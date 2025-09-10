English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'लालबागचा राजा पाण्यात अर्धा बुडालेला, मंडळ मुजोरपणात...', अभिनेत्रीच्या पतीची खरपूस पोस्ट; 'कर्माची फळंही 5G...'

Ganeshotsav 2025 : नुकताच गणेशोत्सव मोठ्या थाटात पार पडला आणि याच गणेशोत्सवाच्या अखेरच्या दिवशी अर्थात अनंत चतुर्दशीच्या दिवशीचा विसर्जन सोहळा विशेष चर्चेत राहिला.   

सायली पाटील | Updated: Sep 10, 2025, 11:26 AM IST
abhidnya bhave husband mehul pai shares post on failure of lalbaugcha raja mandal during visarjan post ganeshotsav 2025

Ganeshotsav 2025 : मुंबईच (Mumbai News) नव्हे, तर संपूर्ण जगभरातून अनेक भाविकांचं श्रद्धास्थान असणाऱ्या (Lalbaugcha Raja) लालबागचा राजा गणरायाच्या विसर्जनास यंदा अपेक्षेहून जरा जास्तच वेळ लागला. तब्बल 33 तासांनंतर गणपतीचं विसर्जन गिरगाव चौपाटी इथं करण्यात आलं. प्रत्यक्षात गणेशमूर्ती सकाळी 8 वाजण्याच्या सुमारास गिरगाव चौपाटी परिसरात आलेली असतानाही दिवसभर ती समुद्राच्या लाटांचा मारा झेलत गुडघाभर पाण्यात तशीच राहणं, कोळी बांधवांचं मूर्तीपाशी थांबणं आणि नव्या तराफ्यातील तांत्रिक अडचणी दूर करण्यासाठी मंडळानं धावपळ करणं ही सारी दृश्य चर्चेचा विषय ठरली, ज्यावर सर्वच स्तरांतून प्रतिक्रिया येत आहेत. 

'इतकं मोठं मंडळ, हातात अफाट पैसा...'

लालबागचा राजा, मंडळ आणि विसर्जनाची एकंदर अपयशता... अशा मथळ्यासह अभिनेत्री अभिज्ञा भावेचा पती, मेहूल पै यानं नुकतीच एक इन्स्टा पोस्ट केली. यामध्ये त्यानं एक गणेशभक्त म्हणून आपली प्रतिक्रिया देत घडल्या प्रकारावर नाराजी व्यक्त केली. 'तिथं राजा पाण्यात अर्धा बुडालेला, इथं मंडळ मुजोरपणात पूर्ण बुडालेलं;, असं म्हणत त्यानं या पोस्टला कॅप्शन लिहिलं. 

मेहूल पै पोस्टमध्ये काय म्हणाला? वाचा जसंच्या तसं... 

'इतकं मोठं मंडळ, हातात अफाट पैसा... एका बाजूला व्हीआयपी लोकांना प्राधान्य देऊन विशेष दर्शनाची सोय आणि दुसऱ्या बाजूला सामान्य भक्त, धक्काबुक्की, मारहाण आणि अपमान- हेच त्या मंडळाच्या चेहऱ्यावरचं आरसपानी प्रतिबिंब दिसलं. इतकंच नाही, तर कोळी बांधवांना दर्शन नाकारून त्यांचा अपमानही करण्यात आला. 

पण, राजा तो राजाच असतो आणि तो सर्वांचा असतो! अनंत चतुर्दशीला हे अगदी स्पष्ट झालं. जेव्हा राजा अधांतरी पाण्यात विसर्जनासाठी उभा होता तेव्हा त्याच्या शेजारी त्याच्या मंडळाचे प्रमुख कार्यकर्ते नव्हते; तर कोळी बांधव तब्बल 12 तास त्याच्यासोबत खंबीरपणे उभे होते. 

शेवटी रात्री 10 वाजता कोळी बांधवांच्या मगतीनेच विसर्जनाची प्रक्रिया पूर्ण झाली आणि राजा आपल्या गावी परत गेला. मात्र जे दृश्य डोळ्यांना दिसलं, राजा पाण्यात पाठ फिरवून उभा असताना ते मनाला पिळवटून टाकणारं, अतिशय वेदनादायी होतं. आता तरी या मंडळाने समजून घ्यायला हवं की भेदभाव हा भक्तीचा भाग नसतो.' 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Meihul R Paii (@mehul_pai)

मेहूल पै यानं या शब्दांच्या अखेरीच सदर घटनेतून मिळालेला धडा अधोरेखित केला. 'आज कर्मही 5G नेटवर्कवर आहे, त्यामुळे कर्माची फळे लगेच परत मिळतात', असं म्हणत लालबागच्या राजाचा जयजयकार करत त्यानं घडला प्रकार आपल्याला गणेशभक्त म्हणून मनावर आघात करून गेल्याचीच प्रतिक्रिया दिली. 

FAQ

लालबागचा राजा गणपतीचं यंदाचं विसर्जन किती वेळात पूर्ण झालं?
लालबागचा राजा गणपतीचं विसर्जन 2025 मध्ये तब्बल 33 तासांनंतर गिरगाव चौपाटी येथे पूर्ण झालं.

विसर्जन प्रक्रियेत कोणत्या अडचणी आल्या?
गणेशमूर्ती सकाळी 8 वाजण्याच्या सुमारास गिरगाव चौपाटी परिसरात पोहोचली होती, पण ती दिवसभर गुडघाभर पाण्यात लाटांचा मारा झेलत राहिली. नव्या तराफ्यातील तांत्रिक अडचणी आणि मंडळाच्या व्यवस्थापनातील कमतरतेमुळे विसर्जनास विलंब झाला.

मेहूल पै यांनी कोणता धडा अधोरेखित केला?
त्यांनी लिहिलं, “आज कर्मही 5G नेटवर्कवर आहे, त्यामुळे कर्माची फळे लगेच परत मिळतात.” तसेच, भेदभाव हा भक्तीचा भाग नसतो, हे मंडळाने समजून घ्यावं, असं मत त्यांनी व्यक्त केलं.

