडला तर ते (मुंढे) जी कारवाई करत आहेत ती पाहता आपण एक गोष्ट लक्षात घेणं गरजेचं आहे ती म्हणजे देशात आपण कुठल्या दिशेने चाललो आहे हे बघणं गरजेचं आहे. आपण साधे रेस्तराँला जातो, दुधाची, एनर्जी ड्रिंकची किंवा कुठल्याही पदार्थाची खरेदी करतो त्यात या भेसळीच्या गोष्टी आल्या कुठून? हे सारं जीवाला धोक्याचं आहे. ज्यावर चर्चा चालली आहे ते सोडून आपण यावर गोष्टीवर बोललं पाहिजे. या गोष्टीवर चर्चा झाली पाहिजे," असं मत व्यक्त केलं.
तुकाराम मुंढेंनी मे महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यामध्ये अन्न आणि औषध प्रशासनाचा कारभार हाती घेतल्यापासून धाडसत्राला सुरुवात केली आहे. हॉटेलमधील नियम, अन्नपदार्थांबरोबरच औषधं, वैद्यकीय साहित्य, सौंदर्यप्रसादने यासारख्या गोष्टींसंदर्भात मुंढेंनी कारवाईचा धडका सुरु केला आहे. सध्या भेसळ केलेलं दूध मुंढे आणि त्यांच्या टीमच्या टार्गेटवर असून महाराष्ट्रातील वेगवगेळ्या भागांमध्ये यासंदर्भात कारवाई झाल्याचं दिसून आलं आहे.
तुकाराम मुंढेंच्या कामासंदर्भात पावसाळी अधिवेशनादरम्यान अगदी विधानसभेमध्येही चर्चा झाल्याचं दिसून आलं. मुंढेंसारख्या अधिकाऱ्यांना संरक्षण द्यावं अशी मागणी करण्यात आली. लोकांचं आरोग्य ही आमची प्रथमिकता असल्याचं मुंढेंनी अन्न आणि औषध प्रशासनाच्या आयुक्तपदावर विराजमान झाल्यापासून अनेकदा म्हटलं आहे.