मुंबईतल्या ट्रॅफिक जामवर प्रसिद्ध अभिनेत्याचा सल्ला, 'रिटायर्ट झालेल्यांनी गावी जाऊन...'

Advice On Mumbai Traffic Jam: मुंबईतील सर्वात मोठी अडचण म्हणजे रस्त्यांवरील वाहतूक कोंडी. कामासाठी लांब अंतर प्रवास करणाऱ्यांना नियोजित वेळेच्या बराच आधी निघावे लागते. सरकारकडे अनेकदा उपाय मागूनही या समस्येवर ठोस तोडगा निघालेला नाही. अनेक कलाकार सोशल मीडियावर याबाबत व्यक्त होतात, आणि काहीवेळा त्यांच्या सूचनांची दखलही घेतली जाते. पण काही सल्ले असेही असतात, ज्याचा अवलंब करावा की त्याला विरोध करावा असे प्रश्न तुमच्या मनात उपस्थित होतील. अभिनेता समीर धर्माधिकारी यांनी मुंबई ट्राफीक समस्येवर असाच एक सल्ला दिलाय. काय म्हणालेयत समीर धर्माधिकारी? सविस्तर जाणून घेऊया.
मराठी अभिनेते समीर धर्माधिकारी यांनी तारांगणला दिलेल्या मुलाखतीत वाहतूक कोंडीवर अनोखा उपाय सुचवला. ते म्हणाले, “निवृत्त झालेल्यांनी आपल्या मूळ गावी परत जावे, जेणेकरून नव्या प्रतिभांना मुंबईत जागा मिळेल. यामुळे वाहतूक कोंडी कमी होईल.” त्यांनी रस्त्यांवरील वाढत्या गाड्या आणि बेशिस्त वाहनचालकांमुळे ही समस्या वाढल्याचे नमूद केले.
समीर यांनी सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर वाढवण्याचा सल्ला दिला. मुंबईतील मेट्रो आणि लोकल ट्रेन ही शहराची जीवनरेखा आहे. ते म्हणाले, “प्रत्येकाने वैयक्तिक गाडीचा हट्ट न धरता मेट्रो आणि लोकलचा वापर केला, तर वाहतूक कोंडी कमी होऊ शकते.”
समीर यांनी सांगितले की, रस्त्यांची संख्या वाढली असली, तरी गाड्यांची संख्या त्यापेक्षा कितीतरी पटीने वाढली आहे. बेशिस्त वाहनचालक रस्त्यावर अडथळे निर्माण करतात, ज्यामुळे वाहतूक कोंडी अधिक गंभीर होते.
समीर धर्माधिकारी यांनी ‘सिंघम रिटर्न्स’, ‘बॉईज ३’, ‘सत्ता’, ‘मुंबई मेरी जान’ यांसारख्या हिंदी आणि मराठी चित्रपटांतून प्रेक्षकांच्या मनात स्थान निर्माण केले आहे. त्यांच्या या अनोख्या सूचनेमुळे वाहतूक कोंडीच्या समस्येवर नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे, आणि त्यांच्या मते, निवृत्त व्यक्तींनी गावी परतणे आणि सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर ही या समस्येची व्यावहारिक उत्तरे आहेत.
उत्तर: समीर धर्माधिकारी यांनी सुचवले की, निवृत्त झालेल्या व्यक्तींनी आपल्या मूळ गावी परत जावे, जेणेकरून नव्या प्रतिभांना मुंबईत जागा मिळेल आणि वाहतूक कोंडी कमी होईल. तसेच, त्यांनी सार्वजनिक वाहतुकीचा, विशेषतः मेट्रो आणि लोकल ट्रेनचा, अधिक वापर करण्याचा सल्ला दिला.
उत्तर: समीर यांनी नमूद केले की, रस्त्यांची संख्या वाढली असली तरी गाड्यांची संख्या त्यापेक्षा कितीतरी जास्त वाढली आहे. शिवाय, बेशिस्त वाहनचालक रस्त्यावर आडवे-तिडवे गाड्या चालवतात, ज्यामुळे वाहतूक कोंडी अधिक गंभीर होते.
उत्तर: समीर यांनी तारांगणला दिलेल्या मुलाखतीत हा सल्ला व्यक्त केला. त्यांनी ‘सिंघम रिटर्न्स’, ‘बॉईज ३’, ‘सत्ता’, ‘मुंबई मेरी जान’ यांसारख्या हिंदी आणि मराठी चित्रपटांत काम करून प्रेक्षकांच्या मनात स्थान निर्माण केले आहे. त्यांच्या या सूचनेमुळे वाहतूक कोंडीवर नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे.