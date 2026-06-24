रेल्वे पोलिसांची 6 पथकं, कुर्ल्यात लावला ट्रॅप; 24 तासांत लोकल ट्रेन मधील मर्डर प्रकरणातील आरोपी गजाआड!

मुंबईच्या पश्चिम रेल्वे मार्गावरील धावत्या लोकल ट्रेनमध्ये झालेल्या तरुणाच्या हत्येप्रकरणी लोहमार्ग पोलिसांना मोठे यश मिळाले आहे. या प्रकरणातील मुख्य आरोपी रोशन सुवर्णा याला कुर्ला परिसरातून अटक करण्यात आली आहे. आरोपीचा शोध घेण्यासाठी लोहमार्ग पोलिसांनी सहा विशेष पथके तैनात केली होती. काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या तपासानंतर अखेर आरोपीला बेड्या ठोकण्यात आल्या. या घटनेमुळे मुंबईच्या लोकल प्रवाशांमध्ये निर्माण झालेली भीती आणि संताप पुन्हा चर्चेत आला आहे.
लोकल ट्रेन मधील मर्डर प्रकरणातील आरोपीला अटक करण्यात आलीय. लोहमार्ग पोलिसांच्या पथकाने आरोपीला कुर्ला येथून अटक केलीय. आरोपीला अटक करण्यासाठी लोहमार्ग पोलिसांनी सहा पथकं तैनात केली होती. रोशन सुवर्णा असे अटक करण्यात आलेल्या आरोपीचे नाव आहे.
प्राथमिक तपासानुसार, पश्चिम रेल्वे मार्गावरील लोकल ट्रेनमध्ये दार बंद करण्याच्या किरकोळ कारणावरून दोन प्रवाशांमध्ये वाद झाला होता. हा वाद काही वेळातच हाणामारीपर्यंत पोहोचला. संतापाच्या भरात आरोपीने तरुणावर धारदार हत्याराने हल्ला केल्याचा आरोप आहे. गंभीर जखमी झालेल्या तरुणाचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. एका क्षुल्लक कारणामुळे एका कुटुंबाने आपला मुलगा गमावल्याने सर्वत्र हळहळ व्यक्त होत आहे.
घटनेनंतर आरोपी फरार झाला होता. त्यामुळे लोहमार्ग पोलिसांनी तपासाची चक्रे वेगाने फिरवत सहा स्वतंत्र पथके तयार केली. सीसीटीव्ही फुटेज, मोबाईल लोकेशन, रेल्वे स्थानकांवरील हालचाली आणि तांत्रिक पुराव्यांच्या आधारे आरोपीचा माग काढण्यात आला. पोलिसांनी मुंबईतील विविध भागांमध्ये शोधमोहीम राबवली होती. अखेर कुर्ला परिसरात आरोपीचा ठावठिकाणा लागल्यानंतर त्याला अटक करण्यात आली.
या प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या आरोपीचे नाव रोशन सुवर्णा असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे. आरोपीची सखोल चौकशी सुरू असून घटनेच्या वेळी नेमके काय घडले, हल्ल्याचे कारण काय होते आणि त्याला आणखी कोणाची मदत मिळाली होती का, याचा तपास केला जात आहे. न्यायालयात हजर केल्यानंतर आरोपीला पोलिस कोठडी सुनावली जाण्याची शक्यता आहे.
मुंबईची लोकल ही शहराची जीवनवाहिनी मानली जाते. दररोज लाखो प्रवासी या सेवेद्वारे प्रवास करतात. मात्र अशा प्रकारच्या हिंसक घटनांमुळे लोकलमधील सुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. गर्दी, वाद आणि प्रवाशांमधील वाढती आक्रमकता यामुळे रेल्वे प्रशासन आणि पोलिस यंत्रणांसमोर नवे आव्हान निर्माण झाले आहे. प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी अधिक कडक उपाययोजना करण्याची मागणी जोर धरत आहे.
मृत तरुणाच्या कुटुंबीयांनी आरोपीविरोधात कठोर कारवाईची मागणी केली आहे. पोलिसांनीही या प्रकरणाचा तपास प्राधान्याने सुरू ठेवला असून सर्व पुरावे न्यायालयासमोर सादर करण्याची तयारी सुरू आहे. तज्ज्ञांच्या मते, सार्वजनिक वाहतुकीत घडणाऱ्या हिंसक घटनांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी कायद्याची कठोर अंमलबजावणी आणि जनजागृती दोन्ही आवश्यक आहेत.