'तुकाराम मुंढे...आता तुम्हीच एकमेव आशा आहात,' अभिनेत्री बिपाशा बासूने मागितली मदत, शेअर केला VIDEO

बॉलिवूड अभिनेत्री बिपाशा बासूचा एक व्हिडीओ समोर आला आहे. या व्हिडीओच्या माध्यमातून तिने प्रोटीन प्रॉडक्टमधून किडे निघाल्याची तक्रार केली आहे. यासंदर्भा तिने अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांची मदत मागितली आहे. इंस्टाग्रामवरील आपल्या पोस्टमध्ये तिने तुकाराम मुंढे यांना टॅग केलं आहे. आम्ही नुकताच उघडलेला हा नवीन डबा अळ्यांनी भरलेला आहे असं ती व्हिडीओत सांगत आहे.
बिपाशाने 'आयसोप्युअर' (Isopure) या न्यूट्रिशन उत्पादनाबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. तिने नुकत्याच उघडलेल्या डब्यात लहान अळ्यांसारखे काहीतरी आढळल्याचा दावा केला आहे. तिने गुरुवारी आपल्या इंस्टाग्राम स्टोरीवर या उत्पादनाचा एक व्हिडिओ शेअर केला आणि मदतीसाठी महाराष्ट्र एफडीए (FDA) आयुक्त तुकाराम मुंढे यांना आवाहन केले.
व्हिडिओमध्ये बिपाशाने उघडलेला डबा दाखवला असून, तिच्या बोटावर अळीसारखा छोटा किडा दिसत आहे. "या आयसोप्युअरमध्ये सापडलेल्या अळ्या आहेत... अगदी लहान-लहान अळ्या. आम्ही नुकताच उघडलेला हा नवीन डबा अळ्यांनी भरलेला आहे," असं बिपाशा व्हिडिओमध्ये म्हणताना ऐकू येते.
तिने आपल्या इन्स्टाग्राम स्टोरीमध्ये तुकाराम मुंढे यांना टॅग केलं अशून, या प्रकरणाची दखल घेण्याची विनंती केली आहे.
व्हिडिओ शेअर करताना बिपाशाने लिहिलं आहे की, “तुकाराम मुंढे, तुम्हीच आमची एकमेव आशा आहात. जेणेकरून आम्ही खरेदी करत असलेल्या प्रत्येक गोष्टीत आम्हाला खराब किंवा भेसळयुक्त वस्तू मिळणार नाहीत.” तिने हात जोडलेला एक इमोजीसुद्धा जोडला आहे.
आयसोप्युअर हा व्हे प्रोटीन आयसोलेट उत्पादने आणि सप्लिमेंट्ससाठी ओळखला जाणारा एक न्यूट्रिशन ब्रँड आहे. त्याची उत्पादने लो-कार्ब किंवा झिरो-कार्ब पर्याय म्हणून विकली जातात. बिपाशाने आता महाराष्ट्र एफडीएला या प्रकरणाची चौकशी करण्यास सांगितले आहे. आयसोप्युअर किंवा एफडीएकडून अद्याप कोणताही प्रतिसाद आलेला नाही.
सध्या बिपाशाच्या हातात कोणताही नवीन चित्रपट नाही. गेल्या काही वर्षांत ही अभिनेत्री फारशी प्रकाशझोतात राहिलेली नाही; ती अखेरची 2020 मधील 'डेंजरस' (Dangerous) या वेब सीरिजमध्ये दिसली होती. तिचे चाहते अजूनही तिच्या मोठ्या पडद्यावरील पुनरागमनाबाबतच्या घोषणेची वाट पाहत आहेत.