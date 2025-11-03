मोठी बातमी! असीम सरोदेंची सनद रद्द; वकिली करता येणार नाही! 'ते' विधान भोवलं

Action Against Adv Asim Sarode: पुण्यातील सामाजिक कार्यकर्ते व वकील असलेल्या अॅड. असीम सरोदे यांची सनद रद्द करण्यात आली आहे. त्यांनी एका सार्वजनिक कार्यक्रमात (TV किंवा सोशल मीडियावरील चर्चेत) न्यायव्यवस्था, राज्यपाल आणि विधानसभा अध्यक्ष यांच्या संदर्भात काही वादग्रस्त वक्तव्ये केली होती. त्याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र आणि गोवा बार काऊन्सिलने ही कारवाई केली आहे.
तक्रारदाराने असा आरोप केला आहे की सरोदे यांच्या वक्तव्यांमुळे न्यायव्यवस्थेचा अपमान झाला आणि न्यायालयांविषयी अविश्वास निर्माण झाला आहे. तक्रारदाराने हे वक्तव्य अशोभनीय, गैरजबाबदार व बदनामीकारक असल्याचे नमूद करून बार कौन्सिलकडे तक्रार दाखल केली होती. 12 ऑगस्ट 2025 रोजी ही तक्रार दाखल करण्यात आली होती. या प्रकरणामध्ये अॅड. विवेकानंद घाटगे यांच्या अध्यक्षतेखाली अॅड. संग्राम देसाई आणि अॅड. नेल्सन राजन हे सदस्य असलेली त्रिसदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आलेली. या प्रकरणात आता असमी सरोदेंविरोधात कारवाई करण्यात आली आहे.