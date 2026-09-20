'प्रत्येक गल्लीमध्ये कशाला राजा हवा...?' का म्हणाले असं जयवंत वाडकर?

गणपती बाप्पा आले आहेत, त्यामुळे सगळीकडे भक्तीमय वातावरण पाहायला मिळत आहे. झी 24 तासच्या गणपती बाप्पाचे दर्शन घेण्यासाठी अभिनेते जयवंत वाडकर हे आले होते. अभिनेते जयवंत वाडकर हे त्यांच्या स्पष्टवक्तेपणामुळे ओळखले जातात, झी 24 तासच्या गणपती बाप्पाचे दर्शन घेतल्यानंतर आता त्यांनी आताची गणरायाच्या या वातावरणाबद्दल काही वक्तव्ये केली आहेत. गणरायाच्या मुर्ती कोसळल्यामुळे झालेल्या अपघातांवर देखील त्यांनी भाष्य केले आहे.
अभिनेते जयवंत वाडकर गणरायाच्या मुर्ती पडल्यानंतर त्यावर बोलताना ते म्हणाले की, बाप्पा शाप देतोय का असं वाटतय? जवळजवळ 11-12 गणपती हे आपल्याला माहिती असलेले पडले आहेत. पहिला जो भुलेश्वरचा गणपती पडला आणि आम्ही सर्व गणपतीचे विसर्जन करतो लालबागच्या राजाचे देखील विसर्जन आम्हीच करायचो. जेव्हापासून अंबानी घेतलं आहे तेव्हापासून काही अडचणी झाल्या होत्या. त्यांनी गणपती बाप्पाच्या मुर्तीच्या उंचीबद्दल देखील विरोध केला आहे. यावेळी ते म्हणाले की, मला वाटते की उंच गणपती आणले नाही पाहिजे, मंडळांना आणि सरकारला त्यांनी विनंती केली आहे आणि ते म्हणाले की, पुढच्या वर्षी तुम्ही काही तरी कायदा करा आणि मधली दुवा काढला पाहिजे असं वाटतं.
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आजकाल प्रत्येक गल्लीमध्ये किंवा ठिकाणी गणपती पाहायला मिळतात. यावर अभिनेते वाडकर म्हणाले की, पूर्वी फक्त लालबागचा राजा हाच राजा होता, आता प्रत्येक गल्लीमध्ये राजा पाहायला मिळत आहे. प्रत्येक गल्लीमध्ये कशाला राजा हवा? ही जी स्पर्धा आहे ना ती बंद केली पाहिजे. मंडळांना बोलावून यासंदर्भात चर्चा करुन यावर निर्णय घेतला पाहिजे. आपल्याला माहिती आहे की सगळीकडे ब्रीज झाले आहेत, त्यामुळे कधी गणपती बाप्पाचे डोकं लागत असते तर कधी त्याचे मुकुट अडकतं. त्यामुळे यावर काही तरी तोजगा निघाला पाहिजे.
सरकारने एक कायदा काढला पाहिजे आणि 10 फुटापेक्षा जास्त गणपती नसावा असा कायदा काढला पाहिजे. आम्ही इतकी वर्ष विसर्जन करत आहोत. माझे भाऊ तर जेव्हा विसर्जन करायचे तेव्हा तर रडायचे दुसऱ्या दिवशी, त्याचे कारण म्हणजेच जे गणपती समुद्रामध्ये सोडायचो ते नंतर पाणी ओसरल्यावर तसेच राहायचे मग आम्हाला ते धार शस्त्राने कापावे लागायचे असे अभिनेते वाडकर म्हणाले.