मुंबईच्या किनाऱ्यावरील Video शेअर करत अभिनेत्रीनं मंडळांना सुनावलं; 'विसर्जन नीट करता येत नसेल तर..'

Actress Instagram Status On Ganpati Visarjan: अभिनेत्रीने शेअर केलेली इन्स्टाग्राम स्टोरी चर्चेत असून तिने मांडलेला मुद्दा अनेकांना पटला आहे. नेमकं तिने काय म्हटलंय जाणून घ्या

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Sep 10, 2025, 03:21 PM IST
इन्स्टाग्रामवर शेअर केली स्टोरी

Actress Instagram Status On Ganpati Visarjan: गणेशोत्सवानंतर अनेक समुद्रकिनाऱ्यांवर निर्माल्याबरोबरच पूर्णपणे विसर्जित न झालेल्या मूर्ती पाहायला मिळतात. अनेक समुद्रकिनाऱ्यांवर अनंत चतुर्थदशीनंतर पुढील काही दिवस अशाप्रकारे समुद्रात योग्य पद्धतीने विसर्जित न केलल्या मूर्तींचे भाग अस्ताव्यस्त पसरलेले दिसून येतात. दरवर्षी अशा मूर्ती गोळा करुन त्यांची योग्य पद्धतीने विल्हेवाट लावली जाते. मात्र अशापद्धतीने मूर्तींचं अर्धवट विसर्जन पाहून अनेकजण मूर्तींच्या उंचीवर निर्बंध आणण्याची मागणी करताना दिसतात. यंदाच्या गणेशोत्सवानंतर मुंबईतील समुद्रकिनाऱ्यावरुन समोर आलेल्या व्हिडीओंपैकी एक व्हिडीओ शेअर करत एका अभिनेत्रीने थेट मंडळांवर निशाणा साधला आहे.

उंचीवरुन दरवर्षी चर्चा

मागील काही वर्षांपासून सातत्याने गणेशोत्सवाआधी गणेश मूर्तींच्या उंचीवर निर्बंध घालण्यासंदर्भातील चर्चा रंगताना दिसतात. या विषयावरुन मतमतांतरे असली तरी अद्याप मूर्तींच्या उंचीवर कोणतेही निर्बंध घालण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळेच दरवर्षी उंच मूर्ती आणण्याची अलिखित स्पर्धात अनेक मंडळांमध्ये दिसून येते. मात्र या उंच मूर्ती आकर्षक दिसत असल्या तरी विसर्जनाच्या वेळी हीच उंची अडचणीची ठरते. अशा उंच मूर्तींचं विसर्जन समुद्रातील भरती, ओहोटीदरम्यान योग्य पद्धतीने होत नाही आणि या मूर्तींचे भग्नावशेष समुद्रकिनाऱ्यावर दिसून येतात. हे असले अवशेष पाहून दर गणेशोत्सवानंतर उंचीवर मर्यादा घालण्याची मागणी केली जाते.

विसर्जनानंतरचं कटू सत्य...

'ठरलं तर मग' मालिकेतील अभिनेत्री प्रियांका तेंडोलकर हिने अशाच पूर्णपणे विसर्जित न झालेल्या मूर्तींचा एक व्हिडीओ आपल्या इन्स्टाग्राम स्टेटवरुन शेअर करत संताप व्यक्त केला आहे. आपल्या भावनांना वाट मोकळी करुन देताना प्रियंकाने, "गणपती विसर्जनानंतरचं कटू सत्य.... जर तुम्हाला बाप्पाचे विसर्जन योग्य पद्धतीने करता येत नसेल तर एवढ्या मोठ्या मूर्ती आणू नका. त्याचा सर्वांनाच (भावनिक) त्रास होतोय!" असं प्रियांकाने ही खंत व्यक्त करताना म्हटलं आहे.

FAQ

गणेशोत्सवानंतर समुद्रकिनाऱ्यांवर कोणती समस्या उद्भवते?
गणेशोत्सवानंतर, विशेषतः अनंत चतुर्दशीच्या विसर्जनानंतर, अनेक समुद्रकिनाऱ्यांवर निर्माल्याबरोबरच पूर्णपणे विसर्जित न झालेल्या गणेशमूर्तींचे अवशेष पसरलेले दिसतात. यामुळे किनारे अस्वच्छ होतात आणि भाविकांच्या भावना दुखावल्या जातात.

मूर्तींच्या अर्धवट विसर्जनाचे मुख्य कारण काय आहे?
मूर्तींच्या अर्धवट विसर्जनाचे मुख्य कारण म्हणजे मोठ्या उंचीच्या मूर्तींचे समुद्रातील भरती-ओहोटीच्या काळात योग्य पद्धतीने विसर्जन न होणे. या उंच मूर्तींचे काही भाग समुद्रात तसेच राहतात आणि किनाऱ्यावर परत येतात.

गणेशमूर्तींच्या उंचीवर निर्बंध असावेत अशी मागणी का होते?
उंच मूर्ती आकर्षक दिसत असल्या तरी त्यांचे विसर्जन करणे कठीण असते. समुद्रातील भरती-ओहोटीमुळे मोठ्या मूर्ती पूर्णपणे विसर्जित होत नाहीत, आणि त्यांचे अवशेष किनाऱ्यावर पसरतात. यामुळे पर्यावरण आणि भाविकांच्या भावनांवर परिणाम होतो, म्हणून मूर्तींच्या उंचीवर निर्बंध घालण्याची मागणी केली जाते.

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

